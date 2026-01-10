México

Asesinaron a Karla Hillary de 19 años, en Toluca, dejaron un mensaje junto al cuerpo

La joven fue encontrada al interior de un vehículo

(Foto: archivo)
(Foto: archivo)

El hallazgo del cuerpo sin vida de Karla Hillary, una joven de 19 años, en el interior de un automóvil abandonado, estremeció la zona de Toluca la madrugada del jueves 8 de enero.

La víctima, identificada por las autoridades, fue encontrada atada de manos y recostada en los asientos traseros de un Volkswagen Gol gris, lo que condujo a que el caso fuera clasificado de inmediato como de alto impacto.

El hecho activó un vasto despliegue de agentes municipales, estatales y federales, quienes acordonaron la carretera que comunica San Felipe Tlamimilolpan con San Bartolomé Tlaltelulco para permitir las labores de los equipos forenses y ministeriales.

Un mensaje encontrado en el cofre del auto

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de la operación pericial, los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recogieron múltiples elementos clave para la investigación. Entre los indicios asegurados se integraron restos balísticos, documentales y pruebas periciales, mientras que en el cofre del vehículo detectaron un mensaje escrito con tinta negra que decía: “La plaza tiene dueño H1″.

El vehículo fue localizado en circunstancias sospechosas por vecinos que circulaban por la zona. El auto, al permanecer detenido en un punto poco habitual, llevó a los residentes locales a alertar rápidamente a los servicios de emergencia, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales en la joven. A consecuencia de ello, se dio inmediata intervención a las autoridades ministeriales.

Con la escena resguardada y la circulación cerrada en ambos sentidos, el personal forense de la FGJEM efectuó el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas. Al menos dos cartuchos percutidos calibre 9 milímetros fueron encontrados en el lugar, confirmando que Karla Hillary recibió disparos de arma de fuego. Los especialistas en feminicidios de la FGJEM recibieron la investigación, con el objetivo de esclarecer la mecánica, el móvil del crimen y dar con los responsables.

El caso permanece bajo análisis de la Fiscalía especializada en feminicidios del Estado de México, que dirige las diligencias para reconstruir los hechos y avanzar en la identificación de quienes resulten responsables.

