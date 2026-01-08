Café Tacvba exige a disqueras a retirar toda su música de Spotify y llama a boicot

La agrupación busca que su decisión sea entendida como una forma de resistencia. (CUARTOSCURO)

El grupo mexicano Café Tacvba solicitó a sus disqueras el retiro de todo su catálogo de la plataforma Spotify. La petición fue confirmada por Rubén Albarrán, vocalista de la banda, quien informó en un mensaje en video que la solicitud fue entregada a Universal Music México y Warner Music México, las compañías que poseen los derechos de explotación de su música.

En el comunicado publicado en redes sociales, Albarrán argumentó que la decisión responde a una serie de motivos éticos y artísticos. El artista señaló que la banda no desea “financiar guerras y acciones reprobables” que, según su visión, estarían relacionadas con ciertos movimientos de capital de la plataforma. Entre los motivos expuestos, destacó “las inversiones en armamento y la publicidad de ICE”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, cuya presencia en la plataforma ha sido cuestionada por sectores críticos.

Rubén Albarrán mostró la carta enviada a Universal Music México y Warner Music México, las compañías que poseen los derechos de explotación de su música.(@ru.albarran / @loskcomixtles / @instacvba)

La postura de Café Tacvba también involucra un rechazo al modelo de reparto de regalías vigente en Spotify. El cantante calificó como “de miseria” los pagos que reciben los músicos y cuestionó la estructura del sistema de reparto, al que describió como “un royalty pool totalmente injusto”. El vocalista subrayó que la retribución económica percibida es insuficiente y no corresponde al valor del trabajo artístico.

Otro de los puntos señalados en el mensaje de Albarrán es la utilización de la inteligencia artificial en la industria musical. Sostuvo que esta tecnología afecta negativamente a los músicos y al significado de la música, y expresó que el arte debe conservar su valor y su capacidad de apoyar a los pueblos. “La música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza”, afirmó el líder de la agrupación mexicana.

La banda también expresó su preocupación por la posibilidad de que sus regalías terminen vinculadas con actividades bélicas o políticas que consideran ajenas a su visión. “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”, puntualizó Albarrán.

En el mensaje dirigido a sus seguidores, el vocalista invitó a escuchar la música de Café Tacvba en plataformas alternativas y propuso incluso la idea de boicotear Spotify. La agrupación busca que su decisión sea entendida como una forma de resistencia ante el actual modelo de negocio y como un llamado a crear un entorno más justo y ético para los artistas.

La carta formal enviada a Universal Music México y Warner Music México detalla que el retiro del catálogo se solicita por considerarlo incompatible con la visión artística y ética del grupo. Rubén Albarrán concluyó su mensaje indicando que esperan una respuesta formal de ambas disqueras respecto a la petición.