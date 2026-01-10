Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: estos son los beneficios que obtendrán los aprendices este año

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas del Bienestar impulsado por el gobierno de México desde el 2019 que busca apoyar a través de una capacitación laboral a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

La finalidad del programa es brindar experiencia de trabajo a los participantes para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

¿Qué beneficios recibirán los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026?

Los beneficios que recibirán los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026 son un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS.

Apoyo económico: cada aprendiz recibirá de forma directa y sin intermediarios un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos.

Seguro médico del IMSS: los participantes también podrán acceder al seguro médico que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Los beneficios que recibirán los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026 son un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS.

¿Cuándo es el próximo pago del programa y cómo saber si ya me llegó?

Los aprendices que participan en el programa recibirán su próximo pago, correspondiente al periodo de “enero 2026″ el día miércoles 28 de enero.

Al acudir a los cajeros automáticos, podrás consultar el saldo de tu cuenta utilizando tu Tarjeta del Bienestar. También tienes la opción de habilitar notificaciones, ya que recibirás avisos por correo electrónico y mensaje de texto el mismo día en que te depositan el pago, por lo que se recomienda activar esta función.

Otra alternativa consiste en iniciar sesión a través de la plataforma oficial o ingresar a la aplicación móvil para consultar tu saldo.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Al concluir los doce meses de capacitación, quienes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un certificado que avala las habilidades adquiridas. Esta iniciativa federal impulsa el desarrollo integral de los jóvenes y responde a las demandas del sector productivo, al mismo tiempo que reconoce el esfuerzo de empresas y tutores, fortaleciendo el lazo entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Jóvenes Construyendo el Futuro: ampliará su cobertura este 2026

El objetivo para 2026 establece que 500 mil jóvenes formarán parte del programa, quienes recibirán ingresos bimestrales. Desde que comenzó en 2019, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres y la inversión social total asciende a 158 mil millones de pesos.

En los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se incorporaron 450 mil beneficiarios, asignándose cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.