CNTE mantiene plantón y movilizaciones mientras analiza propuesta del gobierno: “La huelga sigue”

Paro nacional de la CNTE por 48 horas. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y continuará con la huelga nacional mientras analiza la propuesta presentada por el Gobierno federal para atender sus principales demandas.

La decisión definitiva será discutida este domingo en la Asamblea Nacional Representativa (ANR), órgano de dirección del movimiento magisterial.

Marcelino Hernández, dirigente de la Sección 58 de la CNTE en Zacatecas, informó que hasta el momento la organización no ha emitido una postura oficial sobre el documento difundido por las autoridades, ya que este deberá ser revisado y discutido por los representantes de las distintas secciones del país.

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Marcelino Hernández asegura que la CNTE aún no fija postura sobre la propuesta gubernamental. Crédito: Especial

“El documento se analizará en la Asamblea Nacional Representativa y al concluir se darán a conocer los acuerdos y resolutivos”, señaló el dirigente. Mientras tanto, reiteró que “la huelga sigue” y que el campamento instalado en el Zócalo capitalino permanecerá activo.

Gobierno federal presenta nuevas propuestas para atender demandas magisteriales

La postura de la CNTE surge luego de que el Gobierno federal reforzara las mesas de diálogo encabezadas por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Durante la última ronda de negociaciones, las autoridades presentaron una ruta de trabajo para avanzar en dos de los temas prioritarios para el magisterio: la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la búsqueda de alternativas para mejorar el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

La SEP presentó un calendario para la posible eliminación de la USICAMM.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que existen condiciones para continuar el diálogo y llamó a la Coordinadora a concluir las protestas para evitar mayores afectaciones a estudiantes, comerciantes y habitantes de la capital.

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¿Qué exige la CNTE?

Entre las principales demandas que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación destacan:

Desaparición de la USICAMM y creación de un nuevo sistema de ingreso y promoción docente .

Abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 .

Mejoras en el sistema de pensiones para trabajadores de la educación.

Garantías laborales para procesos de ascenso , cambios de adscripción y asignación de plazas .

Mayor participación del magisterio en la construcción de las reformas educativas .

Fin de mecanismos que, según la organización, generan desigualdades y afectan los derechos laborales de los docentes.

La desaparición de la USICAMM abre debate entre especialistas

Uno de los puntos centrales de la negociación es la eliminación de la USICAMM, organismo encargado de regular los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente.

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Mario Delgado anunció un aumento salarial del 9% en el salario de los maestros del Estado. | Presidencia

La SEP propuso instalar una mesa plural el próximo 15 de junio para diseñar una reforma que sustituya al organismo. Posteriormente se realizarían diagnósticos, consultas con docentes y la elaboración de una iniciativa que podría presentarse ante el Congreso de la Unión en septiembre.

Sin embargo, especialistas en educación han advertido que la desaparición de la USICAMM sin reglas claras podría generar riesgos de discrecionalidad en la asignación de plazas y promociones.

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Expertos señalan que, aunque el organismo presenta deficiencias operativas y requiere modificaciones, cualquier nuevo modelo deberá garantizar transparencia, rendición de cuentas y supervisión independiente para evitar prácticas irregulares que históricamente han sido cuestionadas dentro del sistema educativo.

Propuesta sobre pensiones no convence por completo al magisterio

En materia de seguridad social, el director general del ISSSTE, Martí Batres, reconoció que revertir completamente la reforma de 2007 representa un desafío financiero debido a los recursos que implicaría para el Estado.

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Martí Batres reconoce los límites financieros para revertir la reforma del ISSSTE de 2007. (Presidencia)

Como alternativa, el Gobierno federal propuso crear una aseguradora pública que opere junto con PENSIONISSSTE para fortalecer el sistema pensionario y evitar que los recursos de los trabajadores sean administrados por instituciones privadas.

Las autoridades sostienen que esta medida permitiría ofrecer mayores beneficios a los trabajadores sin comprometer la viabilidad financiera del sistema. No obstante, la propuesta todavía es evaluada por la CNTE, que insiste en mantener su exigencia de cambios de mayor alcance en el esquema de jubilaciones.

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Mundial 2026 y afectaciones económicas elevan la presión

Mientras continúan las negociaciones, el conflicto ha comenzado a generar preocupación entre organizaciones empresariales y diversos sectores sociales.

Representantes del sector comercio han advertido sobre pérdidas económicas derivadas de marchas, bloqueos y cierres viales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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El Mundial 2026 aumenta la presión sobre el conflicto magisterial en la CDMX. (Foto AP/Jon Orbach)

Además, expresaron inquietud por la posibilidad de que las movilizaciones se extiendan hacia actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

En paralelo, la CNTE ha fortalecido vínculos con colectivos de madres buscadoras, pensionados, campesinos y trabajadores de la salud, con quienes analiza acciones conjuntas en las próximas semanas.

Por ahora, el movimiento magisterial mantiene su postura de no levantar el plantón ni suspender la huelga nacional hasta que la Asamblea Nacional Representativa determine si las propuestas gubernamentales responden a las demandas que dieron origen a las movilizaciones.

La decisión, prevista para las próximas horas, será clave para definir el rumbo de uno de los conflictos sociales más relevantes de las últimas semanas en México.