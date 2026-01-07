México

Mario Delgado anunció 44 mil lugares nuevos en el sistema de bachillerato nacional

Autoridades federales reportan expansión, apoyos económicos y mejoras en planteles para garantizar el acceso educativo a jóvenes estudiantes

El secretario de Educación anunció
El secretario de Educación anunció que se abrirán nuevos lugares para jóvenes de preparatoria - (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Durante la conferencia matutina del miércoles 7 de enero encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer los avances del bachillerato nacional como parte de la estrategia educativa del actual gobierno.

El funcionario subrayó que el objetivo central de esta política es ampliar la infraestructura educativa para evitar que las y los jóvenes queden fuera del sistema por falta de planteles, una preocupación que la mandataria ha reiterado en distintas ocasiones.

En ese contexto, Delgado remarcó que el fortalecimiento de la educación media superior no solo responde a una necesidad académica, sino también a una visión social que busca garantizar igualdad de oportunidades.

Más lugares de los previstos para 2025

Se esperan más lugares y
Se esperan más lugares y mejoras para el 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Delgado explicó que la meta inicial del sexenio contemplaba la creación de 120 mil nuevos espacios; sin embargo, en diciembre la presidenta ajustó el objetivo a 150 mil lugares, elevando el alcance del proyecto educativo.

Detalló que para 2025 se tenía previsto abrir 37 mil 500 espacios, pero el éxito en la apertura de nuevas preparatorias permitió incrementar la cifra a 44 mil 685 lugares, siguiendo la instrucción presidencial de no dejar a ningún estudiante sin acceso.

Este crecimiento, señaló, refleja una respuesta positiva a la demanda educativa y confirma que las acciones implementadas han tenido un impacto inmediato en las comunidades donde se habilitaron nuevos planteles.

Proyección ambiciosa para 2026

Se tiene una proyección ambiciosa
Se tiene una proyección ambiciosa en beneficio de los jóvenes que cursan la educación media superior - (Presidencia)

El titular de la SEP adelantó que para 2026 se contempla un plan aún más amplio, con 292 acciones que permitirán generar 95 mil 400 nuevos lugares en educación media superior.

Con estas medidas, el acumulado alcanzaría 140 mil 085 espacios creados, acercándose de manera significativa a la meta sexenal.

Delgado destacó que esta planeación responde a un enfoque de largo plazo que busca consolidar una red educativa suficiente y bien distribuida en todo el territorio nacional.

Becas y mejora de planteles públicos

Un apoyo que impulsa la
Un apoyo que impulsa la educación de los jóvenes en todo el país

En materia de apoyos directos, el secretario recordó que continúa vigente la Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de preparatoria, la cual cerró 2025 con 4 millones 94 mil 419 beneficiarios.

Añadió que para 2026 se prevé superar los 4 millones 100 mil becarios, con una inversión superior a 40 mil 131 millones de pesos.

Asimismo, informó que el programa La Escuela es Nuestra llegará por primera vez a todas las preparatorias públicas del país. En 2025 se atendió a la mitad de los planteles, con más de 4 mil 500 millones de pesos invertidos, y para 2026 se cubrirá el resto, asegurando que todas las escuelas públicas del país cuenten con recursos para ampliar espacios, mejorar instalaciones y fortalecer el acceso a la educación media superior.

