¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar habría inspirado su look de los Grammy Celebration en Sabrina Carpenter

Tras su presentación, la hija de Pepe Aguilar compartió detalles de su experiencia en el evento a través de sus redes

Tras su presentación, la hija de Pepe Aguilar compartió detalles de su experiencia en el evento a través de sus redes. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @sabrinacarpenter)

La elección de vestuario de Ángela Aguilar durante su participación en el especial “A Grammy Celebration of Latin Music”, realizado el 29 de diciembre de 2025, generó debate en redes sociales y medios de comunicación. La artista sorprendió al interpretar en inglés el tema “You’re No Good” como tributo a Linda Ronstadt, pero la atención se centró en su imagen. El público destacó un cambio radical en su estilismo tradicional: lució un vestido azul oscuro, largo y ajustado, con brillos y aberturas, complementado por una pulsera brillante, un peinado wet look y un maquillaje de tonos oscuros, con cejas afinadas y labios nude.

La transformación de la cantante más joven de la Dinastía Aguilar motivó comparaciones inmediatas con otras figuras del espectáculo. Usuarios en redes sociales señalaron semejanzas entre el atuendo de Ángela Aguilar y el de Cazzu, quien había utilizado un vestido similar durante la promoción de “Con otra” en marzo del mismo año. El debate se amplificó con imágenes compartidas por internautas, que contrastaron el peinado y el maquillaje “oscuro” de ambas artistas, sugiriendo una posible inspiración o referencia directa.

La cantante publicó imágenes que documentan el proceso de preparación, desde ensayos hasta el estilo que usaría y la conversación con su madre, Aneliz Álvarez Alcalá. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Días después de la presentación, Ángela Aguilar compartió más detalles sobre su experiencia en el evento a través de su cuenta de Instagram. Publicó imágenes que documentan el proceso de preparación, desde ensayos hasta el estilo que usaría y la conversación con su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, donde le comunicó la invitación a la gala. En una de las capturas de pantalla, se observan dos fotografías de una artista de cabello rubio, de espaldas, que muchos identificaron como Sabrina Carpenter.

Estas imágenes alimentaron una nueva hipótesis sobre el origen de la inspiración para el vestido. Según la evidencia compartida por la misma cantante a través de capturas de pantalla, el modelo utilizado por Ángela Aguilar guarda notables similitudes con el que Sabrina Carpenter vistió el 7 de octubre de 2025 en el Grand Ole Opry, durante la celebración del centenario del recinto y la promoción de su álbum “Man’s Best Friend”. El vestido de Carpenter era negro, con transparencias, cortes y pedrería plateada, y formó parte de una actuación especial presentada por Sheryl Crow ante la audiencia del género country.

El vestido de Carpenter era negro, con transparencias, cortes y pedrería plateada, y formó parte de una actuación especial presentada por Sheryl Crow ante la audiencia del género country. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @sabrinacarpenter)

En su mensaje, Ángela Aguilar reconoció la dificultad de preparar la interpretación en pocos días, afirmando: “El reloj corrió más rápido que los ensayos, pero el corazón llegó a tiempo. En solo 5 días asumí uno de los retos más grandes que me ha tocado”. Entre las publicaciones, la referencia visual a Sabrina Carpenter sugiere el interés de Ángela Aguilar por explorar nuevas influencias estéticas.

