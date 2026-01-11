Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 11 de enero de 2026

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en el límite de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos, la Norteamericana y la del Pacífico. El constante movimiento y la interacción entre estas placas generan liberaciones de energía que se manifiestan en forma de sismos, especialmente en la costa del Pacífico.
Ante este tipo de fenómenos, las autoridades reiteran la importancia de la prevención. En caso de sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y posteriormente revisar daños, seguir indicaciones oficiales y evitar el uso de elevadores. La prevención y la información oportuna continúan siendo clave para salvar vidas.