Mundial 2026: guía de los mejores antojitos para probar si eres un extranjero que viene a México y cómo comerlos sin riesgo

El recorrido incluye opciones como al pastor, quesadillas y esquites, junto con recomendaciones para elegir lugares con higiene, revisar el agua y medir el chile durante la visita (Imagen Ilustrativa Infobae)

México espera recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026 y, además del futbol, la gastronomía mexicana se convierte en un atractivo esencial para quienes llegan de otros países.

Y es que sin duda los antojitos mexicanos ocupan un lugar especial en la experiencia de quienes recorren calles, mercados y plazas en busca de sabores auténticos.

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Tacos, esquites, quesadillas, tamales y gorditas forman parte de una tradición culinaria que refleja la diversidad y riqueza del país.

Probar estos platillos no solo satisface el apetito, también permite entender la cultura mexicana a través de la comida; sin embargo, es bien sabido que nuestra comida picante puede asustar a más de uno, pues puede causar la terrible diarrea del viajero.

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Es por eso que aquí te damos una guía sobre los mejores platillos que puedes probar en tu visita y consejos para comerlos sin riesgo.

México espera recibir a miles de visitantes por el Mundial 2026 y la gastronomía mexicana se perfila como un atractivo principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guía de los antojitos imperdibles en México (y como sobrevivir al picante)

1. Tacos al pastor Clásicos de la Ciudad de México. Se sirven con carne de cerdo adobada, piña, cebolla, cilantro y salsa. Tip de seguridad: Pide los tacos en taquerías concurridas, donde la rotación de ingredientes es alta y la carne se cocina bien.

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2. Quesadillas Tortilla de maíz doblada, rellena de queso y, a veces, otros ingredientes como flor de calabaza, huitlacoche o chicharrón prensado. Tip de seguridad: Pregunta si la tortilla es recién hecha y si el relleno está bien cocido.

3. Tamales Masa de maíz rellena —puede ser de pollo, cerdo, verde, rojo, dulce— y cocida al vapor en hoja de maíz. Tip de seguridad: Prefiere tamales de puestos con buena afluencia. Evita los que estén expuestos mucho tiempo al aire libre.

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4. Gorditas y sopes Discos gruesos de masa de maíz, fritos y cubiertos con frijoles, salsa, crema, queso y algún guiso. Tip de seguridad: Fíjate que el aceite esté limpio y que los ingredientes no estén al aire libre mucho tiempo.

5. Elotes y esquites Elote (mazorca) hervido o asado, o esquites (granos desgranados), servidos con mayonesa, queso, chile y limón. Tip de seguridad: Revisa que los utensilios estén limpios y que el agua usada sea potable.

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6. Tlayudas (Oaxaca) Tortilla grande, crujiente, cubierta con asiento, frijoles, carne, queso y verduras. Tip de seguridad: Pregunta por la procedencia de los ingredientes frescos y evita la lechuga si no estás seguro del lavado.

7. Enchiladas y chilaquiles Tortillas bañadas en salsa y acompañadas de pollo, crema y queso. Tip de seguridad: Prefiere lugares donde la salsa esté recién preparada y los ingredientes se mantengan refrigerados.

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Los antojitos mexicanos forman parte de la experiencia turística en calles, mercados y plazas para probar sabores auténticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para comer antojitos sin riesgo

Agua: Solo toma agua embotellada o sellada. Evita hielo si no conoces su procedencia.

Salsas: Pruébalas con precaución; algunas son muy picantes. Si ves que la salsa lleva tiempo al sol, mejor evita.

Frutas y verduras crudas: Solo si sabes que han sido desinfectadas. Prefiere ingredientes cocidos.

Evita puestos vacíos: Busca lugares populares y con mucha rotación de clientes.

Observa la higiene: Checa que quien prepara los alimentos use guantes, mandil y mantenga limpio el lugar.

Pregunta por el picante: Muchos antojitos pueden llevar salsas muy picosas; pide que te sirvan aparte si no toleras el chile.

Para comer antojitos sin riesgo, se recomienda tomar agua embotellada, evitar hielo de origen desconocido y revisar higiene, salsas al sol y desinfección de frutas y verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así que ya lo sabes, disfruta sin riesgo de todo lo que la gastronomía mexicana tiene guardado para ti.