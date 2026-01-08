SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

Detenidos por su presunta relación con el ataque al elemento de inteligencia de la SSC y parte de los objetos decomisados. Crédito: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a dos hombres presuntamente vinculados con el ataque armado contra un oficial de inteligencia de la misma corporación en la alcaldía Iztapalapa.

Según fuentes oficiales, en el ataque el policía recibió un impacto de bala en la cabeza y otro en la pierna, ambos de lado izquierdo.

Los arrestos se lograron mediante el seguimiento virtual de los presuntos responsables. Tras una revisión preventiva a los señalados, de 20 y 28 años, se les aseguraron diversas dosis de presunta droga y un arma de fuego.

Cómo fue el ataque contra el oficial de inteligencia en Iztapalapa

El oficial realizaba labores de investigación e inteligencia en la zona, en respuesta a denuncias por la posible venta de droga y armas al interior de una unidad habitacional, en la colonia Ermita Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa.

Durante estas tareas, recibió disparos en la cabeza y en la pierna, ambos del lado izquierdo. Compañeros del agente, que también efectuaban trabajos de inteligencia en el área, escucharon las detonaciones y se aproximaron al lugar.

En el sitio localizaron al policía herido sobre el andador Joaquín de Guevara y Vicente Santa María, por lo que solicitaron de inmediato apoyo y servicios de emergencia.

La zona donde ocurrió el ataque es cercana a los limites de la capital con el Edomex.

Según el reporte oficial, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y diagnosticaron al oficial con herida por proyectil de arma de fuego en cráneo, hemoneumotórax derecho y presencia de líquido en la cavidad abdominal.

El herido fue trasladado al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, donde recibió atención inicial y, posteriormente, fue estabilizado y llevado vía aérea por elementos de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores a otro hospital para recibir atención especializada.

Operativo de búsqueda y localización

Tras la agresión al policía que realizaba labores de inteligencia en la colonia Ermita Zaragoza, elementos de la corporación iniciaron un dispositivo de búsqueda en la zona, apoyados en el análisis de cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y del C2 Oriente.

Las investigaciones permitieron identificar a dos personas cuya vestimenta y señas coincidían con las imágenes obtenidas en las indagatorias.

En redes sociales circularon imágenes de los presuntos atacantes. (Redes sociales)

Los efectivos de la SSC localizaron a los sospechosos en la calle Retorno Constitución de Apatzingán, en la misma colonia, y procedieron a realizar una revisión preventiva conforme al protocolo institucional, encontrándoles varios objetos ilegales.

Durante la revisión, a uno de los hombres le decomisó lo siguientes:

47 envoltorios de papel de diferentes colores con presunta cocaína en piedra

35 bolsitas de plástico con hierba verde y seca similar a la marihuana

19 bolsas con material parecido a la metanfetamina

2 teléfonos celulares

Dinero en efectivo (las autoridades no especificaron el monto)

Mientras que al otro presunto relacionado con el ataque se le localizaron y resguardaron estos objetos:

1 arma de fuego corta

9 cartuchos útiles

98 dosis de una sustancia con características de la cocaína

84 envoltorios de aparente marihuana

2 teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Puesta a disposición y seguimiento de la investigación

La SSC detalló que los detenidos, de 20 y 28 años de edad, fueron informados de sus derechos constitucionales y presentados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer la posible relación de los detenidos con otros hechos delictivos en la zona.

Tras la detención, el periodista especializado en temas de seguridad, Antonio Nieto, informó que uno de los detenidos podría pertenecer a una banda criminal identificada como “Los Canos”.