Tlaxcales, tradición prehispánica que sigue viva en la cocina mexicana

Este platillo elaborado con maíz tierno combina sencillez, sabor ancestral y técnicas tradicionales

Un pan con historia (Wikimedia
Un pan con historia (Wikimedia Commons/ Wotancito)

Los tlaxcales son una de las preparaciones más antiguas de la cocina mexicana, heredadas de las culturas prehispánicas que hicieron del maíz el eje de su alimentación. Su elaboración sencilla contrasta con la profundidad cultural que representan en diversas regiones del país.

A diferencia de otras masas de maíz, los tlaxcales se preparan con granos maduros, lo que les otorga un sabor naturalmente dulce. Esta característica los convierte en un alimento versátil, capaz de consumirse solos o como acompañamiento.

En comunidades rurales, la preparación de tlaxcales sigue siendo un acto cotidiano y colectivo, donde el comal, el molino mantienen viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

Receta de tlaxcales

Un pan que se prepara
Un pan que se prepara con pocos ingredientes. (Wikimedia Commons/Isaacvp)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás una hora en hacerlos.

Ingredientes

  • 10 elotes camahua, sin hojas, ni pelitos y desgranados
  • azúcar al gusto
  • 1 pizca de bicarbonato

Preparación

  • Moler los granos de elote en un molino de mano o procesador de alimentos hasta obtener una masa fina
  • Mezclar la masa con el azúcar y el bicarbonato.Tomar una porción de 80 gramos y formar una gordita triangular (tlaxcal)
  • Colocar el tlaxcal en un comal a fuego medio y dejar cocinar durante un par de minutos o hasta que esté ligeramente asado y voltear hasta que se cueza del otro lado. Retirar
  • Resguardar el tlaxcal en un tortillero con una servilleta de tela. Repetir los dos pasos anteriores, hasta terminar con el resto de la masa

El elote camahua y su importancia en la receta

Es una variación que se
Es una variación que se caracteriza por sus granos maduros - (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

El elote camahua es una variedad de maíz que se caracteriza por sus granos maduros de sabor intenso.

De acuerdo con el diccionario gastronómico, “el nombre que recibe en Guerrero el elote muy maduro, que es más firme y fuerte que el elote fresco común. Es un elote que empieza a convertirse en maíz más seco, sin que haya perdido toda su humedad”.

Además, el camahua conserva gran parte de la humedad del grano, lo que favorece una cocción uniforme en el comal y da como resultado piezas suaves por dentro y ligeramente doradas por fuera.

¿Qué son los tlaxcales?

Esta elaborado con maíz -
Esta elaborado con maíz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tlaxcales son preparaciones de masa de maíz que se cuecen directamente en el comal, sin aceite ni horno. Su nombre proviene del náhuatl y está estrechamente ligado a la palabra “tlaxcalli”, que se refiere a tortillas o panes de maíz.

A diferencia de la tortilla común, el tlaxcal es más grueso y suele tener formas distintas, como triángulos o discos pequeños.

Su textura es más esponjosa y su sabor ligeramente dulce cuando se elabora con maíz tierno.

