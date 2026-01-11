¿Quién es René Valencia Reyes, dirigente del PRI que sufrió un ataque armado en Michoacán?

René Valencia Reyes cuenta con una trayectoria política ligada al PRI, con cargos municipales y participación en procesos electorales en Michoacán. (IG:renevalenciareyes)

Autoridades estatales y federales iniciaron investigaciones tras el ataque armado registrado la noche del 10 de enero contra René Valencia Reyes, quien circulaba en una camioneta por la comunidad de Jarácuaro, ubicada entre los municipios de Pátzcuaro y Erongarícuaro, en Michoacán.

El atentado no dejó personas lesionadas y derivó en un operativo de seguridad que concluyó con el resguardo del dirigente social por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de los hechos, el propio Valencia Reyes dio aviso a través de redes sociales, mientras que su hermano, Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitó apoyo a las autoridades por la misma vía. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas.

Quién es René Valencia Reyes

René Valencia Reyes es un actor político y líder social con presencia en Michoacán. Originario de Tepalcatepec, ha desarrollado una trayectoria vinculada al PRI y a movimientos ciudadanos enfocados en temas de seguridad.

Su nombre ha figurado en el ámbito público tanto por su actividad partidista como por su participación en acciones contra la delincuencia, particularmente en la capital del estado.

Ha ocupado cargos de elección popular y ha sido candidato en distintos procesos electorales, lo que lo ha mantenido como una figura conocida dentro del escenario político local.

Trayectoria de René Valencia en el PRI

Valencia Reyes milita en el Partido Revolucionario Institucional desde 2007.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos y responsabilidades dentro del partido, además de participar en procesos electorales a nivel municipal y legislativo.

Alejandro Moreno responsabilizó directamente a Morena de la violencia en Michoacán y calificó al estado como 'fallido'. | Crédito: Izquierda (PRI Nacional), Derecha( Facebook Memo Valencia).

Entre los principales antecedentes de su experiencia en el PRI se encuentran:

Afiliación al PRI desde 2007

Presidente municipal de Tepalcatepec , cargo que dejó en 2013

Diputado federal suplente en la LXII Legislatura (2012–2015) por el Distrito 12, con cabecera en Apatzingán

Candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia en las elecciones de 2024

Participación en estructuras partidistas estatales

El ataque en Jarácuaro y el resguardo oficial

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando Valencia Reyes viajaba acompañado por otra persona y escoltas.

Sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba, sin que se registraran personas heridas. Tras el atentado, fue trasladado a un sitio seguro y quedó bajo resguardo de la Sedena.

El hermano del diputado pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales. (FB: Memo Valencia)

Guillermo Valencia informó públicamente que su hermano se encontraba a salvo y agradeció la intervención de autoridades federales y estatales, así como el apoyo del fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Las autoridades no han detallado el tipo de armamento utilizado ni las circunstancias exactas del ataque.

Avances en las investigaciones y antecedentes

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el ataque armado.

Las indagatorias incluyen la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona, entrevistas a testigos y el análisis balístico de los indicios localizados en el lugar.

El diputado sobrevivió a un ataque armado ocurrido la noche del sábado. Crédito: Facebook/ Revolución Social

Hasta ahora, no se ha establecido el móvil del atentado ni se ha confirmado si el ataque estuvo dirigido directamente contra Valencia Reyes.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en su contra. En 2020, desconocidos incendiaron una camioneta de su propiedad en la zona de Salida a Mil Cumbres, al oriente de Morelia.

Asimismo, recientemente se reportó otro ataque armado en el municipio de Erongarícuaro, el cual tampoco dejó personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que se mantendrán las medidas de seguridad mientras avanzan las diligencias para esclarecer los hechos.