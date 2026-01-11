México

Luis Felipe Tovar protagoniza tenso encuentro con policías de CDMX que intentaban remolcar su camioneta

El incidente ocurrió durante un encuentro del actor con reporteros en calles de la capital

Guardar
El incidente fue grabado en
El incidente fue grabado en vivo por el matutino Sale el Sol. (Miembros al Aire / YouTube)

Luis Felipe Tovar, quien en el año 2000 personificó a la corrupción como el ‘Comandante Eleuterio Quijano’ en el filme Todo el Poder, en la vida real exhibió lo que consideró una acción excesiva de parte de agentes viales de la Ciudad de México.

Durante un encuentro con reporteros consignado por el matutino Sale el Sol, el histrión detuvo la entrevista al advertir que su camioneta —aparcada sobre la calle para atender a la prensa— iba a ser remolcada.

Así ocurrió el incidente

Tovar perdió el hilo de lo que decía al notar la intención de un grupo de agentes viales de arrastrar su automóvil: “Ay, no, no, pérame”, dijo, al tiempo que se alejó de los reporteros para hablar a la distancia con los oficiales.

Aunque los agentes desistieron en su acción, el actor externó su molestia e indignación: “Mira nada más la cantidad de cabro*** que vienen. Así deberían de ser para todo, cabr**”.

Durante un encuentro con reporteros,
Durante un encuentro con reporteros, el histrión detuvo la entrevista al advertir que su camioneta iba a ser remolcada. (Sale el Sol / YouTube)

Sin ocultar su enojo, externó sus críticas hacia los cuerpos policiacos en la capital mexicana y señaló el gasto excesivo por aparcar en la CDMX. “Ya nada me es ajeno. Yo vivo en una colonia donde si te pasas un minuto hay parquímetros y cada rato mis errores tienen consecuencias económicas”.

El incidente de Luis Felipe Tovar adquirió mayor notoriedad debido a que coincidió con hechos alternos que pusieron al centro de la conversación la eficacia de estrategias para frenar los abusos de la policía vial.

Durante un enlace en vivo, Karina Colmenero, reportera de Fuerza Informativa Azteca, terminó persiguiendo a un policía municipal de Naucalpan, Estado de México, acusado de presunta extorsión por un conductor que circulaba con un automóvil del extranjero por Periférico Norte.

El video se posicionó entre los principales temas de conversación el pasado 6 de enero.

La persecución se realizó en
La persecución se realizó en una vía rápida, poniendo en peligro la vida del oficial y de la reportera. (Captura de video FIA)

¿Quién es Luis Felipe Tovar?

Luis Felipe Tovar es una de las figuras más reconocidas del panorama artístico mexicano. Nacido el 31 de diciembre de 1961 en Puebla, ha construido una trayectoria que abarca cine, teatro y televisión. Entre sus papeles más destacados figuran sus actuaciones en El callejón de los Milagros, Principio y Fin, El Infierno y La dictadura Perfecta, títulos que le valieron tres Premios Ariel.

En la pantalla chica, Tovar ha sobresalido en producciones como Cuando seas Mía, Los Sánchez, Montecristo y Mi fortuna es Amarte. Su carrera se complementa con su labor como maestro y fundador de la escuela de actuación “El Set”, donde impulsa la formación de nuevas generaciones.

Tovar también es conocido por su compromiso social y por promover espacios de inclusión, como el bar Muxe en la Ciudad de México.

Tovar también es conocido por
Tovar también es conocido por su compromiso social y por promover espacios de inclusión, como el bar Muxe en la Ciudad de México. EFE/ Grupo Televisa SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Temas Relacionados

Luis Felipe TovarCDMXPolicía vialViralSale el Solmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Grupo Frontera confirma su agenda de conciertos en CDMX, México y el extranjero

La banda dio a conocer las fechas y ciudades donde se presentará, consolidando su presencia nacional e internacional

Grupo Frontera confirma su agenda

Gala Montes confirma su participación en un ambicioso proyecto teatral

La actriz adelantó detalles sobre el próximo reto escénico en su carrera actoral

Gala Montes confirma su participación

Murió un argentino en tiroteo del Cenote Vésica de Tulum, México

Este hecho es el segundo violento en la región en menos de dos días; autoridades continúan investigando el caso mientras dos personas más reciben atención médica

Murió un argentino en tiroteo

Christian Chávez pospone conciertos en Brasil por presuntas bajas ventas y aseguran que es ‘karma’ por hablar mal de Anahí

El ex RBD continuará con otras fechas para los primeros meses del año y después retomará el tour a finales

Christian Chávez pospone conciertos en

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 11 de enero

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cómo está
MÁS NOTICIAS

NARCO

Murió un argentino en tiroteo

Murió un argentino en tiroteo del Cenote Vésica de Tulum, México

Hallan seis bolsas con restos humanos de tres personas en Guerrero

Hermano de dirigente del PRI sobrevive a ataque armado en Michoacán l VIDEO

Ataques en Guanajuato dejan 6 muertos, entre ellos 2 menores

Golpe al CJNG: Marina localizó y destruyó cerca de 800 toneladas de amapola en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Grupo Frontera confirma su agenda

Grupo Frontera confirma su agenda de conciertos en CDMX, México y el extranjero

Gala Montes confirma su participación en un ambicioso proyecto teatral

Christian Chávez pospone conciertos en Brasil por presuntas bajas ventas y aseguran que es ‘karma’ por hablar mal de Anahí

Telemundo y TV Azteca podrían demandar a Alfredo Adame tras revelar que ganó millones en sus programas sin que supieran

Un supuesto triángulo amoroso, un rap viral y el rechazo de su hijo ponen en la mira a Pepe Aguilar

DEPORTES

Definidas las semifinales de la

Definidas las semifinales de la Liga Mexicana Arco del Pacífico, quiénes son los equipos que lucharán por estar en la Serie del Caribe

NFL Fan Race 2026 en CDMX: Conoce todo lo que debes saber rumbo a la carrera

Quién es Sophía Henríquez la reportera que se tatuó a Alexis Vega tras ganar el doblete en la Liga MX

Así se vivió el debut de Cruz Azul Femenil en el Estadio Centenario de Cuernavaca

Vicente Sánchez lanza misteriosa frase en redes y fanáticos aseguran que es una ‘pedrada’ a Cruz Azul