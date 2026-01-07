México

Pastel de elote con carne, tradición y sabor en un platillo al horno

Una preparación casera que combina maíz tierno, relleno sazonado y un terminado gratinado

Pastel de elote con carne,
Pastel de elote con carne, un sustancioso plato horneado para compartir en familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de elote con carne es una receta que reúne ingredientes comunes de la cocina mexicana en una preparación al horno, ideal para una comida completa. Su base de maíz aporta una textura suave, mientras que el relleno ofrece un contraste de sabores bien definidos.

Este platillo destaca por su equilibrio entre lo dulce del elote y lo salado de la carne, creando una combinación que resulta reconfortante y versátil.

La elaboración no requiere técnicas complejas y permite organizar el proceso por etapas, lo que facilita su preparación incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina.

Receta de pastel de elote con carne

Un pastel que fusiona la
Un pastel que fusiona la dulzura natural del elote con un sazón de carne molida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es del portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás una hora en realizarlo.

Ingredientes

Relleno

  • 1 cucharada de aceite
  • 1/2 kg de carne molida de res
  • 1/4 de cebolla, picada
  • 1 ajo, picado
  • 2 jitomates, picados
  • 1 chile jalapeño, picado
  • sal y pimienta negra molida, al gusto

Base de maíz

  • 6 elotes, desgranados
  • 200 ml de leche
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1/4 de cucharadita de sal
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de fécula de maíz

Terminado

  • 1/4 de taza de queso Chihuahua, rallado

Preparación

Relleno

  • Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe la cebolla, el ajo y chile por un par de minutos
  • Agrega el jitomate, sofríe un par de minutos más y añade la carne y deja que se cueza, salpimienta al gusto y retira del sartén

Base de maíz

  • Licua todos los ingredientes y reserva

Terminado

  • Precalienta el horno a 180 °C
  • Coloca un poco de la mezcla de maíz en un molde previamente engrasado, distribuye la carne sobre mezcla y cubre la carne con la mezcla de maíz sobrante
  • Hornea el pastel de elote por 30 minutos, retira del horno, espolvorea de queso y termina de hornear por 10 minutos más. Deja enfriar durante 20 minutos antes de servir

¿Cuáles son los beneficios de comer elote?

El elote es un ingrediente
El elote es un ingrediente muy importante dentro de la cocina mexicana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elote es un alimento ampliamente consumido en México y forma parte esencial de la dieta tradicional. Se caracteriza por su sabor dulce y su versatilidad en distintas preparaciones, tanto saladas como dulces.

Su consumo aporta energía gracias a su contenido de carbohidratos, además de ser una fuente natural de fibra. Esto lo convierte en un ingrediente que contribuye a la sensación de saciedad dentro de una comida completa.

Además, el elote contiene vitaminas y minerales que forman parte de una alimentación equilibrada, lo que explica su presencia constante en la cocina cotidiana.

¿Qué es el chile jalapeño?

El chile jalapeño tiene una
El chile jalapeño tiene una función especial para realzar el sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile jalapeño es una variedad de chile fresco muy utilizada en la gastronomía mexicana. Se reconoce por su tamaño mediano y su nivel de picor moderado, lo que permite integrarlo fácilmente en diferentes platillos.

Su sabor aporta un toque ligeramente picante y fresco, ideal para acompañar carnes, salsas y guisos. En esta receta, su función es realzar el relleno sin opacar el resto de los ingredientes.

Gracias a su versatilidad, el jalapeño se emplea tanto crudo como cocido, convirtiéndose en un elemento clave para añadir carácter y profundidad a las preparaciones tradicionales.

