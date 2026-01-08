Harfuch niega participación de México en la detención de integrantes del Cártel de Sinaloa en España

El secretario de seguridad y protección ciudadana aclaró que el gobierno de España es el encargado de la investigación en la que están involucrados dos mexicanos. (Presidencia)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en conferencia de prensa que las detenciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa en España fueron realizadas por las autoridades de ese país.

“Esta operación del gobierno de España inició en 2023. De los nueve detenidos que fueron arrestados en esta ocasión, algunos ya habían sido detenidos pero los dejaron en libertad allá”, aclaró Harfuch.

Agregó que “en estas fechas vuelven a hacer detenciones, se detiene a las nueve personas de las cuales dos son mexicanas, una de Jalisco y otra de Sinaloa”.

Por otro lado, destacó que el gobierno mexicano y el español mantienen una buena relación y que hay coordinación, pues se encuentra un delegado del Centro Nacional de Inteligencia trabajando para el intercambio de información pero reitera que “es una operación que tienen allá”.

Agregó que al ser una operación muy local, el gobierno español no tendría por qué avisar, pues está actuando en su territorio pero al momento de que se descubre que entre los detenidos hay mexicanos, “hay un intercambio de información”.

Respecto a lo que se sabe del caso, en el tema de aduanas, debido a que transportaban mármol, piedram,entre otros elementos,

Información en desarrollo...