Fernando del Rincón: quién es y las polémicas con Juan Gabriel y AMLO que han marcado su carrera

Del Rincón enfrenta desafíos de salud que lo han obligado a poner una pausa indefinida en la televisión. (Fernando del Rincón / Facebook)

Fernando del Rincón atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria profesional. El periodista mexicano puso una pausa indefinida a su noticiero en CNN en Español tras enfrentar una severa crisis de salud provocada por un “virus brutal” contraído en México, según confirmó su esposa, la actriz Jullye Giliberti.

La noticia reavivó el interés público por la figura del comunicador, conocido tanto por su estilo frontal como por una carrera marcada por episodios polémicos.

Una ausencia que encendió las alarmas

La falta de Fernando del Rincón en la cobertura informativa sobre la crisis política en Venezuela derivada de la detención de Nicolás Maduro generó rumores en redes sociales, incluso versiones de una supuesta desaparición.

Fue el 6 de enero cuando Giliberti aclaró la situación en un video: “Desde el sábado empezó con escalofríos, dolor de cabeza, fiebre muy alta y una congestión horrible, con una tos que no puede ni hablar”.

La actriz Julie Giliberti compartió detalles del estado de salud de su esposo, el periodista Fernando del Rincón, tras contagiarse de un agresivo virus. Crédito: @juliegiliberti, Instagram

Horas después, los síntomas se agravaron y el periodista fue hospitalizado de urgencia en Miami. “Lo hidrataron, le pusieron oxígeno, le inyectaron corticoides, esteroides, le pusieron de todo”, relató su esposa. Aunque fue estabilizado, no existe una fecha clara para su regreso a la televisión. “Él no puede articular más de 10 palabras”, añadió.

En un nuevo video, publicado el 9 de enero, la actriz explicó que Del Rincón reaccionaba favorablemente a su tratamiento: “Sigue con dolor de articulaciones, de huesos, musculares, pero va bien. Yo les sigo avisando cómo va”.

¿Quién es Fernando del Rincón?

Fernando del Rincón es uno de los periodistas mexicanos más reconocidos en la televisión internacional. Con una amplia trayectoria en CNN en Español, ha conducido espacios como Conclusiones y Panorama USA, donde se consolidó por un estilo incisivo y confrontativo, especialmente en temas de derechos humanos, democracia y política latinoamericana. Antes de CNN, trabajó en medios como Univision y Telemundo.

Del “lo que se ve, no se pregunta” a una frase histórica

Una de las polémicas más recordadas ocurrió en 2002, durante una entrevista con Juan Gabriel. Del Rincón cuestionó al cantante sobre su orientación sexual y la respuesta del intérprete se volvió legendaria: “Lo que se ve, no se pregunta, mijo”. Con el paso de los años, el periodista reconoció que se trató de una pregunta innecesaria, mientras la frase quedó como un símbolo de defensa de la privacidad.

En 2002, Fernando del Rincón fue elegido por el Divo de Juárez para entrevistarlo. La charla marcó la trayectoria del periodista mexicano. Crédito: @jaimealfonzo, TikTok

Acusaciones y rupturas profesionales

En 2008, su entonces esposa, la periodista Carmen Dominicci, lo acusó públicamente de violencia doméstica tras un incidente ocurrido en República Dominicana. Aunque no hubo cargos formales, el caso derivó en su despido de Univision, marcando uno de los episodios más críticos de su carrera.

Choques con el poder político

Fernando del Rincón también ha protagonizado enfrentamientos con figuras políticas. En 2015, denunció haber sido acosado por escoltas de Angélica Rivera en Miami, calificando el hecho como un “atropello” contra un periodista.

En 2016, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Del Rincón y a CNN de delitos por investigar un presunto hijo del mandatario. El periodista defendió su labor informativa ante los señalamientos.

En 2008, su entonces esposa, Carmen Dominicci, lo acusó públicamente de violencia doméstica, versión negada por Del Rincón. (@carmendominiccitrotamundos, Instagram)

Críticas a AMLO y la 4T

Uno de sus choques más recientes ocurrió en 2021, cuando criticó la situación de las mujeres en México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la que calificó como “difícil, triste, doloroso, aberrante”. Sus comentarios generaron respuesta directa desde Palacio Nacional.

A pesar de las controversias, Fernando del Rincón sigue siendo una figura influyente en la comunidad hispana. Hoy, su prioridad es la recuperación. Mientras tanto, su trayectoria —marcada por preguntas incómodas y enfrentamientos con el poder— vuelve a estar bajo la lupa, ahora en un contexto de fragilidad personal y silencio televisivo.

La ausencia de Fernando del Rincón de su espacio noticioso generó rumores en torno a una supuesta desaparición, versión negada por su esposa Jullye Giliberti. (Captura de pantalla CNN / YouTube)