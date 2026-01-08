México

Café Tacvba exige a disqueras a retirar toda su música de Spotify y llama a boicot

La agrupación busca que su decisión sea entendida como una forma de resistencia

Guardar
La agrupación busca que su
La agrupación busca que su decisión sea entendida como una forma de resistencia. (CUARTOSCURO)

El grupo mexicano Café Tacvba solicitó a sus disqueras el retiro de todo su catálogo de la plataforma Spotify. La petición fue confirmada por Rubén Albarrán, vocalista de la banda, quien informó en un mensaje en video que la solicitud fue entregada a Universal Music México y Warner Music México, las compañías que poseen los derechos de explotación de su música.

En el comunicado publicado en redes sociales, Albarrán argumentó que la decisión responde a una serie de motivos éticos y artísticos. El artista señaló que la banda no desea “financiar guerras y acciones reprobables” que, según su visión, estarían relacionadas con ciertos movimientos de capital de la plataforma. Entre los motivos expuestos, destacó “las inversiones en armamento y la publicidad de ICE”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, cuya presencia en la plataforma ha sido cuestionada por sectores críticos.

Rubén Albarrán mostró la carta
Rubén Albarrán mostró la carta enviada a Universal Music México y Warner Music México, las compañías que poseen los derechos de explotación de su música.(@ru.albarran / @loskcomixtles / @instacvba)

La postura de Café Tacvba también involucra un rechazo al modelo de reparto de regalías vigente en Spotify. El cantante calificó como “de miseria” los pagos que reciben los músicos y cuestionó la estructura del sistema de reparto, al que describió como “un royalty pool totalmente injusto”. El vocalista subrayó que la retribución económica percibida es insuficiente y no corresponde al valor del trabajo artístico.

Otro de los puntos señalados en el mensaje de Albarrán es la utilización de la inteligencia artificial en la industria musical. Sostuvo que esta tecnología afecta negativamente a los músicos y al significado de la música, y expresó que el arte debe conservar su valor y su capacidad de apoyar a los pueblos. “La música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza”, afirmó el líder de la agrupación mexicana.

La banda también expresó su preocupación por la posibilidad de que sus regalías terminen vinculadas con actividades bélicas o políticas que consideran ajenas a su visión. “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”, puntualizó Albarrán.

Otro de los puntos señalados
Otro de los puntos señalados en el mensaje de Albarrán es la utilización de la inteligencia artificial en la industria musical. (@ru.albarran / @loskcomixtles / @instacvba)

En el mensaje dirigido a sus seguidores, el vocalista invitó a escuchar la música de Café Tacvba en plataformas alternativas y propuso incluso la idea de boicotear Spotify. La agrupación busca que su decisión sea entendida como una forma de resistencia ante el actual modelo de negocio y como un llamado a crear un entorno más justo y ético para los artistas.

La carta formal enviada a Universal Music México y Warner Music México detalla que el retiro del catálogo se solicita por considerarlo incompatible con la visión artística y ética del grupo. Rubén Albarrán concluyó su mensaje indicando que esperan una respuesta formal de ambas disqueras respecto a la petición.

Temas Relacionados

Café TacvbaRubén Albarránmexico-entretenimiento

Más Noticias

Lobo marino rescatado en Sonora se encuentra estable y en recuperación: informa Profepa

La dependencia dio a conocer que el ejemplar es una hembra juvenil que había quedado atorada en una red

Lobo marino rescatado en Sonora

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

La película documental muestra los conciertos del grupo de K-pop en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Stray Kids “The dominATE Experience”

Congreso CDMX llama a reforzar campañas de tutela responsable para prevenir ataques de perros

La diputada Yolanda García lamentó que dichas situaciones generen una mala imagen de los caninos, cuando es el mal cuidado de los tutores lo que desencadena estos ataques

Congreso CDMX llama a reforzar

Así fue la entrega de roscas de Reyes en Zacatecas por la familia Aguilar

El pasado mes de diciembre, miembros de la familia y Nodal también repartieron juguetes

Así fue la entrega de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados balearon a una

Sujetos armados balearon a una mujer y a militares en Culiacán: un menor de edad fue detenido

Detienen a objetivo criminal “El Rodo” y a otro hombre, presuntos miembros del CJNG ligados a varios homicidios en SLP

El CJNG estaría detrás del asesinato del empresario “El Prieto” en Zapopan, señalan autoridades

SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

Ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Tamaulipas deja un vehículo “monstruo” asegurado

ENTRETENIMIENTO

Stray Kids “The dominATE Experience”

Stray Kids “The dominATE Experience” llega a cines de México: fechas, precios y detalles de preventa

Así fue la entrega de roscas de Reyes en Zacatecas por la familia Aguilar

Los mejores memes de mexicanos que dejó el falso capítulo 9 de Stranger Things

Cuál será la clasificación en salas de cine de México de ‘Primate’, película de terror que abrirá la cartelera del género este 2026

Tras La Granja VIP, Fabiola Campomanes enfrenta fuerte reto al cuidar a su mamá tras delicada operación: “No es fácil”

DEPORTES

Filtran que Chicharito Hernández se

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

Sebastián ‘Loco’ Abreu pide la titularidad de Gilberto Mora en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 “Que esté feliz con un balón”

Club América manda mensaje tras la muerte de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

Mateusz Bogusz lanza un anuncio importante en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Cruz Azul

Liga MX: Partidos y horarios que se disputarán en la Jornada 1 del Clausura 2026