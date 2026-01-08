México

SCJN aprueba resolución que obliga a padre biológico a pagar pensión aunque haya sido registrado por otra persona

La resolución blinda el acceso económico de la niñez al rechazar que figuras registrales sustituyan el deber del progenitor

Guardar
Los ministros sentaron un precedente
Los ministros sentaron un precedente que busca preservar el buen desarrollo de las infancias. (Freepick)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que el padre biológico mantiene la obligación de cubrir la pensión alimenticia de su hijo, aunque un familiar, como un abuelo, haya realizado el reconocimiento solidario legal del menor.

El criterio ratifica que este deber incluye los alimentos retroactivos desde el nacimiento y se sustenta en que se trata de un derecho humano fundamental, imprescriptible y que surge directamente del vínculo biológico.

La decisión revocó un amparo otorgado a un padre en Guanajuato, quien argumentó que el abuelo materno había registrado legalmente a la menor, tratando de eximirse de la responsabilidad de pago.

El apoyo que el menor
El apoyo que el menor reciba por parte de tercero no exime al padre de cumplir con sus deberes. (Foto: especial)

El caso que hizo posible esta medida

El tribunal, que reveló esta resolución a través de las redes sociales de la ministra Loretta Ortiz, determinó que esta figura no releva al progenitor de su compromiso y envió el caso de vuelta al tribunal colegiado para que ordene el pago correspondiente de los alimentos retroactivos.

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra subrayó que el apoyo brindado por terceros no sustituye la obligación del padre biológico ni elimina el deber de cubrir los alimentos atrasados.

Una madre en Guanajuato promovió un juicio familiar para que el padre biológico reconociera a su hija, proporcionara alimentos retroactivos desde su nacimiento y pagara una pensión alimenticia.

La Suprema Corte quiere garantizar
La Suprema Corte quiere garantizar el bienestar de la menor con esta medida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El padre conocía la existencia de la niña, pero no asumió responsabilidades. La menor fue registrada solo con los apellidos maternos y, posteriormente, el abuelo materno la reconoció como su hija para facilitarle servicios de salud y apoyar su manutención. Un Juez reconoció inicialmente el derecho de la niña a recibir alimentos retroactivos.

Sin embargo, un Tribunal Colegiado absolvió al padre biológico de este pago al considerar que no pueden coexistir dos paternidades legales y que los alimentos ya habían sido cubiertos por el abuelo. La hija impugnó la decisión ante la Suprema Corte.

Ministros piden considerar varios aspectos

Durante el debate en el Pleno, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz coincidió en la protección del derecho de la menor, pero propuso fortalecer el enfoque para que las decisiones jurídicas incluyan, junto al vínculo biológico, la realidad social y la existencia de pluriparentalidad, es decir, familias con varias figuras parentales.

Aguilar Ortiz subrayó que la responsabilidad parental debería analizarse de manera compartida y que el objetivo primordial es el bienestar de niñas y niños.

Este caso sienta un precedente
Este caso sienta un precedente para este tipo de casos. (Crédito: SCJN)

Frente a este debate, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que la sentencia visibiliza contextos sociales arraigados en México. Señaló que existe un machismo que ha permitido justificar que el padre asuma o no sus responsabilidades con los hijos, tanto de forma temporal como permanente.

En otra resolución de alcance nacional, la Suprema Corte aprobó por unanimidad un criterio obligatorio impulsado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa para reafirmar que el derecho a recibir alimentos es fundamental para niñas, niños y adolescentes. Este derecho es una obligación de los progenitores y un deber del Estado.

El tribunal censuró la interpretación restrictiva de un Tribunal Colegiado que limitó la sanción únicamente al incumplimiento absoluto de la pensión, dejando fuera otras formas de vulneración.

En un consenso, los magistrados
En un consenso, los magistrados decidieron apoyar a la familia materna de la menor y revocar la sentencia del Tribunal local. (SCJN/FB)

Durante la sesión, se destacó que el Estado debe garantizar que ningún menor quede desprotegido por interpretaciones que restrinjan el alcance de las resoluciones judiciales.

Con las nuevas directrices, la Suprema Corte refuerza que la pensión alimenticia no es solo un trámite legal, sino la garantía real de subsistencia y desarrollo para las infancias y adolescencias en México.

Temas Relacionados

Suprema Corte de Justicia de la NaciónPensión alimenticiaDerechos de la infanciaReconocimiento solidarioPluriparentalidadObligación de los progenitoresSCJNmexico-noticias

Más Noticias

Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Otro de sus familiares se encontraba con ella pero fue herido; se desconoce su estado de salud actual

Violencia en Sinaloa: asesinan en

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 8 de enero: se reanuda la circulación sobre Av. Hidalgo después de romería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Mujeres con Bienestar Edomex: alertan por falso Bono Mujer 2026, usan imagen para robar datos

El mensaje, difundido en redes sociales y servicios de mensajería, utiliza de forma indebida el nombre e imagen del programa

Mujeres con Bienestar Edomex: alertan

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ¿Apostarías por mí?, pero piden no ser ‘funados’

El nuevo reality show 24/7 de TelevisaUnivsion llegará a través de diversos canales internacionales y ViX

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y

Autoridades hacen cerco sanitario por gusano barredor en San Luis Potosí

La detección de esta plaga en Ébano y Tamuín activó el cerco en la región de la Huasteca

Autoridades hacen cerco sanitario por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Sinaloa: asesinan en

Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Marina desmanteló narcolaboratorio de Los Chapitos y detiene a 7 miembros de “Los Rugrats” en Sinaloa

Gobernador de Yucatán se reúne con familia de Mirna Barera, mujer de 87 años desaparecida hace un mes

Polémica en México: una de las encargadas de Comunicación de Morena dice que no se puede acabar con el narcotráfico porque “genera miles de empleos”

Una botella de tequila y poemas: los regalos de Kate del Castillo para El Chapo hace 10 años

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ¿Apostarías por mí?, pero piden no ser ‘funados’

María León y Julia Medina participarán en el festival español Benidorm Fest 2026 con el tema “Las Damas y el Vagabundo”

Kristal Silva revela que Patricio Borghetti no invitó a sus excompañeros de Venga la Alegría a su boda: “A nadie”

Galilea Montijo ‘le reclama’ a Andrea Legarreta por no asistir a su boda con Fernando Reina Iglesias: “Me acuerdo perfecto”

Emilio Azcárraga Fastlicht: quién es el heredero de una de las fortunas más importantes de México

DEPORTES

Toluca cambia goles por sonrisas

Toluca cambia goles por sonrisas con su tradicional lanzamiento de peluches en Día de Reyes

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

Cruz Azul dejará el Olímpico y volverá al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026

Bills vs. Jaguars: dónde y cuándo ver en México el juego de la Ronda de Comodines 2026

Tres mexicanas nominadas al premio Atleta del Año de los World Games 2025