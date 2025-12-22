México

Revisión del T-MEC inicia en enero: Ebrard asegura que concluirá en julio de 2026

El secretario de Economía de México descartó que el proceso electoral en EEUU afecte la duración de las negociaciones

Guardar
El Secretaría de Economía llega
El Secretaría de Economía llega a Morelia para detallar Plan Michoacán Crédito: X: @m_ebrard

La revisión formal del T-MEC entre México y Canadá comenzará en enero, con una fecha límite establecida para el 1 de julio de 2026, apuntó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard durante el Primer Encuentro Nacional de Polos de Desarrollo en la Ciudad de México.

Para el secretario de Economía, es prioritario concluir la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá “lo más pronto que se pueda, al menor costo que podamos”.

De esta forma, Ebrard aseguró que la ventana de incertidumbre sobre el acuerdo comercial se debe terminar en julio y así reducir la zozobra económica en México.

El secretario dio a conocer que la revisión del T-MEC iniciará en septiembre Crédito: Youtube: @Secretaria de Economía

El funcionario descartó que el proceso electoral en Estados Unidos el próximo año afecte la duración de las negociaciones.

Ebrard subrayó la importancia de la relación comercial al señalar: “Nadie le compra más a Estados Unidos que México”.

Canadá se declara lista para l arevisión del T-MEC en 2026

El jueves pasado, el primer ministro canadiense Mark Carney sostuvo una reunión con ministros territoriales, en la que comunicó que Canadá está preparado para iniciar la revisión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en enero.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado la posibilidad de dejar vencer el plazo del T-MEC, esto con el objetivo de negociar nuevos acuerdos con sus vecinos y socios comerciales.

Ebrard apuesta por la continuidad del T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la primera quincena de diciembre su intención de permitir que expire el T-MEC y negociar un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.

Al día siguiente, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó que la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá avanza sin contratiempos y hasta el momento “no hay ninguna señal que indique que no se renovará”.

“Yo respeto mucho las declaraciones del presidente Trump, no me corresponde discutir con él nada, no es mi tarea; sin embargo, hoy mismo mientras platicamos está el proceso de consultas en Estados Unidos”, dijo Ebrard durante el STS Forum Latam 2025.

En qué consiste el T-MEC

  • El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) regula el comercio de bienes y servicios entre los tres países, facilitando el intercambio y eliminando barreras arancelarias en la región de América del Norte.
  • Establece reglas claras para la protección de derechos de propiedad intelectual, incluidas patentes, marcas y derechos de autor.
  • Contempla nuevas disposiciones sobre comercio digital, inversión, medio ambiente y condiciones laborales, incluyendo mecanismos para la resolución de disputas comerciales.
  • Refuerza los requisitos de contenido regional en sectores clave, como la industria automotriz, aumentando la participación de materiales producidos en la región.
  • Incorpora medidas para la protección de pequeñas y medianas empresas, mejorando el acceso a los mercados de los tres países para estos negocios.

Temas Relacionados

T-MECMarcelo EbrardEconomíaArancelesmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.4 en Mapastepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Este es el estado de salud de las personas heridas a mas de tres meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX

El accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en los límites con el Estado de México dejó un saldo de 32 personas fallecidas

Este es el estado de

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: Bea es la quinta finalista

Sigue la actualización minuto a minuto de la Gran Final de este programa

La Granja VIP en vivo

Habrían asesinado a su padre por un terreno y pobladores los obligaron a sepultarlo antes de entregarlos en Chenalhó, Chiapas

El cuerpo de la víctima, identificada como “Don Chus”, fue encontrado en avanzado estado de descomposición por locales

Habrían asesinado a su padre

La Granja VIP: cómo votar más de 100 veces en la final para que gane tu favorito

Las encuestas generan mucha expectativa a horas de que concluya la temporada

La Granja VIP: cómo votar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete hombres con

Detienen a siete hombres con drogas y en flagrancia en Iguala, Guerrero

Detienen a una docena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

FGR destruyó más de 3 toneladas y más de 3 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para elaborar drogas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: Bea es la quinta finalista

La Granja VIP: cómo votar más de 100 veces en la final para que gane tu favorito

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 21 de diciembre

Las películas favoritas del público en Prime Video México

DEPORTES

El retiro de Terence Crawford

El retiro de Terence Crawford devuelve a Canelo Álvarez al primer puesto

Chofis López reaparece tras ser despedido de Pachuca y sorprende por su aspecto físico

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

Faitelson vuelve a lanzarse contra el Turco Mohamed tras su aparición en TUDN: “Generación de cristal”

Ellos son los hermanos que juegan en Tigres y que Pumas podría contratar para el Clausura 2026 de la Liga MX