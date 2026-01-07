México

Pensión Bienestar 2026: cuáles son las letras que cobran mañana miércoles 8 de enero y de cuánto es el pago

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2026 inició con los depósitos del 2026 el pasado 5 de enero

La Secretaría del Bienestar anuncia
La Secretaría del Bienestar anuncia que el calendario de pagos 2026 se extiende durante enero para garantizar la comodidad de los usuarios. (Apoyos del Bienestar)

El arranque del calendario oficial de pagos para la Pensión del Bienestar en 2026 representa una fase decisiva para millones de beneficiarios en México, que dependen de este ingreso básico para sortear el encarecimiento de productos y servicios.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Bienestar, la primera dispersión del año inició el pasado 5 de enero, y correspondio a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A.

Además este año se dio a conocer que había un aumento de 200 pesos bimestrales, por lo que el cobró será de 6 mil 400 pesos para los beneficiarios.

La Pensión del Bienestar está
La Pensión del Bienestar está dirigida a mejorar la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables de México.

Cuáles son las letras que reciben su pago el próximo miércoles 8 de enero

El nuevo esquema de dispersión, estructurado alfabéticamente por la inicial del primer apellido, no solo facilita la logística, sino que apunta a evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar, garantizando mayor seguridad y comodidad para los usuarios.

El sistema alfabético que determina el día exacto en que cada beneficiario recibe el pago se ha implementado en años previos, consolidándose como una práctica recurrente que optimiza la operación del programa y mitiga contratiempos.

En este sentido, y de acuerdo con el calendario ofical de pagos de la Pensión del Bienestar 2026 la letra que recibe su depósito el miércoles 8 de enero es la letra C.

Esta letra inició su periódo de depósito el miércoles 7 de enero por lo que si eres de esta letra y no has recibido tu pago, este podría llegar mañana.

Las autoridades reiteraron que no es necesario acudir el mismo día del depósito a las sucursales bancarias, ya que el dinero se mantiene seguro en la tarjeta de cada beneficiario.

Esta recomendación busca reducir riesgos y molestias entre las personas registradas, especialmente ante los obstáculos logísticos que suelen presentarse cuando el proceso se aglutina en una sola jornada.

Este año la pensión tendrá
Este año la pensión tendrá un aumento de 200 pesos por bimestre. Crédito: Infobae

Calendario oficial de pagos Pensión Bienestar 2026 para el mes de enero

  • Lunes 5 de enero: A
  • Martes 6 de enero: B
  • Miércoles 7 de enero: C
  • Jueves 8 de enero: C
  • Viernes 9 de enero: D, E, F
  • Lunes 12 de enero: G
  • Martes 13 de enero: G
  • Miércoles 14 de enero: H, I, J, K
  • Jueves 15 de enero: L
  • Viernes 16 de enero: M
  • Lunes 19 de enero: M
  • Martes 20 de enero: N, N, O
  • Miércoles 21 de enero: P, Q
  • Jueves 22 de enero: R
  • Viernes 23 de enero: R
  • Lunes 26 de enero: S
  • Martes 27 de enero: T, U, V
  • Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

La Pensión del Bienestar está dirigida a sectores vulnerables de la población mexicana.

El objetivo de este programa federal, destaca la Secretaría del Bienestar, es asegurar que los hogares más expuestos a los vaivenes económicos dispongan de un ingreso estable que ayude a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

