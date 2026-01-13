Ha*Ash celebró a María José con un emotivo mensaje por su cumpleaños en redes sociales

A través de sus redes sociales las hermanas Hanna y Ashley compartieron un mensaje para felicitar a María José - (Jovani Pérez/ Infobae)

Ha*Ash sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a María José a través de sus redes sociales. La publicación estuvo acompañada de fotografías que reflejan la cercanía y complicidad que han construido a lo largo de los años dentro y fuera del escenario.

En el mensaje, las hermanas expresaron el cariño y la admiración que sienten por la cantante, a quien consideran una hermana dentro de la industria musical. Destacaron su apoyo constante, su disposición para compartir escenarios y la energía con la que siempre se suma a proyectos que buscan conectar con el público.

Este fue el mensaje: “No sabes lo lindo que es para nosotras tener una hermana en este medio. No hay nadie como tú que celebra nuestros triunfos y esta siempre defendiéndonos a capa y espada, Puedes estar llegando de una gira agotadora, pero si te pedimos que vengas a cantar con nosotras para hacer a nuestros fans felices, ahí SIEMPRE estas! Eres perfecto ejemplo de una mujer chingona. Te amamos y tienes a otras dos hermanas para toda la vida.”

Las palabras compartidas dejaron ver una relación marcada por la lealtad y el reconocimiento mutuo. Más allá de la celebración personal, el mensaje subrayó el valor de la sororidad en un medio competitivo, donde el respaldo entre mujeres artistas se vuelve un gesto significativo.

Colaboraciones que fortalecen una trayectoria común

Artistas que han compartido escenario en múltiples ocasiones - (Instagram/@haashoficial)

La relación entre Ha*Ash y María José también se ha consolidado a través de la música. A lo largo de los años, han coincidido en presentaciones conjuntas donde intercambian canciones emblemáticas de sus respectivos repertorios, creando momentos especiales para sus seguidores.

Entre sus colaboraciones destacan “Rosas en mi almohada”, incluida en el álbum Conexión de María José, y “Te Apuesto”, tema que forma parte del más reciente disco de Ha*Ash, HaAshville. Estas canciones reflejan la afinidad artística y vocal que han desarrollado con el tiempo.

“Te Apuesto”, lanzada como sencillo el año pasado, se ha convertido en una de las piezas más celebradas por el público. Su interpretación conjunta ha sido bien recibida por la intensidad de la letra y la conexión que ambas artistas transmiten en el escenario.

Una amistad que trasciende los escenarios

Una relación de amistad que lleva años - (Instagram/@haashoficial)

La colaboración entre Ha*Ash y María José no se limita a grabaciones de estudio. Durante la gira HaAshville del dúo y la gira Ahora o Nunca de la intérprete, el tema compartido forma parte de los conciertos, donde el público lo canta con entusiasmo.

Estos encuentros en vivo refuerzan una relación construida a lo largo de muchos años dentro del entretenimiento. La constancia de sus colaboraciones demuestra una amistad sólida que se renueva con cada proyecto compartido.

Más allá del éxito individual de cada una, Ha*Ash y María José han demostrado que la complicidad artística puede convertirse en un lazo duradero. Su historia conjunta es testimonio de una carrera sostenida por el respeto, el apoyo mutuo y una conexión genuina con sus seguidores.