Valeria, nieta de Carlos Slim, revela su compromiso con Justo Fernández del Valle

Valeria, nieta de Carlos Slim, se casará próximamente. (Instagram/@eugeniar)

Valeria Slim Serrano, nieta de Carlos Slim Helú y miembro de una de las familias empresariales de mayor influencia en México, anunció su compromiso matrimonial con Justo Fernández del Valle el 10 de enero de 2026.

La propuesta ocurrió en un entorno íntimo, junto a un lago rodeado de bosque en México, en presencia de familiares y amigos cercanos.

La celebración posterior fue privada, en línea con la discreción que caracteriza a la familia Slim.

Las imágenes se difundieron por amigos de familiares en redes sociales, como una fotografía donde se observa a Valeria Slim con una diadema que dice “Bride”, acompañada por Fernández del Valle y sus amistades, entre ellas Tony Mils y Eugenia Rodríguez.

Quién es Valeria Slim

Valeria Slim es hija de Marco Antonio Slim Domit, presidente de Grupo Financiero Inbursa, y de Ximena Serrano Cuevas, reconocida por su labor filantrópica.

Es la mayor de cuatro hermanos: Marco, Tony y Jerónimo. Aunque pertenece a una familia de alta visibilidad mediática, ha mantenido un perfil bajo y se ha orientado hacia la iniciativa empresarial.

Participa como socia en Scoop Frozen Yogurt, una heladería con notable presencia entre jóvenes en la capital mexicana, como reseñó la revista digital Quién en su portada de diciembre de 2025.

En el aspecto profesional, Slim también suele participar en eventos sociales, deportivos y culturales de forma discreta, privilegiando el apoyo a su entorno cercano sobre la exposición pública.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es el prometido de la nieta de Carlos Slim

Justo Fernández del Valle es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios enfocados en la innovación y el desarrollo tecnológico.

En 2015 se graduó del colegio Tomás Moro y actualmente funge como director de operaciones de Quartux, empresa dedicada a sistemas de almacenamiento de energía industrial.

Su enfoque empresarial está puesto en desarrollar soluciones que optimicen los costos energéticos de empresas a través de baterías inteligentes.

Fernández del Valle también destaca por su labor social como cofundador de la Fundación Espacio Habitable, organización no lucrativa dedicada a la construcción de viviendas sostenibles para comunidades rurales de bajos recursos, particularmente en zonas como Huasca de Ocampo.

(Captura de pantalla/Oso Trava)

El compromiso entre Valeria Slim y Justo Fernández del Valle ha sido recibido con entusiasmo por su entorno cercano y se distingue por el carácter reservado de la pareja.

Fieles a su estilo, han limitado la información publicada y compartido solo detalles simbólicos, preferencia reflejada tanto en la escasa presencia mediática como en la selectividad de lo difundido en redes sociales.

La expectativa en torno a la celebración crece ante la falta de anuncios sobre la fecha o el lugar de la boda.

Ambos inician una nueva etapa, uniendo su vocación empresarial con el compromiso social, mientras mantienen la decisión de preservar su privacidad y enfocarse en el desarrollo de sus respectivos proyectos.