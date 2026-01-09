Doble Hoy No Circula 9 de enero: ¿a qué hora es la siguiente actualización sobre la contingencia ambiental en CDMX?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México tras registrar niveles elevados de este contaminante en la estación Cuajimalpa.
El episodio, que comenzó a las 16:00 horas del jueves 8 de enero, provocó condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes debido a la presencia de un sistema de alta presión, baja humedad y una temperatura máxima de 25 ℃, situación poco habitual en esta época del año.
Por ello se activó el Doble Hoy No Circula para este viernes 9 de enero.
La medida prohíbe la circulación de miles de vehículos como parte de las acciones para reducir la exposición de la población y minimizar los riesgos a la salud, en especial para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
¿Qué autos no circulan este viernes 9 de enero?
De acuerdo con la información emitida por la CAMe, las restricciones del Doble Hoy No Circula para el viernes 9 de enero, de 5:00 a 22:00 horas, afectan a los siguientes vehículos:
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 no circulan de 5:00 a 22:00 horas.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico de la placa sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0, tampoco circulan en ese horario.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul y terminación de placa 9 y 0, están sujetos a la restricción.
- Los vehículos sin holograma de verificación (antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas solo por letras) tampoco pueden circular.
- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” dejan de circular igual que los vehículos particulares, según la terminación de su placa, pero la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.
- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los que participan en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.
Excepciones: Quedan exentos los vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o tipo exento, destinados a emergencias médicas, servicios urbanos, transporte escolar o de personas con discapacidad debidamente acreditados. Las motocicletas están exentas de la Fase 1.
¿A qué hora se actualiza la información sobre la contingencia ambiental?
La CAMe establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización para informar a la ciudadanía sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes, incluidas las restricciones vehiculares. Estos boletines se emiten en los siguientes horarios clave:
- 10:00 h: Primer corte matutino, en el que se informa si la contingencia y las restricciones continúan, se modifican o se suspenden.
- 15:00 h (3:00 p.m.): Actualización intermedia, que se publica si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas adoptadas.
- 20:00 h (8:00 p.m.): Boletín vespertino, relevante cuando persisten condiciones adversas o hay ajustes relevantes.
En este caso, la próxima actualización oficial está prevista para las 10:00 horas del viernes 9 de enero. En caso de que las condiciones atmosféricas no mejoren, podrían emitirse nuevos avisos a media tarde y por la noche.
¿Dónde consultar la información oficial?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales: la aplicación Aire, el sitio www.aire.cdmx.gob.mx, el perfil en X (Twitter) @Aire_CDMX o @CAMegalopolis, así como la página de la CAMe https://www.gob.mx/comisionambiental.