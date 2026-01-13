México no está preparado para recibir el Mundial de futbol 2026: alcalde de Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe durante conferencia de prensa. ( Ale Huitron)

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, declaró durante una conferencia el día de ayer, sobre los retos que enfrenta el país para recibir a los aficionados de futbol en el Mundial 2026.

“Hasta que punto México está preparado para recibir a todos los visitantes en está copa del mundo”, expresó Tabe.

Enfatizó que las principales regiones se encuentran azotadas por la violencia y la delincuencia, lo que implica grandes desafíos para el evento deportivo.

Actualmente la alcaldía no se encuentran trabajando en proyectos sobre el Mundial del próximo junio, pero el alcalde aseguró que ya se envió una propuesta al Gobierno de la CDMX, con el objetivo de aumentar el número de elementos de seguridad y los recursos necesarios para la celelebración deportiva.

“Hasta el momento no nos han concretado ninguna reunión, siento que Miguel Higalgo será uno de los principales destinos turisticos”. Expresó que se encuentran en la mejor disposición para realizar labores en conjunto que beneficien a la CDMX durante la Copa del Mundo.

Por otro lado, recordó que el Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente de Donald Trump, ha cuestionado severamente el involucramiento de personajes públicos en trabajos con el narcotráfico y el crimen organizado.

Destacando la relación que ha tenido Morena con estos grupos delictivos, como la visita de el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la mamá de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, y toda la filosofía que ha girado entorno al grupo político.

Reducción de delitos en la alcaldía

La relación con el gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada, ha sido de ayuda para la disminución de la delincuencia en un 12% en la alcaldía durante 2025.

“Miguel Hidalgo es más seguro que el año pasado. Cuando llegamos ocurrían 40 delitos por semana, el año pasado cerca de 15, es una reducción de casi el 40%″, afirmó el alcalde.

Hasta hace algunos años, la alcaldía estaba catalogada como una de las 5 más inseguras de la CDMX, actualmente está clasificada dentro de las 4 más seguras.

La reducción del 12% es significativa en materia de homicidios dolosos y el robo de vehículos, destacó la contratación de elementos de policía para aumentar la seguridad en todas las calles de las colonias.

Incremento de recursos en Miguel Hidalgo

Tabe aseguró que hubo un incremento del 7% en recursos para la alcaldía, pero aseguró que no se recuperó el poder de compra de el 2021.

El presupuesto real es inferior al que Miguel Hidalgo gozaba en 2019, a pesar de todas las actualizaciones en los aumentos en los municipios.

Durante el 2025, el crecimiento monetario en los recursos fue de 8%, pero el alcalde aseguró que la mitad del presupuesto estuvo invertido en cumplir los compromisos del Gobierno de la Ciudad de México con el Sindicato Único de Trabajo.

“Si ustedes revisan con detalle todos los presupuestos de las alcaldías del año pasado, la mitad se fue al capítulo 1000 que tenía que ver con las actualizaciones laborales, sueldos y salarios”, expresó.

El presupuesto actualmente se encuentra ligado a una serie de reglas donde se el gobierno dice en qué debe gastarse parte del dinero que se les proporciona a cada alcaldía.