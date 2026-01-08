México

Spotify responde a Rubén Albarrán por retiro de Café Tacvba de la plataforma: “No financiamos la guerra”

El grupo pidió a sus disqueras retirar su obra por diferencias con políticas empresariales y cuestionamientos sobre el destino de ingresos

Guardar
El líder de Café Tacvba
El líder de Café Tacvba expresó su rechazo a recientes decisiones del CEO de la empresa, Daniel Ek. (Infobe México / Jovani Pérez)

Spotify emitió una declaración tras la decisión de Café Tacvba de solicitar el retiro de su catálogo de la plataforma.

El grupo mexicano, liderado por Rubén Albarrán, argumentó motivos éticos y artísticos para fundamentar su petición.

El vocalista señaló que la banda no desea que su música contribuya a ‘abusos del poder, las guerras en curso y la violencia’.

Asimismo, destacó: “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables".

El artista hizo referencia a supuestas inversiones de la compañía en armamento y a la publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ofelia Medina comentó que la
Ofelia Medina comentó que la relación entre Andrea y Rubén llegó a su fin hace un tiempo y que la separación ha sido complicada para ambas partes (@ru.albarran)

¿Qué dijo Spotify al respecto?

Ante esta situación, un vocero de Spotify aclaró a los medios de comunicación:

“Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”.

La empresa enfatizó que Helsing es una compañía independiente que suministra tecnología de defensa a Ucrania y que actualmente no existen anuncios de ICE en la plataforma.

Explicó que la publicidad mencionada correspondió a una campaña de reclutamiento del gobierno estadounidense difundida en varios medios y plataformas.

(@ru.albarran )
(@ru.albarran )

La compañía subrayó: “Spotify es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes”.

Además, destacó el impacto económico de la presencia de la banda en la plataforma:

“Nos enorgullece que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, y la realidad es que Spotify sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música”.

Según la empresa, el 70% de los ingresos se destina directamente a los titulares de derechos.

(@ru.albarran / @loskcomixtles / @instacvba)
(@ru.albarran / @loskcomixtles / @instacvba)

“Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días”, señaló el vocero.

La decisión de Café Tacvba y las críticas al modelo

Café Tacvba solicitó formalmente a Universal Music México y Warner Music México el retiro de todo su catálogo de Spotify.

Rubén Albarrán, a través de un video publicado en redes sociales, afirmó que la petición responde a razones éticas y artísticas.

El vocalista sostuvo que el grupo busca evitar que sus regalías se asocien con actividades bélicas o políticas.

En el comunicado, Albarrán denunció el modelo de reparto de regalías de Spotify, al que calificó como “de miseria”.

Rubén Albarrán, vocalista de Café
Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, durante su presentación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México el sábado 18 de marzo de 2023. (Foto AP/Fernando Llano)

Criticó el sistema de pagos a músicos, considerándolo insuficiente e injusto respecto al valor del trabajo artístico.

El líder de la banda también cuestionó el uso de inteligencia artificial en la industria musical: “La música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza”, sostuvo.

La agrupación invitó a sus seguidores a escuchar su música en plataformas alternativas y propuso incluso un posible boicot a Spotify.

La carta remitida a las discográficas argumenta que la presencia del catálogo en la plataforma resulta incompatible con la visión ética y artística del grupo. Café Tacvba espera una respuesta formal de Universal Music México y Warner Music.México sobre el retiro de sus obras.

Temas Relacionados

SpotifyCafé TacvbaRubén Albarránmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Así puedes mantener tus nochebuenas saludables durante todo el año

Llevar la planta a centros de recolección permite aprovechar sus restos y mejorar los suelos urbanos

Así puedes mantener tus nochebuenas

Sheinbaum marca distancia de Ang Hernández, morenista retenida con 800 mil pesos en frontera de EEUU

La diputada del congreso de Baja California Sur negó que su arresto se derivara de actividades ilícitas

Sheinbaum marca distancia de Ang

¿Qué es la enfermedad de Lyme, diagnóstico que recibió Yolanda Andrade antes del ELA?

La conductora reveló que sus síntomas fueron relacionados con este padecimiento retrasando su diagnóstico por más de un año

¿Qué es la enfermedad de

Christian Nodal anunció concierto en la Plaza de Toros “La México” de CDMX: esta será la fecha

El cantautor sonorense regresará por segunda ocasión al recinto con un show masivo en 2026

Christian Nodal anunció concierto en

Sheinbaum llama a revisar amparos otorgados a Uriel Carmona, exfiscal de Morelos acusado de intentar cubrir feminicidio en CDMX

La mandataria indicó que desconoce si las autoridades tienen la localización del exfiscal estatal

Sheinbaum llama a revisar amparos
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Adictiva veta de su

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

Operativos de 2025: Gobierno destacó captura del “Delta 1, líder de una célula del CJNG en Jalisco

Harfuch niega participación de México en la detención de integrantes del Cártel de Sinaloa en España

Harfuch comparte avances en caso Carlos Manzo: detalla detenciones y operativos tras el homicidio del edil en Uruapan

Cómo fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

ENTRETENIMIENTO

¿Qué es la enfermedad de

¿Qué es la enfermedad de Lyme, diagnóstico que recibió Yolanda Andrade antes del ELA?

Christian Nodal anunció concierto en la Plaza de Toros “La México” de CDMX: esta será la fecha

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

Carlos Villagrán divide opiniones tras saludar a un niño que lo reconoció por ser ‘Quico’: “¿Tú eres Ñoño?”

Ana Brenda Contreras revela detalles de su crisis de salud en NY: “Me dijeron estás en peligro de colapsar”

DEPORTES

De la ficción a la

De la ficción a la realidad: Santiago Muñoz llega a San Luis como en la película Gol

Mexicanos buscan consolidar su hegemonía en el deporte mundial: calendario y protagonistas de 2026

Boletos para la UFC México 2026: precios para ver a Brandon Moreno en la Arena CDMX

Quién es Regina Martínez, la doctora que representará a México en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026

Se retira un histórico de los Xolos de Tijuana, así será el adiós Joe Corona