Entre deudas y cuestionamientos, Pemex celebra su 88 aniversario

Petróleos Mexicanos (Pemex) celebra este 7 de junio su 88 aniversario envuelta en deudas y contorversias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Petróleos Mexicanos (Pemex)celebró este 7 de junio su 88 aniversario y se definió como “el corazón energético de México”, “símbolo de soberanía y orgullo nacional”, de acuerdo con un tuit publicado por la empresa en su cuenta oficial.

En un video difundido en sus redes sociales este 7 de junio, Pemex sostuvo que actualmente es “una de las empresas petroleras más grandes del mundo” y que “sostiene nuestra economía” como “garante de estabilidad en tiempos de crisis”.

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La petrolera también afirmó que impulsa la seguridad energética, el desarrollo sostenible y la “justicia energética”, y que evalúa nuevas tecnologías para reducir impactos ambientales y la dependencia de importaciones.

En el video, la empresa cerró con el mensaje: “Porque México no se vende ni se entrega, se defiende. Pemex, por el rescate de la soberanía”. Destaca esta frase en medio del discurso que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la defensa de la autonomía nacional ante fuerzas extranjeras.

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Lázaro Cárdenas estableció a Petróleos Mexicanos como la única empresa petrolera del país

El presidente Lázaro Cárdenas creó Pemex este 7 de junio de 1938 tras la expropiación petrolera. REUTERS/Henry Romero

El presidente Lázaro Cárdenas creó Pemex el 7 de junio de 1938, 11 semanas después de expropiar las instalaciones de empresas petroleras extranjeras. El decreto presidencial estableció a Petróleos Mexicanos como la única empresa petrolera del país y le otorgó facultades para la exploración, explotación, refinación y comercialización del crudo en México.

De acuerdo con información de Pemex, en 1940 la reducción de exportaciones, una política de precios bajos y el aumento de inversiones derivaron en una crisis financiera. Para equilibrarla se aplicaron medidas como recortes de personal y de gastos en prestaciones, lo que provocó un conflicto laboral que requirió la intervención directa de Cárdenas.

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El 20 de noviembre de 1946 se inauguró la refinería “18 de Marzo” en Azcapotzalco, en lo que entonces se conocía como el Distrito Federal, con una capacidad de 50 mil barriles diarios. En 1951 se descubre en el sureste del país el yacimiento petrolero José Colomo, en el distrito de Macuspana, Tabasco.

El gobierno federal sostiene a Pemex con apoyos por 40 mil millones de dólares en 2025, según Moody’s

Moody’s advirtió que Pemex mantendrá presión financiera alta hasta 2028 por su débil flujo de efectivo y problemas operativos. (Infobae-Itzallana)

Moody’s advirtió que Pemex mantendrá presión financiera alta hasta 2028y seguirá dependiendo del apoyo del gobierno federal para cumplir sus obligaciones, porque su flujo de efectivo es débil, arrastra problemas operativos y su caja libre se perfila negativa en los próximos años, según un análisis de Moody’s Ratings difundido el pasado 28 de mayo.

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La calificadora recordó que en 2025 el gobierno mexicano respaldó a la petrolera con 40 mil millones de dólares mediante aportaciones directas y apoyos para cubrir vencimientos de deuda. Para 2026, añadió la agencia, el gobierno federal ya presupuestó alrededor de 14 mil millones de dólares para compromisos financieros de corto plazo.

Según Moody’s Ratings, la capacidad de Pemex para cumplir con sus obligaciones financieras depende en gran medida tanto del respaldo del gobierno federal como de su acceso constante a financiamiento en los mercados. La firma atribuyó esa necesidad a una estructura financiera debilitada por la limitada generación interna de recursos y por el estrés operativo que persiste en la empresa productiva del Estado.

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Aunque el gobierno federal seguirá respaldando a la petrolera durante la actual administración, la situación financiera de la empresa continuará bajo presión. El análisis de Moody’s indicó que ese respaldo se mantendrá durante todo el sexenio que concluye en 2030, por la importancia estratégica de Pemex para el país.

La agencia precisó que ese apoyo no elimina los riesgos financieros de la compañía, porque conserva niveles elevados de endeudamiento y enfrenta necesidades de refinanciamiento en los próximos años. También indicó que buena parte de los recursos obtenidos en emisiones recientes de deuda se destinará solo a refinanciar pasivos existentes.

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