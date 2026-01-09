Martha Higareda reaparece en alfombra roja tras convertirse en madre de gemelas

La reaparición de Higareda sucede luego de que, a finales de 2025, la actriz y Howes anunciaran el nacimiento de sus hijas gemelas. (Instagram/@marthahigareda)

La actriz mexicana Martha Higareda realizó su primera aparición pública en una alfombra roja tras convertirse en madre de gemelas, a menos de dos meses de haber dado a luz. El evento, celebrado el jueves 8 de enero, marcó el regreso de Higareda a la vida social y mediática después de un periodo de recuperación junto a su familia.

La presencia de la actriz en la premiere de la segunda temporada de los Beast Games, a la que asistió acompañada por su esposo, el autor y creador de contenido Lewis Howes, generó expectativa tanto entre los asistentes como en redes sociales. Durante la velada, la actriz eligió un traje sastre negro de dos piezas, ajustado a la cintura y acompañado de una blusa blanca de cuello alto, además de un peinado recogido.

Durante la premiere, Howes fue quien compartió las imágenes junto a Higareda y el creador digital MrBeast, destacando la importancia de este evento para ambos. La reaparición de la actriz ha mostrado una nueva etapa en su vida personal y profesional, marcada por el reciente nacimiento de sus hijas y la superación de desafíos médicos.

Higareda y su esposo acudieron a la premiere de la segunda temporada de los Beast Games. (Captura de pantalla @lewishowes / @marthahigareda)

El regreso de Higareda sucede luego de que, a finales de 2025, la actriz y Howes anunciaran el nacimiento de sus hijas gemelas. El comunicado fue difundido mediante redes sociales, donde la pareja compartió imágenes familiares y mensajes de agradecimiento. En ese contexto, la actriz atravesó complicaciones de salud derivadas de la preeclampsia, condición que puso en riesgo tanto su bienestar como el de una de las bebés, quien permaneció un tiempo en cuidados intensivos.

A través de una publicación, Martha relató: “Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, escribió la artista. En ese mensaje, la actriz describió el momento en que se sintió atrapada entre la vida y la muerte y agradeció el apoyo recibido: “Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, aseguró en su publicación.

La actriz posó con su esposo en la alfombra roja. (Captura de pantalla @lewishowes / @marthahigareda)

El nacimiento de las gemelas fue confirmado por su esposo el 18 de noviembre de 2025 y, tras superar las complicaciones, la familia celebró su primera Navidad y Año Nuevo juntos en casa, acompañados por sus recién nacidas. La recuperación de Higareda y sus hijas ha sido gradual, y la actriz optó por mantener un perfil bajo hasta encontrarse en condiciones de retomar sus actividades públicas.