Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá porque no quería serlo

Victoria Ruffo revela que Eugenio Derbez fue un padre ausente durante la infancia de José Eduardo. (Foto Instagram: @victoriaruffo // @ederbez)

Una vez más, Victoria Ruffo se sinceró sobre lo ocurrido con Eugenio Derbez años atrás, principalmente sobre el papel que desempeñó cuando su hijo José Eduardo era menor de edad.

Pese a que la actriz se ha mostrado abierta a hablar y bromear sobre su historia de amor con el comediante, en esta ocasión compartió su experiencia como padres.

La actriz habló sin filtros sobre la paternidad que Eugenio Derbez ejerció con José Eduardo Derbez. Crédito: YouTube: Mara Patricia Castañeda

¿Eugenio Derbez fue un padre ausente para José Eduardo?

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz de melodramas como “La Madrastra” y “Simplemente María” reveló cómo fue su experiencia con Eugenio Derbez durante sus primeros años como papá de José Eduardo.

“Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: ‘Tengo un hijo, lo voy a ir a ver’, y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces”, explicó.

Pese a que ya han pasado varios años, y ahora su hijo es papá, Ruffo confesó que le hubiera gustado que el actor se involucrara más en su educación.

“Según mi punto de vista, desbalancea todo y yo no quería eso, yo quería que estuviera presente con su hijo, que hiciera tareas, que fuera al doctor, pero eso no pasaba”, agregó.

Victoria Ruffo expresó su deseo de que Eugenio Derbez se involucrara más en la educación y crianza de José Eduardo. (@jose_eduardo92)

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no quería ser papá

De acuerdo con la actriz de 63 años, la razón por la que el actor de “No se aceptan devoluciones” no estuvo tan presente es porque “no quería ser papá”.

“Él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, llevarlos al doctor”, expresó.

Pese a que su experiencia con el actor y comediante no fue como le hubiera gustado, reconoce que actualmente hace un buen trabajo con Aitana, su hija menor fruto de su relación con Alessandra Rosaldo.

“Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, porque está con ella, pero con los otros no”, aseguró.

La actriz reconoció el compromiso de Eugenio Derbez con su hija menor Aitana, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo.

La postura de José Eduardo ante la polémica de sus papás

Finalmente, Ruffo también aseguró que nunca le habló mal de su papá a José Eduardo, por lo que actualmente él tiene una idea propia de ambos y los conoce a la perfección.

“A mi hijo nunca le dije nada malo de su papá, pero las cosas por su propio peso caen y él está en una edad donde sabe quién es quién. Sabe lo bueno y lo malo de sus papás y no hay necesidad de decirle nada, no tienes por qué envenenar, ni por qué decir nada, las cosas ellos solitos se dan cuenta tarde o temprano”, sentenció.