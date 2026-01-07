‘La niña que lloraba’ en Mujer Casos de la Vida Real recuerda perturbadores capítulos que la marcaron a sus 5 años

Paulina Martell considera invaluable su experiencia en la serie, a pesar del desgaste emocional que provocaban algunas historias (Archivo)

La proyección de Paulina Martell en la televisión mexicana marcó a una generación de espectadores que reconocieron el profundo impacto emocional de sus interpretaciones infantiles en un formato inusual por la crudeza de sus temas.

El fenómeno persiste en el entorno digital: fragmentos de Mujer, casos de la vida real resurgen en plataformas como TikTok, donde nuevos usuarios reviven la misma emoción y desasosiego, mientras la figura de Martell vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública, según relató la propia actriz para Destinos Podcast.

Al mirar en retrospectiva, la intérprete considera que formar parte de la emblemática serie de Televisa fue una experiencia invaluable, aunque reconoce que varias historias provocaban un fuerte desgaste emocional.

Una serie de temática social que hizo época en México

Durante la entrevista, Martell afirmó: “Para mí fue la serie que me catapultó, no tuve la fortuna de hacer una novela musical. Pero para mí hacer ‘Mujer, casos de la vida real’ fue súper valioso, porque ahora lo entiendo, las historias fueron de gran impacto en la televisión mexicana”.

La crudeza de los temas abordados por Paulina Martell impactó emocionalmente a una generación de televidentes en Televisa (Archivo)

La industria ha cambiado de forma significativa desde sus años como niña actriz. Martell observó que en la actualidad existe una mayor sensibilidad hacia el bienestar emocional de los menores y se implementan reglas más estrictas para protegerlos durante las grabaciones.

No obstante, la repercusión de su trabajo persiste en el recuerdo de los televidentes, quienes hoy se sumergen en los capítulos a través de videos divididos que circulan en redes sociales, y en los comentarios suele repetirse la creencia de que “solo había una niña protagonista”: Paulina Martell.

Un entorno que la protegía de la crudeza de las historias reales

La ex actriz infantil describió cómo resultaba dar vida a los relatos más difíciles y crudos del programa liderado por la fallecida Silvia Pinal. Explicó que desde pequeña tenÍa claro que representaba historias reales, aunque no alcanzaba a comprender por completo la gravedad de las situaciones.

Paulina Martell se consolidó como referente infantil en la televisión mexicana gracias a su participación en "Mujer, casos de la vida real" (IG)

Destacó la forma en que su entorno la protegía:

“Eran casos muy tristes y a mí la señora Pinal, le preguntaba a mis papás si permitían que su hija hiciera esta carta. Mis padres leían la carta primero, leían el libreto, medio me explicaban, porque mucho de eso la gente me pregunta, ‘¿cómo es que tus papás te dejaban hacer eso?’ Era una niña de 5 años, cómo le explicas eso, que te violan, qué es una violación, o el SIDA, cómo le explicas eso. Mi mamá me contaba las cosas, era así las cosas como eran, pero no a detalle, para mí era ‘ya pobrecita’, no necesitaba vivirlo para sentirlo”, señaló la actriz, resaltando que el equipo en Televisa mantuvo un entorno cálido y cuidadoso.

Añadió que las “cartas” que originaban los episodios sí existían, aunque adaptadas por un guion y un equipo de escritores, pero la esencia provenía de personas reales que enviaban sus historias por correo postal. El proceso de selección, explicó, comenzaba por la directora Silvia Pinal, quien consultaba a los padres de la actriz antes de aceptar cada caso.

El proceso de selección de casos en el programa iniciaba cuando Silvia Pinal consultaba a los padres de la actriz antes de aceptar cada historia (Archivo)

En lo personal, Martell reconoce que el haber encarnado infancias marcadas por la violencia y el dolor consolidó la empatía que transmitía en pantalla. Esta capacidad de sumergirse en la emoción genuina se dejó ver en las escenas de llanto o desesperación, que, según seguidores en redes sociales, anunciaban capítulos particularmente memorables y difíciles de olvidar.

Los videos actuales en TikTok, coinciden en señalar que “cuando aparecía Martell, la historia sería de las mejores, pero también de las más perturbadoras”.

La actriz participó siendo niña en el emblemático programa (TikTok DestinosPodcast)

Un rostro familiar para una generación de televidentes

El renovado interés por el programa y por su protagonista ha dado pie a reiteradas búsquedas sobre el destino de la actriz. Paulina Martell, nacida el 22 de noviembre de 1991, tiene 34 años y lejos de abandonar la actuación, continúa con participaciones en programas televisivos como “Como dice el dicho”.

Además, destaca su faceta como fotógrafa y como licenciada en Comunicación Social. Entre sus proyectos personales sobresale la fundación de la organización “Reír para vivir”, en la que se hace llamar “doctora de la risa”.

Paulina Martell, actualmente de 34 años, combina su labor como actriz, fotógrafa y planner de eventos (IG)

Mantiene comunicación constante con los más de 29 mil seguidores en su cuenta de Instagram, espacio donde responde preguntas sobre su vida profesional y comparte recuerdos de los capítulos que marcaron su carrera en Mujer, casos de la vida real.