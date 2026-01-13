Conceden suspensión provisional a César Duarte contra vinculación a proceso

El hombre fue procesado a mediados de diciembre de 2025 (CUARTOSCURO)

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, consiguió una suspensión provisional contra su vinculación a proceso. Caba destacar que el exmandatario fue detenido en diciembre de 2025.

Las acciones fueron determinadas el 12 de enero por el juez de distrito en materia penal, Daniel Marcelino Niño Jiménez. Cabe destacar que lo anterior no implica que el exgobernador sea liberado de prisión.

Los registros judiciales indican: “se concede la suspensión provisional a CESAR HORACIO DUARTE JAQUEZ, para que la autoridad jurisdiccional de control, una vez concluida la etapa intermedia, suspenda el procedimiento en lo que corresponda a éste, hasta en tanto se notifique a la responsable la interlocutoria que se emita respecto de la suspensión definitiva. Es decir, la suspensión provisional concedida en modo alguno implica la libertad del directo quejoso”.

Ahora bien, la medida reciente quedará vigente mientras haya una resolución sobre la suspensión definitiva.

La vinculación a proceso de César Duarte

Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la medida de vinculación a proceso en contra de César Duarte por su supuesta responsabilidad en el delito uso de recursos de procedencia ilícita.

César Duarte fue detenido en Chihuahua (Cuartoscuro)

En dicha ocasión, la jueza María Jazmín Ambriz determinó que el hombre detenido en Chihuahua se quedaría en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, penal de máxima seguridad en el Estado de México conocido como El Altiplano.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...