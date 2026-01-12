Más de 14 mil policías cuidarán las escuelas de la CDMX durante el Operativo Regreso a Clases 2026

Los elementos de la SSC cuidarán del alumnado, docentes y padres de familia con el apoyo de los helicópteros Cóndores de la SSC. (FOTO: SSC-CDMX)

El inicio del ciclo escolar en la Ciudad de México contará con la presencia de más de 14 mil policías desplegados como parte del “Operativo Regreso a Clases 2025-2026”, el cual es realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con el objetivo de resguardar tanto la integridad física como los bienes de personal docente, estudiantes y padres de familia.

La estrategia contempla la participación de 14 mil 422 efectivos, todos enfocados en garantizar un entorno seguro en los alrededores de escuelas públicas y privadas, así como en las rutas principales que utilizan alumnos, profesores y padres para llegar a los planteles.

La SSC ha destacado que este despliegue busca prevenir incidentes durante el regreso a clases, con atención especial en las zonas donde se concentra la mayor afluencia de personas.

El operativo incluye acciones preventivas y de vigilancia, diseñadas para cubrir cada uno de los puntos críticos identificados en la capital, de acuerdo con los lineamientos de la dependencia.

Horarios y alcances de la operación

Desde las primeras horas del lunes 12 de enero de 2026, la SSC iniciará las labores del operativo, cubriendo el regreso a clases de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Las acciones comenzarán a partir de las 06:00 horas, con el despliegue de elementos en escuelas públicas y privadas distribuidas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El operativo incluye la vigilancia en accesos, calles cercanas y avenidas principales de los planteles educativos. Según la dependencia, el alcance geográfico contempla tanto instituciones grandes como pequeñas, abarcando zonas de alta densidad escolar y áreas periféricas.

El personal policial se mantendrá presente durante el horario de entrada a las escuelas, con el propósito de acompañar a alumnos, padres y docentes en el proceso de reincorporación a las aulas, de acuerdo con la calendarización oficial.

El operativo contará con más de 14 mil elementos cuidando los centros de estudios capitalinos. Crédito: SSC CDMX

Además, contará con los siguientes vehículos para llevar a cabo las tareas de protección:

Mil 24 vehículos oficiales

55 motocicletas

6 grúas

15 ambulancias

12 motoambulancias del ERUM

Además, tres aeronaves de los Cóndores realizarán sobrevuelos para tareas de prevención y vigilancia desde el aire, coordinándose con el personal operativo en tierra.

Patrullajes preventivos y cobertura en transporte público

El operativo contempla patrullajes constantes en las rutas de transporte público que conectan a miles de estudiantes con sus planteles. Policías de la SSC cubrirán trayectos hacia las escuelas para brindar acompañamiento y vigilancia en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), así como en estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y la Red de Transporte de Pasajeros.

Estos recorridos preventivos buscan disuadir la comisión de delitos y responder de inmediato ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios. El dispositivo refuerza la presencia policial en puntos críticos de movilidad, con especial atención en horarios de mayor afluencia.

La cobertura integral incluye la supervisión en los accesos y salidas de las estaciones, además de patrullajes en los alrededores, para proteger a quienes transitan entre sus hogares y los centros educativos.

Acciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito y orientación a automovilistas

La Subsecretaría de Control de Tránsito tendrá un papel central en el desarrollo del operativo, enfocándose en facilitar la movilidad tanto vehicular como peatonal en las inmediaciones de los planteles educativos. Los efectivos estarán presentes para agilizar el tránsito y evitar congestionamientos derivados del incremento significativo en la circulación de vehículos.

Entre las tareas asignadas, destaca la orientación a los automovilistas para prevenir infracciones, especialmente por estacionarse en lugares prohibidos dentro de las zonas escolares. De acuerdo con la SSC, esta medida busca evitar que la reducción de la capacidad vial ocasione bloqueos o retrasos, en apego al Reglamento de Tránsito vigente.

Además, señalaron que la vigilancia y el control del flujo vehicular durante el operativo estarán respaldados por los Centros de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México. Estas plataformas tecnológicas monitorearán en tiempo real los cruces de tránsito y las zonas escolares, facilitando la toma de decisiones rápidas.