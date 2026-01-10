¿BLACKPINK en Monterrey? Posible concierto en 2026 emociona a fanáticos mexicanos

BLACKPINK genera expectativas en Monterrey con posibles conciertos en 2026, según rumores de medios locales. (REUTERS/Brendan McDermid)

Después de casi tres años de que BLACKPINK consiguió un lleno total durante su show en la Ciudad de México, han comenzado a surguir rumores sobre una posible presentación en Monterrey para los próximos meses de 2026.

Las especulaciones surgieron en el programa de radio La hora de Willie, donde Willie González, empresario y periodista deportivo, aseguró que la banda surcoreana se presentará en el Estadio de Monterrey.

“Ricky Martin ya está anunciado el 22 de marzo, Alfredito Olivas ya está anunciado, BLACKPINK ya está anunciado. El que no está anunciado es otro artista", reveló el vicepresidente de Sultanes de Monterrey.

El empresario Willie González afirma que BLACKPINK ya figura entre los artistas anunciados para el Estadio de Monterrey. Fotos: capturas twitter

Posible concierto emociona a fans mexicanos

La posible llegada de la banda surcoreana ha desatado euforia en los fanáticos mexicanos, y aunque no hay un anuncio oficial, la noticia se sigue propagando por redes sociales, principalmente X, donde se pueden leer comentarios como:

"Jamás me he ilusionado tanto por culpa de un hombre"

″Siempre me gustó Monterrey"

“Oigan no, estoy pobre ahorita”

“Solo ilusionan”

Sin embargo, hubo quienes resaltaron que la publicación donde se mencionó el nombre de la agrupación y su posible llegada a México ya había sido eliminada y el anuncio no era real.

La noticia sobre BLACKPINK en Monterrey ha sido compartida ampliamente en X pese a que no existe un anuncio oficial de la banda. (Créditos: YG Entertainment)

La última vez que BLACKPINCK visitó México

Fue en abril de 2023 cuando la agrupación ofreció dos conciertos en el entonces Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial “Born Pink World Tour”.

Los espectáculos marcaron un hito importante para el K-pop en México, ya que BLACKPINK es uno de los grupos más populares del género a nivel internacional y su llegada fue recibida con gran entusiasmo por los fanáticos mexicanos, conocidos como “Blinks”.

Posteriormente, en diciembre de 2024, Jennie, una de las integrantes de la banda, visitó la capital del país de manera individual para grabar parte de su próximo video musical como solista en el Parque Aztlán, ubicado en Chapultepec.

Su estancia en CDMX causó gran revuelo en redes sociales, ya que fue descubierta a través de fotos publicadas por Jennie y confirmada por el publicista mexicano Azahel Marmolejo, quien colaboró con el equipo de la cantante.

Las dos presentaciones de BLACKPINK en el Foro Sol en 2023 consolidaron al K-pop en la escena musical mexicana. crédito: Instagram @forosoloficial

Los conciertos de BLACKPINK en enero fuera de México

La noticia de su posible llegada a México también fue compartida por Lalo Elizondo, periodista de espectáculos, quien suele adelantar la llegada de figuras internacionales a la capital de Nuevo León.

Aunque hasta ahora ni BLACKPINK ni su agencia YG Entertainment han hecho algún anuncio oficial, la posibilidad de que Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie visiten Monterrey ha tomado fuerza; y se especula que la visita podría ocurrir durante la primera mitad de 2026.

Mientras tanto, las últimas fechas oficiales del grupo están programadas en Hong Kong, donde tienen previsto presentarse los días 24, 25 y 26 de enero.