México

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá porque no quería serlo

La “Queen de las Telenovelas” aclaró que sus comentarios están relacionados al trabajo que hizo con José Eduardo Derbez

Guardar
Victoria Ruffo revela que Eugenio
Victoria Ruffo revela que Eugenio Derbez fue un padre ausente durante la infancia de José Eduardo. (Foto Instagram: @victoriaruffo // @ederbez)

Una vez más, Victoria Ruffo se sinceró sobre lo ocurrido con Eugenio Derbez años atrás, principalmente sobre el papel que desempeñó cuando su hijo José Eduardo era menor de edad.

Pese a que la actriz se ha mostrado abierta a hablar y bromear sobre su historia de amor con el comediante, en esta ocasión compartió su experiencia como padres.

La actriz habló sin filtros sobre la paternidad que Eugenio Derbez ejerció con José Eduardo Derbez. Crédito: YouTube: Mara Patricia Castañeda

¿Eugenio Derbez fue un padre ausente para José Eduardo?

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz de melodramas como “La Madrastra” y “Simplemente María” reveló cómo fue su experiencia con Eugenio Derbez durante sus primeros años como papá de José Eduardo.

“Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: ‘Tengo un hijo, lo voy a ir a ver’, y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces”, explicó.

Pese a que ya han pasado varios años, y ahora su hijo es papá, Ruffo confesó que le hubiera gustado que el actor se involucrara más en su educación.

“Según mi punto de vista, desbalancea todo y yo no quería eso, yo quería que estuviera presente con su hijo, que hiciera tareas, que fuera al doctor, pero eso no pasaba”, agregó.

Victoria Ruffo expresó su deseo
Victoria Ruffo expresó su deseo de que Eugenio Derbez se involucrara más en la educación y crianza de José Eduardo. (@jose_eduardo92)

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no quería ser papá

De acuerdo con la actriz de 63 años, la razón por la que el actor de “No se aceptan devoluciones” no estuvo tan presente es porque “no quería ser papá”.

“Él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, llevarlos al doctor”, expresó.

Pese a que su experiencia con el actor y comediante no fue como le hubiera gustado, reconoce que actualmente hace un buen trabajo con Aitana, su hija menor fruto de su relación con Alessandra Rosaldo.

“Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, porque está con ella, pero con los otros no”, aseguró.

La actriz reconoció el compromiso
La actriz reconoció el compromiso de Eugenio Derbez con su hija menor Aitana, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo.

La postura de José Eduardo ante la polémica de sus papás

Finalmente, Ruffo también aseguró que nunca le habló mal de su papá a José Eduardo, por lo que actualmente él tiene una idea propia de ambos y los conoce a la perfección.

“A mi hijo nunca le dije nada malo de su papá, pero las cosas por su propio peso caen y él está en una edad donde sabe quién es quién. Sabe lo bueno y lo malo de sus papás y no hay necesidad de decirle nada, no tienes por qué envenenar, ni por qué decir nada, las cosas ellos solitos se dan cuenta tarde o temprano”, sentenció.

Temas Relacionados

Victoria RuffoEugenio DerbezJosé Eduardo DerbezPaternidadmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cae en Baja California miembro de la alianza CJNG-Chapiza con arsenal

Cuenta con una orden de aprehensión en Jalisco por secuestro

Cae en Baja California miembro

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes?

Esto es lo mínimo que te vas a gastar si quieres ser testigo del regreso de la cantante a México

¿Cuánto cuesta el boleto más

Suprema Corte permite la revisión de carros del transporte público para proteger la seguridad de la población

El pleno del máximo tribunal federal estableció, además, lineamientos más precisos para la transmisión de permisos

Suprema Corte permite la revisión

Papás de Christian Nodal habrían cancelado de último momento su asistencia a la fiesta de su hijo organizada por los Aguilar

El sonorense celebró sus 27 años durante tres días en Zacatecas, acompañado principalmente de la dinastía Aguilar

Papás de Christian Nodal habrían

Detienen a joven en Coyoacán tras matar con un cuchillo a su esposo: ella afirma que fue en defensa por violencia intrafamiliar

La mujer de 21 años fue arrestada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia San Francisco Culhuacán

Detienen a joven en Coyoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los exempleados de

Quiénes son los exempleados de Carlos Manzo acusados de participar en su asesinato

Cae “El Bitachi”, generador de violencia en Sonora y presunto integrante de Los Deltas, ligados a Los Chapitos

Vinculan a proceso a cuatro presuntos miembros del CJNG en Guanajuato por ataque armado contra agentes

Quién es “El Monstruo de la Unión”, líder de la célula “Los Orejones” que fue detenido

Caso Hernán Bermúdez Requena: Tribunal confirma bloqueo a cuentas bancarias del presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto cuesta el boleto más

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes?

Papás de Christian Nodal habrían cancelado de último momento su asistencia a la fiesta de su hijo organizada por los Aguilar

Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: fechas, preventa, venta y más

De vivir en Chalco a participar en La Rosa de Guadalupe: El Malilla busca conquistar el Palacio de los Deportes

Así se verá el concierto de BTS en CDMX desde cada sección del Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Este sería el motivo por

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026