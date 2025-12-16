México

Noroña celebra haber recibido su Pensión del Bienestar y comparte su emoción

El senador cumplió 65 años en 2025, requisito indispensable para acceder a este apoyo federal

Noroña se suma oficialmente a
Noroña se suma oficialmente a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar tras recibir su tarjeta. Crédito: Facebook

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, informó que ya recibió su Tarjeta del Bienestar, con la cual quedó formalmente incorporado al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el legislador compartió una fotografía del plástico que le permitirá recibir el apoyo económico bimestral otorgado por el Gobierno federal a personas de 65 años y más.

Fernández Noroña, nacido el 19 de marzo de 1960, cumplió 65 años en 2025, requisito indispensable para acceder a este programa social.

Desde marzo pasado había señalado públicamente su intención de realizar el trámite una vez alcanzada la edad establecida.

El requisito de edad mínima
El requisito de edad mínima para la Pensión del Bienestar es cumplir 65 años, como hizo Noroña en 2025.

Aunque el registro se concretó meses después, fue hasta este mes de diciembre cuando recibió la tarjeta bancaria correspondiente, como parte del inicio del proceso de entrega a nuevos beneficiarios.

El senador no ofreció mayores comentarios sobre su incorporación al programa, sin embargo, la publicación generó distintas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones tanto a favor como en contra de que funcionarios públicos accedan a este tipo de apoyos.

¿Qué se necesita para tramitar la Pensión del Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social de carácter federal y cobertura nacional.

ara tramitar la Pensión del
ara tramitar la Pensión del Bienestar, se requiere identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.

Para acceder al apoyo, las personas interesadas deben acudir a los Módulos de Bienestar y cumplir con una serie de requisitos administrativos.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o credencial del INAPAM).
  • CURP de impresión reciente.
  • Acta de nacimiento legible.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.
  • Número telefónico de contacto.

El trámite debe realizarse de manera presencial, aunque el programa contempla la figura de una persona auxiliar, quien puede iniciar el proceso cuando el adulto mayor no pueda acudir personalmente, con la posibilidad de agendar una visita domiciliaria para la entrega final de la tarjeta.

¿Los servidores públicos pueden recibir la Tarjeta del Bienestar?

De acuerdo con las reglas de operación de los Programas para el Bienestar, los servidores públicos pueden ser beneficiarios de la pensión, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad, en este caso, la edad mínima de 65 años y el registro correspondiente.

Los servidores públicos pueden ser
Los servidores públicos pueden ser beneficiarios de la Pensión del Bienestar siempre que cumplan con la edad mínima de 65 años.

La Pensión del Bienestar es considerada un derecho de carácter universal, por lo que no existe una restricción basada en el estatus laboral de la persona.

No obstante, la normativa establece que los apoyos no deben utilizarse con fines políticos ni obtenerse mediante el uso indebido de un cargo público, lo cual se encuentra regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

¿Cuánto gana Noroña y cuánto recibirá por la pensión?

Según el Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas, Gerardo Fernández Noroña percibe un salario mensual de 171 mil 443 pesos como senador de la República, monto que corresponde a integrantes de la Mesa Directiva del Senado y que se mantendrá hasta la conclusión del actual periodo legislativo.

Aunque Noroña percibe un salario
Aunque Noroña percibe un salario mensual de 171 mil 443 pesos como senador, la pensión es un derecho universal para quienes cumplen con la edad requerida. | Senado

En comparación, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales durante 2025.

Para enero de 2026, el Gobierno federal ha proyectado un incremento a aproximadamente 6 mil 430 pesos bimestrales.

El recurso se deposita cada dos meses a través de la Tarjeta del Bienestar y es compatible con otros ingresos, incluidos salarios o pensiones de distinto origen.

