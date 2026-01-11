Christian Chávez pospone conciertos en Brasil por presuntas bajas ventas y aseguran que es ‘karma’ por hablar mal de Anahí (Foto: Instagram/@christianchavezreal)

Christian Chávez anunció la reprogramación de cinco conciertos en Brasil debido a razones logísticas, en un contexto donde presuntamente los organizadores atribuyeron la decisión a la baja venta de entradas.

Esta situación generó reacciones entre seguidores, quienes vincularon el hecho con el distanciamiento del cantante respecto a Anahí, excompañera en RBD.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales oficiales del artista, mientras usuarios en distintas plataformas consideraron la posposición como una especie de “karma” por las recientes declaraciones de Chávez sobre la cantante mexicana.

Fechas reprogramadas y ciudades afectadas de “Para Siempre Tour” de Christian Chávez

De acuerdo con el mismo cantante, los conciertos de Christian Chávez en Manaos, Belém, Goiânia, Belo Horizonte y João Pessoa se trasladaron a agosto de 2026. Las nuevas fechas anunciadas son:

El ex RBD continuará con otras fechas para los primeros meses del año y después retomará el tour a finales. Crédito: Instagram/ Christian Chávez

Manaos (Teatro Manauara): 16 de agosto de 2026

Belém (Teatro Resolve): 14 de agosto de 2026

Goiânia (Teatro Madre Esperanza Garrido): 8 de agosto de 2026

Belo Horizonte (Cine Theatro Brasil): 9 de agosto de 2026

João Pessoa (Intermares Hall): 12 de agosto de 2026

Los boletos ya adquiridos mantienen su validez para las nuevas fechas y, en caso de imposibilidad de asistencia, los compradores podrán solicitar reembolso directamente con la boletera correspondiente.

En redes aseguran que la producción informó que quienes cuentan con entradas recibirán notificaciones por correo electrónico con los detalles de la reprogramación.

Presentaciones confirmadas y comunicación oficial de Christian Chávez

Las presentaciones programadas en Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilia, Campinas, São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Curitiba se mantienen sin cambios para finales de enero y febrero de 2026.

El propio Chávez se dirigió a sus seguidores en un mensaje difundido en redes sociales: “Hola, mis pollitos de Brasil. Mi corazón está explotando de alegría por finalmente vivir este sueño a su lado. La Para Sempre Tour en Brasil está sucediendo y saber que voy a cruzar este país de norte a sur es algo tan especial que es imposible de explicar con palabras.” El artista aseguró que los shows reprogramados no están cancelados y reiteró su “compromiso cien por ciento” con el público brasileño.

En el mismo mensaje, el cantante expresó: “Las presentaciones en Fortaleza, Recife, Salvador, Brasilia, Campinas, São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Curitiba siguen sin cambios. Y hay más: eso significa que estaré en Brasil dos veces en 2026 para calmar la nostalgia el doble.”

Anahí explota contra Christian Chávez tras ‘tibia’ respuesta sobre acusación de desfalco a RBD por parte de Manuel Velasco (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Reacciones en redes y vínculo con Anahí

La decisión de Christian Chávez coincidió con un clima de tensión en redes sociales, donde algunos usuarios atribuyeron la baja venta de boletos a la controversia surgida tras la gira de RBD y el distanciamiento con Anahí. Seguidores recordaron los desencuentros recientes entre ambos artistas, señalando que la fractura en la relación podría haber influido en la respuesta del público brasileño.

El conflicto tras la gira de RBD

El distanciamiento entre Chávez y Anahí se produjo después de la gira “Soy Rebelde Tour”, cuando surgieron acusaciones de irregularidades financieras relacionadas con el entonces mánager del grupo, Guillermo Rosas.

Anahí y su esposo se desvincularon de la gestión, pero los rumores y versiones cruzadas afectaron la dinámica entre los integrantes de la agrupación, según reportó Billboard. En entrevistas, Chávez explicó que existieron malentendidos y diferencias de comunicación, complicadas por ediciones en medios y la presión de los seguidores.

Tras la controversia, Anahí respondió a través de redes sociales con mensajes que apuntaban a la pérdida de confianza. A pesar del conflicto, ambos han realizado gestos públicos de afecto, como felicitaciones de cumpleaños, y han manifestado su deseo de preservar el lazo que los une desde la época de RBD.

Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann demandaron a su exmánager, Guillermo Rosas, por un irregularidades en la administración de una gira mundial. (@rbd_musica)

“Para siempre Tour” sigue en pie

Las fechas programadas para la “Para Sempre Tour” de Christian Chávez en Brasil permanecen activas según el calendario oficial, y la organización aseguró que cualquier cambio se notificará a través de los canales oficiales del artista. Los boletos para los conciertos confirmados están disponibles en la web oficial de Chávez.