Luis Felipe Tovar protagoniza tenso encuentro con policías de CDMX que intentaban remolcar su camioneta

Luis Felipe Tovar, quien en el año 2000 personificó a la corrupción como el ‘Comandante Eleuterio Quijano’ en el filme Todo el Poder, en la vida real exhibió lo que consideró una acción excesiva de parte de agentes viales de la Ciudad de México.

Durante un encuentro con reporteros consignado por el matutino Sale el Sol, el histrión detuvo la entrevista al advertir que su camioneta —aparcada sobre la calle para atender a la prensa— iba a ser remolcada.

Así ocurrió el incidente

Tovar perdió el hilo de lo que decía al notar la intención de un grupo de agentes viales de arrastrar su automóvil: “Ay, no, no, pérame”, dijo, al tiempo que se alejó de los reporteros para hablar a la distancia con los oficiales.

Aunque los agentes desistieron en su acción, el actor externó su molestia e indignación: “Mira nada más la cantidad de cabro*** que vienen. Así deberían de ser para todo, cabr**”.

Sin ocultar su enojo, externó sus críticas hacia los cuerpos policiacos en la capital mexicana y señaló el gasto excesivo por aparcar en la CDMX. “Ya nada me es ajeno. Yo vivo en una colonia donde si te pasas un minuto hay parquímetros y cada rato mis errores tienen consecuencias económicas”.

El incidente de Luis Felipe Tovar adquirió mayor notoriedad debido a que coincidió con hechos alternos que pusieron al centro de la conversación la eficacia de estrategias para frenar los abusos de la policía vial.

Durante un enlace en vivo, Karina Colmenero, reportera de Fuerza Informativa Azteca, terminó persiguiendo a un policía municipal de Naucalpan, Estado de México, acusado de presunta extorsión por un conductor que circulaba con un automóvil del extranjero por Periférico Norte.

El video se posicionó entre los principales temas de conversación el pasado 6 de enero.

¿Quién es Luis Felipe Tovar?

Luis Felipe Tovar es una de las figuras más reconocidas del panorama artístico mexicano. Nacido el 31 de diciembre de 1961 en Puebla, ha construido una trayectoria que abarca cine, teatro y televisión. Entre sus papeles más destacados figuran sus actuaciones en El callejón de los Milagros, Principio y Fin, El Infierno y La dictadura Perfecta, títulos que le valieron tres Premios Ariel.

En la pantalla chica, Tovar ha sobresalido en producciones como Cuando seas Mía, Los Sánchez, Montecristo y Mi fortuna es Amarte. Su carrera se complementa con su labor como maestro y fundador de la escuela de actuación “El Set”, donde impulsa la formación de nuevas generaciones.

Tovar también es conocido por su compromiso social y por promover espacios de inclusión, como el bar Muxe en la Ciudad de México.

