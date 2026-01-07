México

Rescatan a lobo marino atrapado en red en el puerto de San Carlos, Sonora

Usuarios en redes habían reportado al animal en situación de riesgo en la zona costera de el Arco de la Lágrima

Autoridades realizaron labores de búsqueda
Autoridades realizaron labores de búsqueda y rescate por varios días. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Luego de varios días de búsqueda y seguimiento, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró el rescate de un lobo marino que se encontraba en condiciones de riesgo en el puerto de San Carlos, Sonora, tras haber sido reportado por habitantes de la zona y usuarios en redes sociales.

El caso cobró relevancia luego de la difusión de un video en el que se observaba al ejemplar atrapado en una red de enmalle, con visibles heridas en el cuello provocadas por las cuerdas, además de un aparente deterioro en su estado físico.

El material fue grabado en el área conocida como el Arco de la Lágrima, dentro de la zona portuaria, lo que generó una ola de llamados ciudadanos para que las autoridades ambientales intervinieran de manera urgente.

El animal permanecerá resguardado en
El animal permanecerá resguardado en rehabilitación para su pronta liberación. Foto: (Profepa)

Ante la viralización del caso, la titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, recibió la alerta e inició la coordinación de acciones para atender la situación del mamífero marino. En conjunto con el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., se organizó un operativo especializado para localizar al ejemplar y liberarlo de la red que ponía en peligro su vida.

De acuerdo con el centro de rescate, desde tempranas horas se realizaron recorridos en la última ubicación conocida del lobo marino; sin embargo, las labores se complicaron debido al comportamiento natural de la especie. Los lobos marinos suelen desplazarse constantemente y se sumergen al percibir la presencia humana, lo que dificultó su localización durante varios días.

Finalmente, tras días de búsqueda y persecución, Profepa Sonora confirmó el rescate exitoso del lobo marino, agradeciendo el apoyo del Centro de Rescate, pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios ciudadanos, la Policía Municipal de Guaymas y la empresa Yates Victory San Carlos, quienes colaboraron de manera conjunta en el operativo.

Autoridades, empresas y sociedad civil
Autoridades, empresas y sociedad civil colaboraron para poder rescatar al mamífero marino. Foto: (Profepa)

A través de sus redes sociales, la Profepa informó que el ejemplar fue asegurado y trasladado para recibir atención especializada. Actualmente, el lobo marino permanece en proceso de rehabilitación, bajo observación de expertos en fauna silvestre, con el objetivo de estabilizar su estado de salud y lograr su pronta liberación en su hábitat natural.

El caso evidenció la importancia de la participación ciudadana en la protección de la vida silvestre, así como la coordinación entre autoridades, organizaciones civiles y comunidades locales. Asimismo, resaltó los riesgos que representan las redes de pesca abandonadas o mal colocadas, las cuales continúan siendo una amenaza para diversas especies marinas.

Las autoridades ambientales reiteraron su compromiso de atender este tipo de reportes y exhortaron a la población a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a la fauna silvestre, recordando que su conservación es una responsabilidad compartida.

