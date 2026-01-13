México

Valeria, nieta de Carlos Slim, revela su compromiso con Justo Fernández del Valle

Los jóvenes empresarios decidieron celebrar su próxima unión en matrimonio

Guardar
Valeria, nieta de Carlos Slim,
Valeria, nieta de Carlos Slim, se casará próximamente. (Instagram/@eugeniar)

Valeria Slim Serrano, nieta de Carlos Slim Helú y miembro de una de las familias empresariales de mayor influencia en México, anunció su compromiso matrimonial con Justo Fernández del Valle el 10 de enero de 2026.

La propuesta ocurrió en un entorno íntimo, junto a un lago rodeado de bosque en México, en presencia de familiares y amigos cercanos.

La celebración posterior fue privada, en línea con la discreción que caracteriza a la familia Slim.

Las imágenes se difundieron por amigos de familiares en redes sociales, como una fotografía donde se observa a Valeria Slim con una diadema que dice “Bride”, acompañada por Fernández del Valle y sus amistades, entre ellas Tony Mils y Eugenia Rodríguez.

Quién es Valeria Slim

Valeria Slim es hija de Marco Antonio Slim Domit, presidente de Grupo Financiero Inbursa, y de Ximena Serrano Cuevas, reconocida por su labor filantrópica.

Es la mayor de cuatro hermanos: Marco, Tony y Jerónimo. Aunque pertenece a una familia de alta visibilidad mediática, ha mantenido un perfil bajo y se ha orientado hacia la iniciativa empresarial.

Participa como socia en Scoop Frozen Yogurt, una heladería con notable presencia entre jóvenes en la capital mexicana, como reseñó la revista digital Quién en su portada de diciembre de 2025.

En el aspecto profesional, Slim también suele participar en eventos sociales, deportivos y culturales de forma discreta, privilegiando el apoyo a su entorno cercano sobre la exposición pública.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es el prometido de la nieta de Carlos Slim

Justo Fernández del Valle es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios enfocados en la innovación y el desarrollo tecnológico.

En 2015 se graduó del colegio Tomás Moro y actualmente funge como director de operaciones de Quartux, empresa dedicada a sistemas de almacenamiento de energía industrial.

Su enfoque empresarial está puesto en desarrollar soluciones que optimicen los costos energéticos de empresas a través de baterías inteligentes.

Fernández del Valle también destaca por su labor social como cofundador de la Fundación Espacio Habitable, organización no lucrativa dedicada a la construcción de viviendas sostenibles para comunidades rurales de bajos recursos, particularmente en zonas como Huasca de Ocampo.

(Captura de pantalla/Oso Trava)
(Captura de pantalla/Oso Trava)

El compromiso entre Valeria Slim y Justo Fernández del Valle ha sido recibido con entusiasmo por su entorno cercano y se distingue por el carácter reservado de la pareja.

Fieles a su estilo, han limitado la información publicada y compartido solo detalles simbólicos, preferencia reflejada tanto en la escasa presencia mediática como en la selectividad de lo difundido en redes sociales.

La expectativa en torno a la celebración crece ante la falta de anuncios sobre la fecha o el lugar de la boda.

Ambos inician una nueva etapa, uniendo su vocación empresarial con el compromiso social, mientras mantienen la decisión de preservar su privacidad y enfocarse en el desarrollo de sus respectivos proyectos.

Temas Relacionados

Valeria Slim SerranoJusto Fernández del ValleCarlos Slim Helúmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo dejar de fumar después de los 50 años puede cambiar tu vida

Nuevos estudios muestran que abandonar el tabaco en la madurez reduce riesgos de enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo, según datos de la OMS y la revista The Lancet Healthy Longevity

Cómo dejar de fumar después

Así detuvieron a integrante de “Los Negros”, banda de robacoches que opera entre CDMX y Edomex

El arresto fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Así detuvieron a integrante de

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

Desde la primera audiencia de “El Licenciado” hubo declaraciones sobre el grupo criminal

Uno a uno: los detenidos

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex hoy 12 de enero en vivo: afectaciones en San Antonio Abad por obras

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex

Alejandro Murat se reúne con Claudia Sheinbaum y descarta intervención de EEUU en México

El encuentro destacó la importancia de mantener relaciones bilaterales sólidas con Estados Unidos y socios estratégicos como Japón

Alejandro Murat se reúne con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno a uno: los detenidos

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

Reportan vinculación a proceso de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, relacionados con el asesinato del Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Faisy llora la muerte de

Faisy llora la muerte de su perra Vicenta: “Se fue mi protectora”

Stephanie Salas admite distanciamiento con su tía Alejandra Guzmán y no conoce su estado de salud

Este es el exclusivo regalo de Pepe Aguilar a Christian Nodal por sus 27 años

Zayn Malik en México: el ex One Direction revela cuántas fechas tendrá

Ninel Conde podría ser despedida de El Tenorio Cómico por atraer menos público que Wendy Guevara: “No la van a ver”

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026