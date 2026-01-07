Pride CDMX 2026: esta es la fecha para la Marcha del Orgullo LGBT+

Marcha LGBT en CDMX 2026: esta es la fecha oficial para la tradicional conmemoración en la capital. (Jovani Pérez/ Infobae México)

El comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México estableció el sábado 27 de junio de 2026 como la fecha de la próxima edición del evento, según comunicó a través de sus redes sociales.

Esta convocatoria anual no solo implica una celebración multitudinaria, sino que también posiciona a la capital como un centro de reivindicación y lucha permanente por los derechos humanos, la visibilidad y el respeto a la diversidad sexual y de género.

El anuncio temprano de la fecha permite a las organizaciones civiles, colectivos y participantes anticipar la planeación de sus programas culturales, artísticos y políticos, así como las actividades de sensibilización que complementan la marcha principal. Además de los contingentes que recorren la ciudad, cada año se desarrollan foros, talleres y exposiciones que suman contenido y profundidad a la experiencia del orgullo.

Confirman fecha para la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX este 2026. Foto: (@marcghadelorgullocdmx /Ig)

La importancia de la Marcha del Orgullo LGBT+ radica en su doble naturaleza: mientras representa una manifestación pública de alegría y pertenencia, también es una exigencia colectiva de igualdad, inclusión y la erradicación de la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. A este evento concurren personas LGBT+, aliados, representantes políticos e instituciones, todos articulados por la demanda de derechos y el respaldo a la diversidad.

El mes de junio, marco temporal de la marcha, responde a un trasfondo histórico: recuerda a los Disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969, cuando una redada policial en el bar Stonewall Inn desencadenó protestas que marcaron el inicio del activismo moderno por los derechos LGBT+.

Aquellas jornadas espontáneas cristalizaron, un año más tarde, en la primera marcha del orgullo llevada a cabo en junio de 1970 en ciudades como Nueva York, hecho que abrió el camino para réplicas en otras latitudes y la institucionalización del Mes del Orgullo en muchos países.

En México, la tradición de marchas del orgullo comenzó a finales de los 70 en el marco de la Revolución Sexual y como forma de protesta ante un México en donde se recriminaba a la diversidad desde la juventud y en entornos laborales en donde destacan casos como despidos injustificados.

Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX Credito:Infobae-Max Alonso

Hoy la edición de la Ciudad de México es una de las más grandes de Latinoamérica. Los contingentes acostumbran a reunirse desde primeras horas para partir, por lo general, del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, recorriendo avenidas emblemáticas como Paseo de la Reforma.

En ese trayecto, los asistentes subrayan demandas como el acceso igualitario a la salud, el reconocimiento legal de identidades diversas y la eliminación de todas las formas de violencia por homofobia o transfobia.

Este año, la tradicional Marcha del Orgullo LGBT+ se llevará a cabo en sincronía con la conmemoración de la Copa Mundial 2026, en la que México forma parte de los tres países anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos. Por ello, se espera que, en medio de nuevas actividades, la asistencia y la atención del público sea mayor en el evento.

A lo largo de los años, la marcha se ha transformado en símbolo del avance y los desafíos de la comunidad LGBT+, tanto en México como internacionalmente. El próximo 27 de junio de 2026, la capital volverá a citarse en la calle para reiterar ese llamado.