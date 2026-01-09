A sus 48, Ana de la Reguera renuncia a ser madre, aunque sigue pagando miles de pesos por mantener sus óvulos congelados

Ana de la Reguera confirma su decisión de no ser madre y mantiene sus óvulos congelados en Nueva York desde hace más de una década (Foto: Instagram @adelareguera)

La decisión de Ana de la Reguera de mantener sus óvulos congelados sin la intención de utilizarlos marca un punto definitivo en su vida personal y profesional.

Mientras promueve su nueva película Un hombre por semana, que ya se proyecta en los cines de la República Mexicana, la actriz reafirma su determinación de no ser madre, un tema que ha dejado atrás sin arrepentimientos.

En su diálogo con el programa Venga la Alegría, Ana de la Reguera explicó que, aunque realizó el procedimiento para congelar sus óvulos en Nueva York hace más de diez años, su percepción sobre la maternidad ha cambiado con el tiempo.

La actriz destaca que congeló sus óvulos hace más de diez años y paga una renta anual de USD 500 por su conservación (@adelareguera, Instagram)

Óvulos aún en congelamiento

La actriz puntualizó: “No creo, la verdad, ahí están congelados. Pues ahí están bien a gusto. Los congelaron hace muchos años, más de 10 años”, restando importancia a la presión social que suele imponerse a las mujeres en torno al tema de ser madres.

Uno de los aspectos prácticos de su elección es el costo asociado al mantenimiento de los óvulos. “Ahí están en Nueva York y los sigo pagando por si alguien los quiere, ahí están, sigo pagándoles la renta de 500 dólares (USD 500, casi 9000 pesos mexicanos) al año que cuestan”, reveló la actriz, subrayando que esta decisión la ayudó a liberarse de expectativas ajenas.

Para ella, la presión social cedió justamente cuando optó por recurrir a esta alternativa, aunque ya no figure en sus proyectos personales.

Ana de la Reguera explica que su percepción sobre la maternidad cambió con el tiempo y no siente presión social para ser madre (ViX vía AP)

Ana de la Reguera no titubeó al aclarar los motivos que la alejaron de la maternidad. Ante las cámaras manifestó: “Ya estoy muy grande para ser mamá. No (quiero ser madre), ya no me da. No, no, ya no. ¿Por qué nos quieren obligar a ser mamás?”. Con estas palabras, ratificó que su postura responde únicamente a una convicción propia, desligada de mandatos sociales.

Abierta al amor, pero que aporte a su vida

En cuanto a su vida sentimental, la actriz mexicana precisó que solo consideraría iniciar una nueva relación si esta resulta positiva en su vida. “Si no va a ser algo que realmente me sume, pues prefiero seguir como estamos”, aseguró.

Al mismo tiempo, confesó que valora la experiencia de estar en pareja y sentirse querida: “Me encanta también estar en pareja y me gusta mucho estar enamorada, el amor, y súper abierta también a encontrarnos”.

La protagonista de 'Un hombre por semana' afirma que su decisión de no tener hijos es personal y desvinculada de mandatos sociales (Foto AP/Berenice Bautista)

Entre los requisitos esenciales para una posible pareja, Ana de la Reguera mencionó la importancia de la afinidad y la comprensión de su estilo de vida profesional, caracterizado por una agenda exigente y continuos viajes. Para ella, el romance debe acompañarse de entendimiento y compatibilidad con sus compromisos laborales.

En esta etapa, la actriz concentra sus energías en la promoción de Un hombre por semana, filme cuyo argumento, aclara, no tiene relación con su vida real. De manera jocosa, concluyó: “No es mi ficción, por eso la hice, es una fantasía. No, no es cierto”, lo que deja claro que su entusiasmo por el proyecto se sostiene en el plano profesional, ajeno a su historia personal.