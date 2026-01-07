México

Marcelo Ebrard arranca actividades de 2026 en la Secretaría de Economía con Rosca de Reyes

El secretario subrayó que este año estará lleno desafíos y oportunidades para la política económica y comercial de México

Marcelo Ebrard dio inicio formal
Marcelo Ebrard dio inicio formal a las actividades de 2026 en la Secretaría de Economía con un llamado a la unidad y al trabajo conjunto.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, arrancó formalmente las actividades de 2026 con un mensaje de unidad y trabajo en equipo, en un contexto marcado por definiciones estratégicas para la política económica y comercial del país.

Su aparición pública más reciente y el balance de logros y desafíos de la dependencia colocan el inicio del año como un punto de inflexión para México.

Arranque de año en la Secretaría de Economía

Durante la tradicional partida de la Rosca de Reyes en la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard subrayó la importancia de comenzar el año con salud, cercanía institucional y coordinación interna.

Ebrard encabeza partida de Rosca de Reyes en la Secretaría de Economía y da inicio al año de trabajo conjunto (@MarceloEbrard)

En un mensaje dirigido al personal, deseó bienestar para las familias y llamó a trabajar de manera conjunta para enfrentar los retos que se avecinan.

El funcionario destacó que 2026 será un año de grandes desafíos, pero también de oportunidades, por lo que reiteró su compromiso de mantener una relación cercana con los equipos de trabajo para “salir adelante” como país.

Este acto simbólico marcó el inicio de las actividades formales del año en la dependencia, con énfasis en la cohesión interna y la responsabilidad colectiva frente al escenario económico nacional e internacional.

Aparición reciente y prioridades para 2026

Un día después, Ebrard participó en la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

En la XXXVII Reunión de
En la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, Ebrard presentó prioridades comerciales, incluyendo la renegociación del T-MEC y la consolidación de vínculos internacionales.

En ese foro, el titular de Economía delineó las prioridades comerciales para 2026, destacando que uno de los temas centrales será la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asimismo, señaló que el país buscará consolidar su integración con América del Norte y, de manera paralela, fortalecer los vínculos con otras regiones estratégicas.

En el mismo encuentro, autoridades federales coincidieron en que las exportaciones mantienen una tendencia positiva y que la balanza comercial se encuentra equilibrada, lo que da margen para mejorar indicadores clave durante el año en curso, pese a un entorno de alta incertidumbre global.

La economía mexicana inicia 2026
La economía mexicana inicia 2026 con retos como bajo crecimiento del PIB y presión inflacionaria, pero mantiene oportunidades de inversión y expansión del comercio. Crédito: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Logros recientes de la política económica

En el balance de resultados recientes, la Secretaría de Economía y el gobierno federal destacaron avances relevantes en materia macroeconómica y social, entre ellos:

  • Implementación del Plan México, orientado a fortalecer el mercado internoatraer inversión productiva y reducir la dependencia de insumos importados.
  • Incremento de 17.8% real anual en la recaudación tributaria, atribuida a mejoras en eficiencia fiscal.
  • Estabilidad de la deuda pública, ubicada en alrededor del 49.2% del PIB, con alta demanda de inversionistas.
  • Crecimiento del empleo formal, con 176 mil nuevos puestos y un aumento de 3.7% anual en salarios reales.
  • Expectativas positivas para el comercio interno, con una previsión de ventas que superaron los 172 mil millones de pesos en el Buen Fin 2025.

Desafíos económicos hacia adelante

Pese a estos avances, el panorama para 2026 también presenta retos significativos.

México enfrenta un bajo crecimiento
México enfrenta un bajo crecimiento del PIB, estimado en torno a 0.5% para 2026, lo que limita el dinamismo económico. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

Entre ellos destacan el bajo crecimiento del PIB, con estimaciones cercanas a 0.5%, la persistente incertidumbre para la inversión privada y un déficit fiscal elevado que limita el margen de maniobra gubernamental.

A ello se suman la dependencia de insumos importados, la volatilidad cambiaria y presiones inflacionarias que afectan el poder adquisitivo.

En este contexto, el inicio de actividades de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía se da con una agenda cargada, donde la renegociación del T-MEC y la consolidación del Plan México serán piezas centrales para definir el rumbo económico del país en 2026.

