México

Captan a Fernández Noroña durmiendo en vuelo Premier de Roma a CDMX

El senador de Morena disfrutó de unas vacaciones en Europa

El senador de Morena fue
El senador de Morena fue captado en un vuelo de primera clase (redes sociales)

Gerardo Fernández Noroña viajó en primera clase desde Roma hacia la Ciudad de México y le tomaron una fotografía durmiendo.

Las imágenes del 6 de enero lo muestran a bordo del vuelo operado por Aeroméxico en la cabina Premier One, la categoría más alta disponible para rutas de larga distancia de la aerolínea, según lo divulgado por medios de comunicación.

La difusión de las fotografías de Noroña, que fueron tomadas por otro pasajero y comentadas posteriormente por el periodista Gustavo Macalpin, coincide con recientes cuestionamientos públicos al legislador.

Noroña es increpado en Roma

Vacaciones en Europa y discurso de austeridad: nuevo episodio de polémica para Noroña. (X/@RobertoQuijanoL)

Apenas unos días antes del vuelo, un video grabado en Roma se viralizó luego de que un ciudadano identificado confrontara a Fernández Noroña en las inmediaciones de la Fontana di Trevi y la Piazza Spagna.

Ante la pregunta: “¿Qué se siente estar en Roma?”, el senador respondió: “Muy bien. ¿Crees que tú eres el único que tiene derecho de estar en Roma?, pues no, mi amigo”.

El asiento Premier One de Aeroméxico destaca por ofrecer una experiencia de máxima comodidad en vuelos internacionales. Se trata de un sistema full flat bed, que permite reclinar el asiento por completo para convertirlo en cama, y despliega toda una gama de amenidades exclusivas.

Xóchitl se suma a las críticas contra Noroña

Noroña afirmó que trabajará por
Noroña afirmó que trabajará por todos, incluso por quienes lo critican: “Es problema de ellos, no nuestro".

Xóchitl Gálvez, exsenadora del PAN y figura destacada de la oposición, aprovechó la situación para volver a cuestionar la integridad del senador morenista.

En su cuenta de X, compartió el video y subrayó: “Sereno Moreno, no se me engorile. Por supuesto que todo mundo tiene derecho de vacacionar donde se le pegue la gana. El problema es que usted le debe una explicación a los mexicanos de dónde sacó los millones de pesos para comprar su casa en Tepoztlán. Disfrute la dolce vita, Noroña”, destacó Gálvez, aludiendo a la polémica previa sobre la residencia del legislador en Tepoztlán, Morelos, valuada en cerca de 12 millones de pesos.

La ex candidata presidencial considera que el senador aún no ha clarificado el origen de los recursos para dicha adquisición.

El episodio, que ha recibido amplia cobertura en medios nacionales, ocurre en el marco de las críticas recurrentes a Noroña por sus viajes internacionales, considerando que ha sostenido un discurso reiterado en favor de la austeridad y la transparencia.

