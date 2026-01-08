Sheinbaum afirma que homicidio doloso bajó 40% en su primer año de gobierno, “la cifra más baja” desde Peña Nieto

Sheinbaum afirmó que hubo una reducción de 34 casos diarios de homicidios dolosos en 2025. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos en México tuvieron una disminución del 40% durante su primer año de gobierno, lo cual afirmó que es la cifra más baja desde el sexenio del exmandatario priista, Enrique Peña Nieto.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria precisó que esta disminución de homicidios dolosos representa un decremento de 34 casos diarios y la consideró una muestra de que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados.

“Los homicidios dolosos bajaron en 40% con el cierre de diciembre del 2025, de septiembre del 2024 a diciembre del 2025, esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde el 2016.

Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y los gobiernos de los estados”, dijo.

