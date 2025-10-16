México

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

El director general del Programa Nacional contra el Crimen Grave y Organizado, Mathieu Bertrand, reveló la presencia de al menos siete organizaciones criminales

Por Ale Huitron

Guardar
Las autoridades canadienses han identificado
Las autoridades canadienses han identificado la presencia de siete organizaciones criminales. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La Policía Montada de Canadá reveló que en ese país se tiene la presencia de al menos siete organizaciones criminales, entre las que se encuentran cárteles mexicanos.

En entrevista con la televisión canadiense CTV News, el director general del Programa Nacional contra el Crimen Grave y Organizado, Mathieu Bertrand, detalló que han podido identificar la presencia de los cárteles en ese país se debe a que lo utilizan como punto de transbordo.

Los cárteles mexicanos han comenzado a expandir sus centros de operaciones a nivel internacional, tal y como sucede con Canadá. Al respecto, el funcionario detalló que han podido identificar la presencia de cinco cárteles mexicanos, los cuales son los siguientes:

  • Cártel del Golfo
  • Cártel de Sinaloa
  • La Familia Michoacana
  • Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  • Cárteles Unidos
ARCHIVO - Las letras "CJNG"
ARCHIVO - Las letras "CJNG" que significan "Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Además de estas dos organizaciones se ha identificado la presencia de la Mara Salvatrucha o MS-13, originaria de El Salvador, y el Tren de Aragua, originaria de Venezuela.

El medio CTV también indicó que estos cárteles estarían utilizando los puertos canadienses como punto de transbordo para enviar metanfetamina a países como Nueva Zelanda y Australia, debido a que pueden venderla a mayores costos.

Organizaciones criminales de Canadá también operan en México

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció durante una conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en México también operan organizaciones criminales de su país.

“He de decir que sí hay cárteles de un país en otro, pero también viceversa...Cooperamos con las autoridades mexicanas, compartimos información, estamos profundizando esta cooperación”, detalló.

Cabe recordar que el pasado 20 de febrero el ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, anunció la designación de cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, además de los dos grupos criminales mencionados antes.

Los cárteles mexicanos corresponden a las cinco organizaciones criminales que reveló tienen presencia en ese país.

El Cártel de Sinaloa y
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación siguen siendo los grupos criminales con mayor poder en México. Foto: Infobae México

Esta designación por parte de Canadá ocurrió un día después de que el Gobierno de los Estados Unidos designó a los mismos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

En septiembre pasado, un reportaje publicado por The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado a aumentar su influencia en el tráfico de drogas debido a la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, ya que esta organización se ubicaba como la más poderosa.

Derek Maltz, exjefe interino de la Administración de Control de Drogas (DEA) declaró al medio que “El Mencho es el narcotraficante más poderoso que opera en el mundo. Lo que está sucediendo ahora es un giro hacia una distribución mucho mayor de cocaína en Estados Unidos".

(Infobae México/ Jovani Pérez)
(Infobae México/ Jovani Pérez)

Derivado del conflicto que mantiene el Cártel de Sinaloa, la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, estaría abriéndose camino para traficar cocaína.

Esto se realiza en medio de presiones por parte de la administración de Donald Trump respecto a las acciones que llevan a cabo las autoridades mexicanas para combatir a los cárteles, lo que ha implicado imposición de aranceles y reuniones constantes para dialogar sobre seguridad.

Temas Relacionados

Cárteles mexicanosCanadáPolicía de CanadáCártel de SinaloaCJNGnarcotráficoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: retiran tren de la Línea 3, el servicio es lento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Fans de La Bea juran “venganza” contra los “musculosos” que la nominaron en La Granja VIP: “Con la niña no”

Miles de seguidores de la comediante están listos para sacar uno a uno a los “gym bros” del reality

Fans de La Bea juran

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Lolita Cortés revela su nombre real

La Granja VIP en vivo:

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Dentro de las instalaciones del Estadio Akron, el club Guadalajara ocultó todas las imágenes del histórico goleador

Chivas retira jersey de Omar

Ebrard planea viajar a EEUU para finiquitar el tema de las barreras comerciales: “Ya están todas saldadas”

El secretario prevé estar en Washington para cerrar los últimos puntos pendientes con Estados Unidos

Ebrard planea viajar a EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército asegura 120 garrafones de

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

Él es Nazario Ramírez: líder sindical de Jalisco asociado al CJNG que cayó tras operativo en Guadalajara

Anuncian desarticulación de 30 células delictivas en CDMX tras 9 meses de mandato de Clara Brugada

ENTRETENIMIENTO

Fans de La Bea juran

Fans de La Bea juran “venganza” contra los “musculosos” que la nominaron en La Granja VIP: “Con la niña no”

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Federica Quijano temió que le quitaran a sus hijos por su orientación sexual: “Tiene que haber un papá”

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo emocionan a los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy al ritmo de Las Guerreras K-Pop

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de octubre

DEPORTES

Chivas retira jersey de Omar

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Este es el jugador ex campeón con Cruz Azul que fue atacado y recibió un balazo en la pierna

El luchador mexicano Andrade habría violado cláusula de WWE tras debut en AEW

Checo Pérez podría asistir al Gran Premio de México 2025: esto es todo lo que se sabe