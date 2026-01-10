México

¿Quiénes son Los K’Comxtles, la otra banda de Rubén Albarrán que podría salir de Spotify?

Hace unos días el vocalista de Café Tacvba hizo pública su petición de retirar música de la plataforma por disonancias políticas

El cantante dado de qué hablar en los últimos días (Zurisaddai González/Infobae)

El anuncio de Rubén Albarrán sobre el retiro de su música de Spotify puso en el centro de la discusión a Los K’Comxtles, grupo que el vocalista de Café Tacvba integra desde 2022.

La agrupación, formada por músicos referentes del género en México, se ha visto involucrada en rumores sobre una posible salida de la plataforma, luego de ser etiquetada por Albarrán en las publicaciones donde comunicó el envío de cartas para solicitar la baja del catálogo de Café Tacvba.

Polémica y rumores tras el anuncio de Café Tacvba

Hace unos días, Rubén Albarrán hizo pública la petición de retirar la música de Café Tacvba de Spotify, sin embargo, algo que pasó desapercibido en un inicio es que acompañó su mensaje con la etiqueta a Los K’Comxtles en la publicación.

En sus historias de Instagram, la cuenta oficial del dicho grupo replicó el post de Albarrán, lo que alimentó versiones sobre la posibilidad de que la solicitud de baja también los incluyera.

El famoso también etiquetó a dicho grupo en su post (Captura de pantalla/IG)

Albarrán había advertido sobre salida de Los K’Comxtles de Spotify

En el pódcast conducido por Javier Paniagua durante 2025, meses antes de la polémica por Spotify, Rubén Albarrán abordó las dificultades que enfrentan los músicos para retirar su obra de las plataformas digitales.

Al hablar de Los K’Comxtles, el cantante explicó:

“En el caso de Los K’Comxtles, firmamos con una agregadora y nos dicen: ‘No es tan fácil, porque tú firmaste y nosotros firmamos con Spotify’. Entonces, tenemos que buscar la forma y la vamos a encontrar, porque algunos ya lo han logrado”.

El líder de Café Tacvba expresó su rechazo a recientes decisiones del CEO de la empresa, Daniel Ek. (Infobe México / Jovani Pérez)

El músico insistió en que la permanencia en los servicios de streaming responde a contratos previos, y reiteró su intención de encontrar una vía legal para bajar la música de todos sus proyectos, no solo de Café Tacvba.

“Eventualmente, la música de Los K’Comxtles, la música de Rubén Albarrán, la música deCafé Tacvba o al menos mis canciones, no van a estar en Spotify", sentenció.

El artista también criticó los bajos pagos por reproducción y la estructura corporativa detrás de las plataformas:

“Doce dólares por cien mil streamings al mes, que después tienes que dividir entre la banda, los gastos y los impuestos. Es una especie de esclavitud corporativa”, sostuvo en ese episodio.

¿Quiénes son Los K’Comxtles?

Los K’Comxtles es un supergrupo de rockabilly y rock and roll mexicano integrado por Rubén Albarrán (voz, Café Tacvba), Rafa Acosta (bajo, Los Locos del Ritmo), Rafa Miranda (guitarra, Los Sleepers), El Gato Rockabilly (guitarra, Los Gatos Rockabilly) y Choco Cizaña (batería, La Cizaña).

La banda es un homenaje musical (Instagram)

Según su sitio oficial, la banda surgió en 2022 como un homenaje al rock mexicano de los años 60 y 70, tomando su nombre del animal cacomixtle, símbolo de rebeldía en la cultura popular.

El grupo debutó en marzo de 2024 con el sencillo “Botas”, una pieza original que fusiona el rockabilly con el rock and roll nacional y cuyo video superó las 13 mil reproducciones en YouTube.

En octubre de 2024 lanzaron “Ojos de araña”, un cover de la legendaria banda Los Sleepers.

La alineación ha participado en diversos eventos en la Ciudad de México, incluyendo conciertos en La Piedad y planes para futuras presentaciones en festivales como Vive Latino.

