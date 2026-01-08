Spotify responde a Rubén Albarrán por retiro de Café Tacvba de la plataforma: “No financiamos la guerra”

El líder de Café Tacvba expresó su rechazo a recientes decisiones del CEO de la empresa, Daniel Ek. (Infobe México / Jovani Pérez)

Spotify emitió una declaración tras la decisión de Café Tacvba de solicitar el retiro de su catálogo de la plataforma.

El grupo mexicano, liderado por Rubén Albarrán, argumentó motivos éticos y artísticos para fundamentar su petición.

El vocalista señaló que la banda no desea que su música contribuya a ‘abusos del poder, las guerras en curso y la violencia’.

Asimismo, destacó: “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables".

El artista hizo referencia a supuestas inversiones de la compañía en armamento y a la publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

¿Qué dijo Spotify al respecto?

Ante esta situación, un vocero de Spotify aclaró a los medios de comunicación:

“Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”.

La empresa enfatizó que Helsing es una compañía independiente que suministra tecnología de defensa a Ucrania y que actualmente no existen anuncios de ICE en la plataforma.

Explicó que la publicidad mencionada correspondió a una campaña de reclutamiento del gobierno estadounidense difundida en varios medios y plataformas.

La compañía subrayó: “Spotify es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes”.

Además, destacó el impacto económico de la presencia de la banda en la plataforma:

“Nos enorgullece que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, y la realidad es que Spotify sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música”.

Según la empresa, el 70% de los ingresos se destina directamente a los titulares de derechos.

“Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días”, señaló el vocero.

La decisión de Café Tacvba y las críticas al modelo

Café Tacvba solicitó formalmente a Universal Music México y Warner Music México el retiro de todo su catálogo de Spotify.

Rubén Albarrán, a través de un video publicado en redes sociales, afirmó que la petición responde a razones éticas y artísticas.

El vocalista sostuvo que el grupo busca evitar que sus regalías se asocien con actividades bélicas o políticas.

En el comunicado, Albarrán denunció el modelo de reparto de regalías de Spotify, al que calificó como “de miseria”.

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el sábado 18 de marzo de 2023. (Foto AP/Fernando Llano)

Criticó el sistema de pagos a músicos, considerándolo insuficiente e injusto respecto al valor del trabajo artístico.

El líder de la banda también cuestionó el uso de inteligencia artificial en la industria musical: “La música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza”, sostuvo.

La agrupación invitó a sus seguidores a escuchar su música en plataformas alternativas y propuso incluso un posible boicot a Spotify.

La carta remitida a las discográficas argumenta que la presencia del catálogo en la plataforma resulta incompatible con la visión ética y artística del grupo. Café Tacvba espera una respuesta formal de Universal Music México y Warner Music.México sobre el retiro de sus obras.