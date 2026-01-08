Se activa contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis llama a mantenerse informado sobre la calidad del aire durante la contingencia. Crédito: Cuartoscuro.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), tras registrarse una concentración máxima de 160 partes por billón (ppb) en la estación de monitoreo de Cuajimalpa.

La medida fue anunciada a las 16:00 horas, después de reportarse condiciones atmosféricas adversas que favorecieron la acumulación de contaminantes.

Contingencia ambiental por ozono: causas y contexto

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la región registró estabilidad atmosférica, baja humedad, escasa ventilación y una temperatura máxima de 25 grados centígrados, factores que propiciaron la formación y concentración de ozono.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono tras registrarse 160 ppb en Cuajimalpa. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Ante este escenario, autoridades federales y locales activaron un paquete de acciones para reducir emisiones contaminantes y proteger la salud de la población.

Medidas del gobierno para reducir emisiones contaminantes

Las autoridades ambientales federales implementarán acciones para disminuir emisiones en la ZMVM.

Entre ellas, se suspenderán obras que obstruyan el tránsito, salvo reparaciones urgentes, y quedará prohibida la quema de materiales y residuos, incluso con fines de capacitación.

Se reforzará la detección y sanción de vehículos contaminantes o sin verificación, así como de aquellos que circulen en días restringidos.

Se suspenderán todas las obras que obstruyan el tránsito, salvo aquellas de reparación urgente, para reducir la emisión de contaminantes en la ZMVM. (Jorge Contreras/Infobae México)

A nivel local, se suspenderán labores de mantenimiento urbano que liberen compuestos orgánicos volátiles, como bacheo, pavimentación, uso de solventes y pinturas, excepto en casos urgentes.

Además, se intensificará la vigilancia contra incendios agrícolas y forestales, y se restringirá el uso de vehículos oficiales administrativos, con excepción de unidades eléctricas, híbridas, de emergencia o servicios urbanos.

Restricciones a la industria, gasolineras y sector servicios

La industria manufacturera reducirá en 40% las emisiones de precursores de ozono y suspenderá trabajos de mantenimiento que generen emisiones fugitivas.

La Refinería Miguel Hidalgo en Tula limitará su operación al 75% de su capacidad, mientras que la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos reducirá en 30% su consumo de combustóleo.

En el sector servicios, se suspenderán actividades que emitan solventes sin control, así como la operación de establecimientos que utilicen leña o carbón sin sistemas de control.

Las restricciones buscan proteger la salud de la población y disminuir los niveles de contaminación en la capital. REUTERS/Raquel Cunha

El 20% de gasolineras deberá suspender operaciones, excepto aquellas con sistemas de recuperación de vapores con eficiencia mínima del 90%.

También se limitará la operación de estaciones de gas L.P. y se reducirán al 50% las calderas sin control de precursores de ozono, salvo en hospitales.

Hoy No Circula y recomendaciones a la población

El viernes 9 de enero, entre las 5:00 y las 22:00 horas, se aplicarán restricciones adicionales a la circulación. No podrán circular:

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8, 9 o 0

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado azul y terminación 9 o 0

Autos sin holograma , incluidos foráneos, de demostración, antiguos o con pase turístico

El 50% de unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca

El viernes 9 de enero se aplicará restricción vehicular extendida en la ZMVM, afectando a autos con hologramas 1 y 2, sin holograma y vehículos de reparto de gas L.P. (Jorge Contreras/Infobae México)

Motocicletas y vehículos eléctricos, híbridos o destinados a emergencias médicas estarán exentos. Los taxis con restricción podrán operar de 5:00 a 10:00 horas, pero no de 10:00 a 22:00.

Las autoridades recomendaron facilitar el trabajo remoto, evitar actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas, reducir el uso de aerosoles y solventes, y mantenerse informados a través de la App Aire, el sitio aire.cdmx.gob.mx o la cuenta @Aire_CDMX.

También se pidió especial cuidado para niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.