México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: estos son los beneficios que obtendrán los aprendices este año

La iniciativa ampliará su cobertura durante los 12 meses del año

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas del Bienestar impulsado por el gobierno de México desde el 2019 que busca apoyar a través de una capacitación laboral a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

La finalidad del programa es brindar experiencia de trabajo a los participantes para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

¿Qué beneficios recibirán los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026?

Los beneficios que recibirán los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026 son un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS.

Apoyo económico: cada aprendiz recibirá de forma directa y sin intermediarios un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos.

Seguro médico del IMSS: los participantes también podrán acceder al seguro médico que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Los beneficios que recibirán los
Los beneficios que recibirán los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026 son un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS.

¿Cuándo es el próximo pago del programa y cómo saber si ya me llegó?

Los aprendices que participan en el programa recibirán su próximo pago, correspondiente al periodo de “enero 2026″ el día miércoles 28 de enero.

Al acudir a los cajeros automáticos, podrás consultar el saldo de tu cuenta utilizando tu Tarjeta del Bienestar. También tienes la opción de habilitar notificaciones, ya que recibirás avisos por correo electrónico y mensaje de texto el mismo día en que te depositan el pago, por lo que se recomienda activar esta función.

Otra alternativa consiste en iniciar sesión a través de la plataforma oficial o ingresar a la aplicación móvil para consultar tu saldo.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Al concluir los doce meses de capacitación, quienes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un certificado que avala las habilidades adquiridas. Esta iniciativa federal impulsa el desarrollo integral de los jóvenes y responde a las demandas del sector productivo, al mismo tiempo que reconoce el esfuerzo de empresas y tutores, fortaleciendo el lazo entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Jóvenes Construyendo el Futuro: ampliará su cobertura este 2026

El objetivo para 2026 establece que 500 mil jóvenes formarán parte del programa, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde que comenzó en 2019, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres y la inversión social total asciende a 158 mil millones de pesos.

En los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se incorporaron 450 mil beneficiarios, asignándose cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesProgramas del BienestarCapacitaciones laboralesSeguro médicoApoyos económicos2026mexico-noticias

Más Noticias

Golpe al CJNG: Marina localizó y destruyó cerca de 800 toneladas y más de 32 plantíos de amapola en Nayarit

La Armada de México sigue en su combate contra el narcotráfico e intenta reducir la incidencia de delitos asociados al cultivo y tráfico de drogas

Golpe al CJNG: Marina localizó

Una persona sigue grave tras explosión en Coyoacán: Protección Civil evalúa daños en edificio

Autoridades de la CDMX han brindado apoyo a las personas afectadas para cubrir gastos generados por el accidente

Una persona sigue grave tras

Fenerbahce de Edson Álvarez conquista la Supercopa de Turquía tras vencer al Galatasaray

La escuadra liderada por Domenico Tedesco sumó su primer trofeo del año en el Estadio Olímpico Atatürk

Fenerbahce de Edson Álvarez conquista

Un mundo en guerra permanente: lo que 2025 nos dejó

La guerra dejó de ser una excepción para convertirse en el telón de fondo de la política internacional

Un mundo en guerra permanente:

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al CJNG: Marina localizó

Golpe al CJNG: Marina localizó y destruyó cerca de 800 toneladas y más de 32 plantíos de amapola en Nayarit

Asesinaron a Karla Hillary de 19 años, en Toluca, dejaron un mensaje junto al cuerpo

Dos policías fueron emboscados y asesinados en Zamora, Michoacán, uno más quedó herido

Muere joven tras brutal agresión en Chiapas: hay seis personas detenidas

Aeropuerto de la CDMX: así detectaron 20 toneladas de cigarros ilegales provenientes de Japón

ENTRETENIMIENTO

¿BLACKPINK en Monterrey? Posible concierto

¿BLACKPINK en Monterrey? Posible concierto en 2026 emociona a fanáticos mexicanos

Qué ver esta noche en Disney+ México

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Famoso actor de Televisa es captado viajando en Metrobús y su reacción se hace viral

¿Fue IA? Así reaccionó Adrián Marcelo a rumores de divorcio de Karina Puente

DEPORTES

Fenerbahce de Edson Álvarez conquista

Fenerbahce de Edson Álvarez conquista la Supercopa de Turquía tras vencer al Galatasaray

Kevin Álvarez descarta haber recibido un ultimátum para salir de América

Pimpinela Escarlata revela su inesperada relación con The Undertaker en AAA: “Me dijo que soy su ídolo”

Cruz Azul vs Atlas: precios de los boletos para ver el debut de la Máquina como local en el Cuauhtémoc

Rey Fénix cae en Berlín: así fue su combate en WWE SmackDown ante Trick Williams