México

‘La niña que lloraba’ en Mujer Casos de la Vida Real recuerda perturbadores capítulos que la marcaron a sus 5 años

Paulina Martell, ex actriz infantil, compartió detalles inéditos sobre su experiencia y el apoyo que recibió de su familia y de Silvia Pinal para interpretar crudos relatos de tragedias sociales en el clásico programa de Televisa

Guardar
Paulina Martell considera invaluable su
Paulina Martell considera invaluable su experiencia en la serie, a pesar del desgaste emocional que provocaban algunas historias (Archivo)

La proyección de Paulina Martell en la televisión mexicana marcó a una generación de espectadores que reconocieron el profundo impacto emocional de sus interpretaciones infantiles en un formato inusual por la crudeza de sus temas.

El fenómeno persiste en el entorno digital: fragmentos de Mujer, casos de la vida real resurgen en plataformas como TikTok, donde nuevos usuarios reviven la misma emoción y desasosiego, mientras la figura de Martell vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública, según relató la propia actriz para Destinos Podcast.

Al mirar en retrospectiva, la intérprete considera que formar parte de la emblemática serie de Televisa fue una experiencia invaluable, aunque reconoce que varias historias provocaban un fuerte desgaste emocional.

Una serie de temática social que hizo época en México

Durante la entrevista, Martell afirmó: “Para mí fue la serie que me catapultó, no tuve la fortuna de hacer una novela musical. Pero para mí hacer ‘Mujer, casos de la vida real’ fue súper valioso, porque ahora lo entiendo, las historias fueron de gran impacto en la televisión mexicana”.

La crudeza de los temas
La crudeza de los temas abordados por Paulina Martell impactó emocionalmente a una generación de televidentes en Televisa (Archivo)

La industria ha cambiado de forma significativa desde sus años como niña actriz. Martell observó que en la actualidad existe una mayor sensibilidad hacia el bienestar emocional de los menores y se implementan reglas más estrictas para protegerlos durante las grabaciones.

No obstante, la repercusión de su trabajo persiste en el recuerdo de los televidentes, quienes hoy se sumergen en los capítulos a través de videos divididos que circulan en redes sociales, y en los comentarios suele repetirse la creencia de que “solo había una niña protagonista”: Paulina Martell.

Un entorno que la protegía de la crudeza de las historias reales

La ex actriz infantil describió cómo resultaba dar vida a los relatos más difíciles y crudos del programa liderado por la fallecida Silvia Pinal. Explicó que desde pequeña tenÍa claro que representaba historias reales, aunque no alcanzaba a comprender por completo la gravedad de las situaciones.

Paulina Martell se consolidó como
Paulina Martell se consolidó como referente infantil en la televisión mexicana gracias a su participación en "Mujer, casos de la vida real" (IG)

Destacó la forma en que su entorno la protegía:

“Eran casos muy tristes y a mí la señora Pinal, le preguntaba a mis papás si permitían que su hija hiciera esta carta. Mis padres leían la carta primero, leían el libreto, medio me explicaban, porque mucho de eso la gente me pregunta, ‘¿cómo es que tus papás te dejaban hacer eso?’ Era una niña de 5 años, cómo le explicas eso, que te violan, qué es una violación, o el SIDA, cómo le explicas eso. Mi mamá me contaba las cosas, era así las cosas como eran, pero no a detalle, para mí era ‘ya pobrecita’, no necesitaba vivirlo para sentirlo”, señaló la actriz, resaltando que el equipo en Televisa mantuvo un entorno cálido y cuidadoso.

Añadió que las “cartas” que originaban los episodios sí existían, aunque adaptadas por un guion y un equipo de escritores, pero la esencia provenía de personas reales que enviaban sus historias por correo postal. El proceso de selección, explicó, comenzaba por la directora Silvia Pinal, quien consultaba a los padres de la actriz antes de aceptar cada caso.

El proceso de selección de
El proceso de selección de casos en el programa iniciaba cuando Silvia Pinal consultaba a los padres de la actriz antes de aceptar cada historia (Archivo)

En lo personal, Martell reconoce que el haber encarnado infancias marcadas por la violencia y el dolor consolidó la empatía que transmitía en pantalla. Esta capacidad de sumergirse en la emoción genuina se dejó ver en las escenas de llanto o desesperación, que, según seguidores en redes sociales, anunciaban capítulos particularmente memorables y difíciles de olvidar.

Los videos actuales en TikTok, coinciden en señalar que “cuando aparecía Martell, la historia sería de las mejores, pero también de las más perturbadoras”.

La actriz participó siendo niña en el emblemático programa (TikTok DestinosPodcast)

Un rostro familiar para una generación de televidentes

El renovado interés por el programa y por su protagonista ha dado pie a reiteradas búsquedas sobre el destino de la actriz. Paulina Martell, nacida el 22 de noviembre de 1991, tiene 34 años y lejos de abandonar la actuación, continúa con participaciones en programas televisivos como “Como dice el dicho”.

Además, destaca su faceta como fotógrafa y como licenciada en Comunicación Social. Entre sus proyectos personales sobresale la fundación de la organización “Reír para vivir”, en la que se hace llamar “doctora de la risa”.

Paulina Martell, actualmente de 34
Paulina Martell, actualmente de 34 años, combina su labor como actriz, fotógrafa y planner de eventos (IG)

Mantiene comunicación constante con los más de 29 mil seguidores en su cuenta de Instagram, espacio donde responde preguntas sobre su vida profesional y comparte recuerdos de los capítulos que marcaron su carrera en Mujer, casos de la vida real.

Temas Relacionados

Paulina MartellMujer Casos de la Vida RealSilvia PinalTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

7 consejos de nutrición para iniciar un Año Nuevo más saludable

Organismos como el Instituto Nacional de Salud coinciden en la importancia de incorporar hábitos sostenibles y prácticos a la rutina diaria

7 consejos de nutrición para

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.0 en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero: se registra

Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

La modelo ha llamado la atención no solo por su popularidad en plataformas, sino por impulsar campañas solidarias que incluyen apoyos médicos, despensas e intervención en situaciones de emergencia nacional

Karely Ruiz rifará liposucción a

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de Stranger Things en México?

La plataforma de streaming anunció material extra sobre el universo creado por los hermanos Duffer

¿Cuándo y a qué hora

Citlalli Hernández Mora acusa falta de filtros en la IA Grok ante casos de violencia digital contra las mujeres

Víctimas de la Inteligencia Artificial en X han denunciado los actos cometidos por usuarios que violentan su intimidad a través de la digitalidad

Citlalli Hernández Mora acusa falta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Gordo” junto con

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz rifará liposucción a

Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de Stranger Things en México?

Mar Contreras se encuentra sumamente enferma y pide oraciones para mejorar su salud

César Bono sufrió aparatosa caída y fractura de costillas, pero se niega a dejar de trabajar: “Cómo me duele”

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 6 de enero

DEPORTES

Héctor Herrera saldría de Toluca

Héctor Herrera saldría de Toluca para el Clausura 2026 por esta razón

Este es el club que estaría negociando con Cruz Azul el fichaje de Mateusz Bogusz

David Faitelson reacciona a la salida de Nacho Rivero de Cruz Azul: “Los ciclos se agotan”

¿Quiénes son y cómo juegan los nuevos refuerzos de Necaxa para el Clausura 2026?

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya no llegará a Necaxa?