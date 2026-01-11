México

Murió un argentino en tiroteo del Cenote Vésica de Tulum, México

Este hecho es el segundo violento en la región en menos de dos días; autoridades continúan investigando el caso mientras dos personas más reciben atención médica

Policías municipales recorren y vigilan
Policías municipales recorren y vigilan la zona hotelera en Tulum, previo a la llegada del huracán Grace, en el estado de Quintana Roo (México). Las autoridades mexicanas llamaron a la calma luego de que el huracán Grace tocó tierra en el Caribe mexicano, por el municipio de Tulum, acarreando fuertes lluvias. EFE/ Alonso Cupul

El homicidio de Jonathan Emmanuel Minucci, un turista argentino de 37 años, ocurrió en el cenote Vesica de Tulum, Quintana Roo, previo a un festival de música electrónica que posteriormente también dejaría un muerto.

El ataque ocurrió la tarde del pasado viernes 9 de enero y fue confirmado por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen el sábado 10.

Esta es la segunda ejecución vinculada a eventos turísticos ocurrida en menos de 48 horas en la zona. Según informaron medios locales y agencias internacionales, Minucci recibió impactos de bala tanto en el cuello como en el rostro, brazos y tórax, lesiones que impidieron a los médicos salvarle la vida.

Un video grabado desde un vehículo muestra el momento exacto en que varios hombres armados corren a través de una carretera de Tulum, Quintana Roo, generando pánico y deteniendo el tráfico.

Según múltiples fuentes locales, los disparos interrumpieron abruptamente el ambiente festivo en el cenote, uno de los enclaves más promocionados de Tulum.

Testigos reportaron al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros, la cuales fueron efectuadas por agresores que arribaron en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.

En el mismo ataque resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de Veracruz, y Saul “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México. Ambos permanecen bajo observación médica.

La jornada de violencia comenzó horas antes del Festival Tehmplo, el cual también se convirtió en escenario de un ataque armado. Aproximadamente a las 05:00 horas del pasado viernes, seis disparos provocaron la muerte de una persona y el pánico entre los asistentes.

La experiencia de exclusividad prometida a los turistas internacionales terminó en caos y una estampida, un episodio que se ha vuelto recurrente en el llamado “Noveno Municipio”.

La reiteración de ataques armados en fiestas y sitios turísticos de alto perfil ha deteriorado la imagen de Tulum como destino seguro del Caribe Mexicano.

Autoridades locales y estatales intentan sostener el atractivo internacional del municipio pero la escalada de violencia ha sido la respuesta del crimen organizado a la presión del gobierno federal, pues recientemente han logrado múltiples detenciones en diferentes estados de la república.

La ejecución del ciudadano extranjero y el atentado contra un funcionario federal han encendido alertas en el sector turístico y entre diplomáticos.

El consulado de Argentina ya fue notificado sobre el caso de Minucci para iniciar los trámites de repatriación y asistencia a los familiares.

Los hechos recientes han generado inquietud en la comunidad internacional, mientras la música electrónica y los festivales, que antes simbolizaban prosperidad para la región, se ven opacados por la inseguridad.

