Los últimos post del influencer Chakin Valadez antes de su asesinato: “Este viaje parece ser el último”

Horas antes de ser asesinado, Chakin Valadez publicó un mensaje en Facebook que sus seguidores interpretaron como una despedida, lo cual generó especulación y conmoción en redes sociales. (Infobae)

Unas horas antes de su asesinato, Isaac Efraín “Chakin” Valadez, transportista e influencer de Baja California, publicó un mensaje y un video en sus redes sociales que, tras su asesinato, adquirieron un significado especial para sus seguidores. Las publicaciones, fechadas el 9 de enero, se viralizaron después de conocerse el ataque en su contra que acabó con su vida, y abrieron preguntas sobre si el propio creador de contenido presentía lo que ocurriría horas después.

La mañana del domingo 10 de enero de 2026, “Chakin” Valadez fue asesinado dentro de su camión Isuzu blanco, estacionado frente a una tienda de conveniencia sobre la calle Emilio Abreu, en el fraccionamiento San Borja, al sur de Ensenada.

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y lo encontraron ya sin signos vitales en el asiento del conductor. El vehículo presentaba al menos siete impactos de bala, principalmente en el parabrisas y el lado del conductor. Agentes municipales y estatales acordonaron la zona para el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Así quedó su camión tras el ataque. (X/@JJDiazMachuca)

La Fiscalía General del Estado de Baja California inició una investigación por homicidio. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha establecido un móvil oficial para el crimen.

Quién era Chakin Valadez

Chakin Valadez tenía 44 años, era originario de Baja California Sur y residía en el Ejido Villa de Jesús María, en San Quintín. Como transportista, recorría rutas entre Santa Rosalía y Ensenada, y compartía su vida en redes sociales, donde acumulaba más de 163,000 seguidores en Facebook y 1,325 en Instagram.

En su perfil, bajo el usuario @chakinvaladez, se describía como: “Soy una persona común, con aventuras diarias de la vida real, transparente y original”.

El creador de contenido acumulaba más de 163,000 seguidores en Facebook y compartía reflexiones y videos sobre la vida del transportista. (Facebook: Chakin Valadez)

Su contenido incluía consejos de seguridad vial, anécdotas personales, reflexiones sobre la vida en carretera y saludos a conocidos de la región. El rancho familiar, El Sitio, funcionaba como punto de descanso para operadores de transporte.

Entre sus frases recurrentes estaban “santo padre celestial”, “sambutete qué te quedó jabón” y “la delgada línea amarilla”, expresiones que formaron parte de su identidad y de la cercanía que mantenía con su audiencia.

Los últimos posts de Chakin Valadez

El 9 de enero de 2026, Chakin Valadez realizó dos publicaciones en su cuenta de Facebook que cobrarían relevancia tras su muerte.

Parte de los últimos post que hizo Chakin Valadez. (Captura de pantalla)

Primero, por la tarde-noche, publicó un mensaje acompañado de un video de un tramo carretero, donde escribió:

“Este viaje parece ser el último quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real como la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer. Por siempre tres puntos. El llano colorado Baja California México.”

Esta publicación fue interpretada por muchos de sus seguidores como una despedida o un presentimiento de lo que le iba a pasar.

El último video que compartió Chakin Valdez en sus redes antes de ser hallado sin vida la mañana del sábado en Ensenada, Baja California. El creador de contenido recibió diversos impactos de bala. (Facebook: Chakin Valdez)

Más tarde, a las 11:09 p.m., subió otro de 4 minutos con 11 segundos de duración, grabado dentro de su camión Isuzu blanco mientras atravesaba la ruta de Chapala a Cataviña, Baja California. En el video, Chakin aparece acompañado de su sobrino Alexis.

En la descripción escribió: “Se puso buena la manejada con mucho viento en toda la zona de chapa a cataviña BC. Algo fuerte el viento santo padre celestial.”

El video alcanzó más de 205 mil visualizaciones, 2 mil reacciones, 181 comentarios y fue compartido 73 veces en menos de 24 horas.

Durante la grabación, narra las dificultades del viento y la respuesta del camión: “Como si trajéramos un chango enjaulado atrás en la caja, nos zangolotea pa todos lados.”

Chakin Valadez fue asesinado dentro de su camión de reparto en el fraccionamiento San Borja, Ensenada, tras recibir varios disparos. (Facebook: Chakin Valadez)

A lo largo del trayecto, saluda a su “compa Francisco” que va adelante en otro camión, menciona puntos exactos del recorrido: Chapala, El Pedregoso, Rancho San Martín, Jaraguay, Santa Inés, El Llano Colorado.

Advierte a otros transportistas sobre los riesgos de la zona y da consejos de seguridad: “Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los cañones de los cerros. Por los cañones sale el chorro de viento.”

Tras el asesinato, muchos seguidores preguntaron por el sobrino que lo acompañaba y dejaron mensajes de condolencia, homenaje y asombro.