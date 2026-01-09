Doble Hoy No Circula 9 de enero: ¿a qué hora es la siguiente actualización sobre la contingencia ambiental en CDMX?

La CAMe publicará nuevos boletines informativos durante el viernes 9 de enero para definir si continúan o se ajustan las restricciones por la contingencia ambiental. (Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México tras registrar niveles elevados de este contaminante en la estación Cuajimalpa.

El episodio, que comenzó a las 16:00 horas del jueves 8 de enero, provocó condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes debido a la presencia de un sistema de alta presión, baja humedad y una temperatura máxima de 25 ℃, situación poco habitual en esta época del año.

Por ello se activó el Doble Hoy No Circula para este viernes 9 de enero.

La medida prohíbe la circulación de miles de vehículos como parte de las acciones para reducir la exposición de la población y minimizar los riesgos a la salud, en especial para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

¿Qué autos no circulan este viernes 9 de enero?

Doble Hoy No Circula (Infobae)

De acuerdo con la información emitida por la CAMe, las restricciones del Doble Hoy No Circula para el viernes 9 de enero, de 5:00 a 22:00 horas, afectan a los siguientes vehículos:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 no circulan de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito numérico de la placa sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 , tampoco circulan en ese horario.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 , engomado azul y terminación de placa 9 y 0 , están sujetos a la restricción.

Los vehículos sin holograma de verificación (antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas solo por letras) tampoco pueden circular.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” dejan de circular igual que los vehículos particulares, según la terminación de su placa, pero la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas .

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los que participan en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Excepciones: Quedan exentos los vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o tipo exento, destinados a emergencias médicas, servicios urbanos, transporte escolar o de personas con discapacidad debidamente acreditados. Las motocicletas están exentas de la Fase 1.

¿A qué hora se actualiza la información sobre la contingencia ambiental?

CIUDAD DE MÉXICO, 08ENERO2026.- Autoridas capitalinas activaron la Fase I de la contingencia ambiental por la calidad del aire. En imagen aspectos panorámicos de la ciudad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La CAMe establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización para informar a la ciudadanía sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes, incluidas las restricciones vehiculares. Estos boletines se emiten en los siguientes horarios clave:

10:00 h : Primer corte matutino, en el que se informa si la contingencia y las restricciones continúan, se modifican o se suspenden.

15:00 h (3:00 p.m.): Actualización intermedia, que se publica si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas adoptadas.

20:00 h (8:00 p.m.): Boletín vespertino, relevante cuando persisten condiciones adversas o hay ajustes relevantes.

En este caso, la próxima actualización oficial está prevista para las 10:00 horas del viernes 9 de enero. En caso de que las condiciones atmosféricas no mejoren, podrían emitirse nuevos avisos a media tarde y por la noche.

¿Dónde consultar la información oficial?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales: la aplicación Aire, el sitio www.aire.cdmx.gob.mx, el perfil en X (Twitter) @Aire_CDMX o @CAMegalopolis, así como la página de la CAMe https://www.gob.mx/comisionambiental.