Así vivió sus últimas horas Gerson Leos, músico de Banda MS que murió mientras jugaba béisbol

Gerson Leos formó parte de una de las etapas clave en la consolidación de Banda MS como referente de la música regional mexicana (IG)

El fallecimiento de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, ha provocado una oleada de conmoción en la esfera de la música regional mexicana y entre sus seguidores en todo México.

El músico, de perfil discreto fuera del escenario pero fundamental en el desarrollo del sonido de la agrupación, murió repentinamente tras desvanecerse durante un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

Su partida se produce justo mientras la Banda MS se dispone a encarar una de las giras más relevantes de su historia, con presentaciones confirmadas tanto en México como en Estados Unidos, incluido un concierto el 23 de mayo de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México como parte del “Somos MS Tour 2026”.

La muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, conmociona al regional mexicano y provoca luto entre fanáticos y colegas (IG)

En las últimas horas, fanáticos y colegas de distintas partes del país han inundado plataformas como X, Facebook e Instagram con mensajes de condolencias, resaltando el vacío que deja Leos en una de las bandas más influyentes del país.

Muchos subrayaron su talento y la huella que imprimió en el estilo de la Banda MS, agrupación que en veinte años se consolidó como referente del género musical. “Descansa en paz, Gerson” y “Gracias por tu música” son algunas de las frases que se repiten entre las muestras de afecto digital.

En redes sociales, la Banda MS despidió públicamente a su tecladista con un mensaje cargado de sentimientos: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó su camino”, citaron junto a una imagen en homenaje.

Gerson Leos practicaba béisbol de manera habitual (IG)

Leos participaba en el Torneo Deportivo de Bandas, una competencia local donde músicos de distintas agrupaciones se enfrentan en actividades deportivas.

De acuerdo con información publicada por integrantes del entorno musical y retomada por medios locales, el tecladista colapsó de forma inesperada durante un juego en los campos Sarabia. Testigos solicitaron auxilio y el equipo médico del Club Deportivo “Sarabia” intentó reanimarlo en el lugar.

Las maniobras de reanimación no tuvieron éxito, y la causa del deceso se reportó preliminarmente como un infarto fulminante. Hasta el cierre de esta información, ni las autoridades de salud ni la banda han difundido un comunicado oficial con pormenores adicionales sobre el episodio.

El músico Gerson Leos fallece tras sufrir un infarto mientras jugaba béisbol en Mazatlán, según confirmaron fuentes cercanas al entorno musical (IG)

Los últimos rastros de Gerson Leos en su cuenta de Instagram

La última actividad de Gerson Leos en redes sociales ha tomado un carácter simbólico para sus seguidores. El día de su muerte, compartió en su cuenta de Instagram imágenes de un platillo típico de Mazatlán, acompañadas del texto:

“Todos los pescados que hemos sacado de ayer los preparamos”, mostrando el ambiente distendido de una convivencia pocas horas antes de su fallecimiento.

En una historia de Instagram, también se le observa disfrutando de la comida, sin que él ni sus allegados imaginaran la repentina tragedia que ocurriría después.

El último mensaje de Gerson Leos en Instagram ahora conmueve a todos los fans de la Banda MS (IG)

Poco antes, la última publicación que hizo en su cuenta había sido un video tomado desde el escenario durante un concierto con la Banda MS. Así lo escribió el 20 de septiembre de 2025: “Se han preguntado cómo se ve estando en el escenario de Banda MS? Aquí les dejo siendo el clarinete!!!”.

Este registro ofrecía a sus seguidores una visión inédita del ambiente sobre el escenario, evidenciando la conexión que mantenía con quienes disfrutaban de la música del grupo.

Su última publicación fue en septiembre de 2025, mostrando una vista del público desde el escenario (IG)

Gerson Leos, quien integró una de las alineaciones clave de la agrupación sinaloense, era reconocido por su disciplina y compromiso profesional, atributos valorados por colegas y fanáticos. Deja tres hijos, quienes también compartían su gusto por el deporte.

Hasta el momento, la Banda MS no ha anunciado fechas de servicios funerarios ni detalles sobre homenajes, aunque seguidores continúan compartiendo fotografías y videos como tributo en las plataformas digitales.