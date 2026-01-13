México

Aseguran que Alejandro Fernández fue hospitalizado de emergencia, pero no por apendicitis

El periodista Álex Kaffie avivó la controversia al insinuar que la razón de la intervención de ‘el Potrillo’ no sería la apendicitis, lo que llevó a una oleada de rumores

El periodista Álex Kaffie avivó la controversia al insinuar que la razón de la intervención de Alejandro Fernández no sería la apendicitis, lo que llevó a una oleada de rumores y debates en redes sociales (Captura de pantalla, X)

La reciente hospitalización de Alejandro Fernández generó una ola de especulaciones sobre las causas reales de su ingreso médico, incluso cuando el propio artista aseguró en redes sociales que se trató de una operación de apendicitis.

El debate sobre la transparencia de la información proporcionada por “El Potrillo” estalló en redes sociales luego de que el periodista Álex Kaffie sembrara dudas respecto al motivo comunicado oficialmente, alimentando hipótesis y comentarios sobre la salud del cantante y su presunta relación con el consumo de alcohol.

En las últimas horas, Fernández reapareció en plataformas digitales para agradecer el apoyo de sus seguidores tras el procedimiento quirúrgico e informar que su recuperación progresa sin incidentes.

El cantante mexicano Alejandro Fernández agradeció el apoyo de sus seguidores tras su operación de apendicitis a través de redes sociales (IG)

El ídolo mexicano aprovechó su regreso para destacar que compite en seis categorías de los Premios Lo Nuestro e invitó a su audiencia a participar con su voto. Este retorno a la actividad pública sugiere una evolución positiva después del susto, mientras no se reportan nuevas complicaciones médicas.

Alex Kaffie especuló sin decir nombres

Pese a este buen ánimo, la controversia sobre la veracidad del diagnóstico inicial no ha menguado. Kaffie publicó en sus redes: “Mentira que lo operaron de apendicitis. Fue otra situación lo que lo llevó a ser hospitalizado”, sin explicar a qué episodio se refería ni aportar elementos concretos, lo que desató nuevas conjeturas.

La alusión implícita de Kaffie alimentó rumores sobre supuestos problemas con el alcohol, una situación que suele resurgir entre el público, considerando antecedentes de presentaciones en las que Fernández ha lucido indispuesto.

Álex Kaffie siembra dudas sobre la versión oficial, alimentando rumores sobre la salud y el consumo de alcohol del cantante (Recorte)

La imagen del cantante ha estado recurrentemente asociada a esos comentarios desde episodios viralizados donde se le percibió en estado inconveniente.

El propio Alejandro Fernández manifestó abiertamente en otras ocasiones que suele consumir bebidas alcohólicas antes de salir al escenario, pero insistió en que no constituye un problema en su vida. Argumentó que las condiciones de ayuno o el estrés pueden dar lugar a interpretaciones equivocadas de estas grabaciones.

En defensa de su padre, Álex Fernández declaró que el reconocido intérprete sufre de reflujo gástrico, condición que podría explicar su aspecto en los polémicos videos.

“Mi papá siempre ha tenido problemas de reflujo y, a veces, en sus conciertos, ya sabes, que su coñaquito, todo ese rollo o, muchas veces, toma té de jengibre; yo es lo que diría que es lo que le da más reflujo, yo, por lo que vi, porque lo vi bien, realmente no lo vi en mal estado ni nada”, sostuvo el hijo del cantante.

El comportamiento de Alejandro Fernández durante una reciente presentación en Querétaro avivó antiguas controversias por su costumbre de beber en los palenques. Crédito: @iamarturocolin, TikTok

Una operación de apéndice, la primera para ‘el Potrillo’

El episodio clínico que derivó en la intervención se desarrolló el sábado 10 de enero, en una jornada en la que Fernández publicó: “Hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”.

Según detalla la información oficial del artista, la cirugía fue motivada por una inflamación aguda del apéndice y no fue detectada ninguna complicación postoperatoria.

En su historial médico, esta constituye la primera operación registrada, a diferencia de padecimientos previos como una salmonelosis en septiembre de 2025 y una laringitis en 2024, los cuales no le habían exigido intervenciones quirúrgicas.

Álex Fernández explica que su padre sufre de reflujo gástrico, lo que podría explicar su aspecto en videos polémicos difundidos en redes (Instagram / Ocesa)

A pesar de la emergencia, Fernández se mantuvo activo en sus redes sociales, incluso dedicó un mensaje especial al artista colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el mismo 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. El cantante expresó su condolencia con el mensaje: “Que en paz descanse“, acompañado de un lazo negro.

