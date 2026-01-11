México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 11 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:05 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en el límite de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos, la Norteamericana y la del Pacífico. El constante movimiento y la interacción entre estas placas generan liberaciones de energía que se manifiestan en forma de sismos, especialmente en la costa del Pacífico.

    Ante este tipo de fenómenos, las autoridades reiteran la importancia de la prevención. En caso de sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y posteriormente revisar daños, seguir indicaciones oficiales y evitar el uso de elevadores. La prevención y la información oportuna continúan siendo clave para salvar vidas.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de enero: la linea 7 del Metro reporta retrasos debido a manifestantes

    Actualización minuto a minuto del servicio de transporte público en la capital del país

    Metro CDMX y Metrobús hoy

    Actor ganador del Premio Ariel 2025 es captado en un albergue de Tepito en la CDMX

    La comunidad artística y seguidores han mostrado inquietud por las recientes dificultades económicas y de salud que experimenta el intérprete

    Actor ganador del Premio Ariel

    Las 5 frutas con más colágeno que ayudan a tener una piel radiante

    La piel necesita una alimentación rica en nutrientes y colágeno para mantener su firmeza y prevenir el envejecimiento prematuro

    Las 5 frutas con más

    Sheinbaum reitera coordinación con EEUU: “Somos vecinos pero hay algo que no está a negociación”

    La presidenta destacó la ampliación de los Programas de Bienestar

    Sheinbaum reitera coordinación con EEUU:

    Concierto sinfónico de Demon Slayer en CDMX: fecha, sede y cómo conseguir boletos

    El universo de Tanjiro y Nezuko cobrará vida gracias a la interpretación en vivo de la banda sonora original, acompañada de escenas inolvidables de la serie

    Concierto sinfónico de Demon Slayer

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Nueva longevidad: once reglas de

    Nueva longevidad: once reglas de oro para diseñar la vejez que querés vivir

    Humberto Tortonese: “Desde chico quería disfrutar más y trabajar menos, soy ambicioso con mi libertad”

    Felipe Fort: “Quiero ser padre soltero a los 27 años, hacer lo mismo que hizo Ricky”

    Edmund Hillary, el hombre que tras conquistar la cima del Everest entendió que había algo más importante

    Un frac, un habano y el libreto de siempre: a 30 años de la muerte de Tato Bores, el humorista que explicó la Argentina mejor que nadie

    INFOBAE AMÉRICA

    Reza Pahlavi, príncipe heredero de

    Reza Pahlavi, príncipe heredero de Irán, afirmó que al líder del régimen le quedan pocos “mercenarios violentos” para reprimir protestas

    La presidenta de Honduras le pidió a Donald Trump un “diálogo directo” sobre el proceso electoral tras la aprobación de un nuevo escrutinio

    El cuento en el que Mario Vargas Llosa describió la vejez con crudeza y sin pudor

    Scott Bessent anunció que Estados Unidos evalúa levantar sanciones a Venezuela para impulsar ventas de petróleo

    Zelensky instó sus aliados a ejercer una mayor presión sobre Rusia: “Bloquear suministros y ampliar sanciones es clave”

    DEPORTES

    Por qué el VAR es

    Por qué el VAR es una especialidad más allá del arbitraje y la evolución estructural que se viene en el fútbol

    La postura que tomó Boca Juniors ante el interés de varios clubes por una de sus principales joyas

    Jugaba torneos amateurs y Scaloni lo citó como sparring: la historia de Santiago Beltrán, el arquero que reemplazará a Armani en River

    Independiente comenzó el año con una victoria ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

    La actuación estelar de Matías Soulé con un gol y una asistencia en la victoria de la Roma ante Sassuolo