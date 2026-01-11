Afirma Sheinbaum que con AMLO “Pemex inició la recuperación de la capacidad para producir fertilizantes”

Claudia Sheinbaum supervisó la planta Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Crédito: X @Claudiashein

Claudia Sheinbaum supervisó la planta Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde destacó que el actual gobierno federal trabaja en la ampliación y mejora de la capacidad de Pemex para producir fertilizantes.

Según la presidenta de México en su cuenta de X la tarde de este 11 de enero, con la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la empresa estatal comenzó a recuperar esta capacidad industrial.

Claudia Sheinbaum en Michoacán

El eje social del Plan Michoacán incluye programas enfocados en el bienestar social para mejorar la calidad de vida de la población. Crédito: EFE/ David Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso los principales ejes y los avances del Plan Michoacán durante una visita a Michoacán el domingo 11 de enero.

Entre los anuncios, destacó la asignación de 16 mil millones de pesos para la construcción de la Autopista federal Lázaro Cárdenas-Nueva Italia, una obra que estará bajo la supervisión de un Comité Ciudadano.

La mandataria detalló que el plan incluye programas enfocados en bienestar social, además de iniciativas para jóvenes, mujeres y personas mayores. Los esfuerzos también abarcan el impulso económico y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la región.

Pemex pagará su deuda del 2025 en 8 años

Pemex reestructura el pago de deudas con proveedores y contratistas por más de 29 mil millones de pesos, extendiendo plazos hasta ocho años. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

La estatal Pemex suscribió acuerdos modificatorios con sus proveedores y contratistas para reestructurar el pago de deudas por más de 29 mil millones de pesos en un plazo de hasta ocho años, utilizando un esquema de abonos trimestrales que incluyen capital e intereses, según informó la compañía en su reporte a la SEC fechado el 15 de diciembre de 2025.

El informe destacaba que el 51.9% de la deuda total de la compañía, equivalente a 957.4 mil millones de pesos (52.1 mil millones de dólares) registrados al 30 de septiembre de 2025, debe liquidarse entre 2026 y 2028.

Para hacer frente a este volumen de obligaciones de corto plazo, la dirección financiera de Pemex contempla diversas fuentes: los flujos generados por sus operaciones, las aportaciones de capital por parte del Gobierno de México, el acceso a líneas de crédito y la posibilidad de refinanciar su pasivo.

La firma reconoció que episodios de depreciación del peso mexicano o dificultades en la obtención de recursos podrían agravar el saldo de la deuda o poner en riesgo la continuidad operativa.

Pemex reporta una deuda total acumulada de 1 billón 843.5 mil millones de pesos al cierre de septiembre de 2025, con una reducción interanual del 6.8%. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

En el cierre de septiembre de 2025, el monto total de la deuda —incluidos los intereses acumulados— ascendió a 1 billón 843.5 mil millones de pesos (100.3 mil millones de dólares), según la información difundida por Pemex. Este registro señala una reducción del 6.8% respecto al cierre del año previo.

La prioridad en el pago de pasivos permitió, en los primeros nueve meses de 2025, destinar 817.3 mil millones de pesos provenientes de créditos y 380.1 mil millones de pesos en aportaciones patrimoniales otorgadas por el gobierno.

Además, la Ley de Ingresos de la Federación para 2025 permitió a la petrolera contratar hasta 245.4 mil millones de pesos en deuda neta a través de la emisión de instrumentos en los mercados nacionales e internacionales.

Uno de los rubros que más preocupa dentro de las obligaciones de la compañía corresponde a la deuda con proveedores, que alcanzó 517.1 mil millones de pesos al 30 de septiembre de 2025, evidenciando un incremento del 2.2% respecto al año anterior.