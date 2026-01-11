México

Hermano de dirigente del PRI sobrevive a ataque armado en Michoacán l VIDEO

El diputado René Valencia iba entre los límites de los municipios de Erongarícuaro y Pátzcuaro cuando fue atacado con detonaciones de arma de fuego

Luego de transmititr en vivo
Luego de transmititr en vivo desde la cuenta oficial de Revolución Social, se confirmó la supervivencia del diputado (FB: Revolución Social)

La noche del pasado sábado 10 de enero, presuntamente sujetos armados atacaron a René Valencia Reyes cuando circulaba en su camioneta por la comunidad de Jarácuaro, perteneciente al municipio de Erongarícuaro, en el estado de Michoacán.

El hermano del diputado local, Guillermo Valencia, realizó dos transmisiones cortas en las que se escuchó la voz de una mujer alertar de que supuestos delincuentes dispararon contra el vehículo en el que se trasladaban.

“Nos están atacando. Por favor ayúdennos, la ayuda no llega”, dice la mujer durante la transmisión en vivo. Sin embargo, hasta el momento no hay actualización de datos por parte de la cuenta ni de las autoridades estatales o federales.

Los escoltas del diputado repelieron
Los escoltas del diputado repelieron la agresión pero fueron sometidos por presuntos integrantes del crimen organizado. (FB: Revolución Social)

Hasta hace siete horas, compartieron un par de imágenes y escribieron: “Agradecemos sus oraciones y sus muestras de apoyo, nuestro líder René Valencia está a salvo gracias a Dios y al blindaje de la camioneta que tripulaba, que le permitió huir y ponerse a salvo en la comunidad indigena”.

Según detallaron en la cuenta oficial, sus escoltas repelieron la agresión pero fueron sometidos por integrantes del crimen organizado “quienes después de golpearlos y ante el operativo que se dio en la zona optaron por dejarlos en libertad”.

Mientras esto ocurría, el legislador y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, también pidió en su cuenta de la red social Facebook que sus seguidores llamaran a la línea de emergencia 911 para que se auxiliara a su hermano.

El hermano del diputado pidió
El hermano del diputado pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales. (FB: Memo Valencia)

Memo Valencia compartió en la misma red social que : “Es hablándonos y no matándonos como debemos entendernos ¿O cómo era? Triste lenguaje el usado hoy en día". Agregó que “Aquí seguimos sin poder asimilarlo pero agradecidos con Dios por seguirnos cuidando”.

“Para muchos está por empezar su jornada, nosotros no vemos para cuándo terminar. Durante el transcurso del domingo les informaremos todo lo que pasó“, concluyó.

Aseguraron que más tarde proporcionarían detalles de lo sucedido.

Información en desarrollo...

Fernando del Rincón deja noticiero

Historias que perduran: las telenovelas

Efemérides del 11 de enero:

Temblor en México hoy: se

Ataques en Guanajuato dejan 6

Fernando del Rincón deja noticiero

Final de la Supercopa de

