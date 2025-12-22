Revisión del T-MEC inicia en enero: Ebrard asegura que concluirá en julio de 2026

El Secretaría de Economía llega a Morelia para detallar Plan Michoacán Crédito: X: @m_ebrard

La revisión formal del T-MEC entre México y Canadá comenzará en enero, con una fecha límite establecida para el 1 de julio de 2026, apuntó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard durante el Primer Encuentro Nacional de Polos de Desarrollo en la Ciudad de México.

Para el secretario de Economía, es prioritario concluir la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá “lo más pronto que se pueda, al menor costo que podamos”.

De esta forma, Ebrard aseguró que la ventana de incertidumbre sobre el acuerdo comercial se debe terminar en julio y así reducir la zozobra económica en México.

El funcionario descartó que el proceso electoral en Estados Unidos el próximo año afecte la duración de las negociaciones.

Ebrard subrayó la importancia de la relación comercial al señalar: “Nadie le compra más a Estados Unidos que México”.

Canadá se declara lista para l arevisión del T-MEC en 2026

El jueves pasado, el primer ministro canadiense Mark Carney sostuvo una reunión con ministros territoriales, en la que comunicó que Canadá está preparado para iniciar la revisión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en enero.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado la posibilidad de dejar vencer el plazo del T-MEC, esto con el objetivo de negociar nuevos acuerdos con sus vecinos y socios comerciales.

Ebrard apuesta por la continuidad del T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la primera quincena de diciembre su intención de permitir que expire el T-MEC y negociar un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.

Al día siguiente, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó que la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá avanza sin contratiempos y hasta el momento “no hay ninguna señal que indique que no se renovará”.

“Yo respeto mucho las declaraciones del presidente Trump, no me corresponde discutir con él nada, no es mi tarea; sin embargo, hoy mismo mientras platicamos está el proceso de consultas en Estados Unidos”, dijo Ebrard durante el STS Forum Latam 2025.

En qué consiste el T-MEC

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) regula el comercio de bienes y servicios entre los tres países, facilitando el intercambio y eliminando barreras arancelarias en la región de América del Norte.

Establece reglas claras para la protección de derechos de propiedad intelectual, incluidas patentes, marcas y derechos de autor.

Contempla nuevas disposiciones sobre comercio digital, inversión, medio ambiente y condiciones laborales, incluyendo mecanismos para la resolución de disputas comerciales.

Refuerza los requisitos de contenido regional en sectores clave, como la industria automotriz, aumentando la participación de materiales producidos en la región.

Incorpora medidas para la protección de pequeñas y medianas empresas, mejorando el acceso a los mercados de los tres países para estos negocios.