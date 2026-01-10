México

Video de estudiantes acosando a compañero de talla baja en Oaxaca causa indignación en redes

Autoridades locales ya investigan el video como un presunto caso de acoso escolar

Video genera conmoción entre usuarios
Video genera conmoción entre usuarios de redes sociales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un video difundido recientemente en redes sociales ha generado indignación y preocupación entre la ciudadanía, al mostrar la presunta agresión contra un estudiante adolescente de talla baja al interior del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 25, ubicado en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.

En las imágenes, con una duración aproximada de 18 segundos, se observa a varios alumnos rodeando al joven dentro de lo que aparenta ser un baño del plantel. Uno de ellos lo agrede con empujones y patadas, mientras otros estudiantes permanecen alrededor sin intervenir e incluso se escuchan risas. El estudiante agredido fue identificado como “Betito”, quien padece acondroplasia, un trastorno que afecta el crecimiento óseo, por lo que se considera una persona con discapacidad.

Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente si los hechos corresponden a un caso de acoso escolar o bullying, o si se trató de un “juego brusco” entre los alumnos, como señalaron autoridades del plantel. Sin embargo, la gravedad de las imágenes y la condición del menor han encendido alertas entre autoridades y organismos defensores de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El video muestra a los jóvenes dando empujones y patadas a su compañero. Foto: (Captura de pantalla)

Tras la viralización del video, personal de la Fiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec acudió al CBTis 25 para iniciar las investigaciones correspondientes, ya que además de una posible agresión escolar, el caso involucra a un estudiante con discapacidad. Se informó que el video habría sido grabado entre los meses de octubre y noviembre de 2025.

Según Nación 321, la madre del joven acudió al plantel luego de enterarse de lo ocurrido a través de redes sociales y sostuvo una reunión con el director del centro educativo, Naul Aníbal Cortés. Como resultado, se acordó que el próximo lunes 12 de enero, al reinicio de clases, se llevará a cabo una reunión con madres y padres de familia de los alumnos involucrados. Hasta ahora, la institución no ha anunciado sanciones formales contra los presuntos agresores, argumentando que no existía un reporte previo de agresión.

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) condenó cualquier práctica que ponga en riesgo la integridad física o emocional de menores y anunció que intervendrá de manera directa en el CBTis 25.

El video generó indignación entre usuarios de redes sociales. Foto: (Captura de pantalla)

La dependencia informó que iniciará un proceso de trabajo con las familias de las y los estudiantes involucrados, bajo un enfoque humanista, con perspectiva de discapacidad y de derechos humanos, a fin de sensibilizar a la comunidad educativa y evitar la repetición de estos hechos.

La SE-Sipinna indicó que estas acciones se realizarán de manera coordinada con la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y subrayó la urgencia de construir entornos educativos protectores, donde el respeto, la igualdad y la inclusión sean una realidad tangible.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la problemática del acoso escolar, una conducta que con frecuencia se minimiza como un juego, pero que puede causar graves afectaciones físicas y emocionales en quienes la padecen.

