México

Hacen broma a Sean Penn sobre El Chapo Guzmán en plena premiación de Los Globos de Oro 2026

Un detalle de hace más de 10 años fue revivido en la ceremonia de cine

El Chapo Guzmán, Sean Penn
El Chapo Guzmán, Sean Penn y Kate del Castillo tuvieron una reunión en 2015 que causó polémica tras darse a conocer el hecho en la revista Rolling Stone. (REUTERS)

Nikki Glasser sorprendió con su monólogo en los Globos de Oro 2026, especialmente tras una secuencia de bromas en la que la comediante apuntó de manera directa a Sean Penn y, de manera sorpresiva, involucró a Joaquín El Chapo Guzmán.

El evento, celebrado en el Beverly Hilton, tuvo entre sus momentos destacados el comentario de Glaser sobre la apariencia del actor estadounidense.

La presentadora ironizó sobre la cabellera plateada y despeinada de Penn, en contraste con la tendencia dominante en la industria cinematográfica de buscar una imagen eternamente joven. La frase de Glaser: “¿Y si poco a poco me transformo en un sexy bolso de cuero?”, provocó una reacción inmediata entre los asistentes.

La situación subió de tono cuando Glaser sumó un remate inesperado.

Pidió disculpas a Penn por la broma y aseguró que había consultado a varios de sus amigos antes de pronunciarla, mencionando entre ellos a Joaquín El Chapo Guzmán.

La alusión sorprendió al público y generó nuevas oleadas de comentarios en internet, debido a la conocida relación profesional entre Penn y Guzmán Loera.

En 2015, Sean Penn entrevistó al exlíder del Cártel de Sinaloa para un reportaje en Rolling Stone, cuando el narcotraficante aún se encontraba prófugo.

Ese encuentro fue ampliamente reseñado en medios internacionales, y desde entonces ha sido objeto de análisis y controversia.

