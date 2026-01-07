México

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Tras la emboscada a agentes federales en el tramo El Saltito, autoridades activaron Código Rojo

Guardar
Enfrentamiento en la comunidad de
Enfrentamiento en la comunidad de Nombre de Dios en Durango. (X/@heber_GH)

Un ataque entre civiles armados y fuerzas de seguridad en la carretera Durango-Zacatecas provocó la muerte de dos elementos de la Guardia Nacional y de un niño de 12 años, además del cierre total de la vía y un intenso despliegue de seguridad en la región.

El incidente ocurrió la tarde del martes 6 de enero, en pleno Día de Reyes Magos, en las inmediaciones del municipio de Nombre de Dios.

De acuerdo con información difundida por El Sol de Durango, una patrulla de la Guardia Nacional fue interceptada por un grupo de civiles armados cerca del kilómetro 245, en el tramo conocido como El Saltito, sobre la carretera federal 45 que conecta Durango y Zacatecas.

El ataque desató un intercambio de disparos de alta intensidad, lo que obligó a las autoridades federales y estatales a cerrar la circulación por varias horas, estableciendo filtros de revisión y restringiendo el tránsito vehicular para evitar mayores riesgos a la población.

El enfrentamiento dejó tres personas
El enfrentamiento dejó tres personas muertas. (X/@citlazoe)

Las patrullas atacadas fueron un automóvil Charger y una camioneta tipo Durango de la Guardia Nacional, mientras que los agresores presuntamente se desplazaban en una camioneta Ford pickup blanca.

El saldo final

Durante el ataque se reportaron decenas de disparos, cuyas ojivas impactaron no sólo los vehículos oficiales, sino también a un tractocamión y varios automóviles particulares que circulaban por la zona.

Fuentes policiales indicaron que durante el ataque, uno de los elementos de la Guardia Nacional murió en el lugar, mientras que su compañero, gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después.

Se desconoce si hay más
Se desconoce si hay más personas heridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saldo inicial de la agresión ascendió a tres víctimas fatales, incluyendo a un menor identificado como Gabriel, de 12 años, quien viajaba en un automóvil particular y, según los primeros reportes, fue alcanzado por una bala perdida.

El menor recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja y fue llevado de emergencia al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, donde se confirmó su fallecimiento.

Activaron código rojo

Tras la agresión, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno —incluyendo a la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, además de integrantes del Gabinete de Seguridad— desplegaron un amplio operativo en la región para localizar a los presuntos responsables, quienes escaparon del lugar tras el enfrentamiento.

Se activó código rojo en
Se activó código rojo en la ciudad tras el enfrentamiento. (X/@RosyGaucin)

Durante la balacera, se activó el código rojo en la ciudad de Durango, lo que generó una movilización urgente de las autoridades y el cierre total de la carretera federal 45. La interrupción del tránsito derivó en largas filas de automóviles varados mientras se realizaban las labores periciales y operativos de búsqueda. Según datos extraoficiales, además de los fallecidos, habría más personas heridas, aunque hasta ahora no se ha confirmado un número oficial.

La zona donde ocurrió el ataque ha registrado episodios de violencia relacionados con la disputa de grupos delictivos.

Temas Relacionados

DurangoEnfrentamientoGuardia NacionalNombre de Diosmexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Lo que trajeron los Reyes Magos: un recorrido por los juguetes a través del tiempo en México

Aunque los materiales y formas cambien, cada generación conserva la ilusión de irse a dormir temprano para despertar con una sorpresa

Lo que trajeron los Reyes

Cuándo inicia la Feria León 2026 y cómo conseguir boletos gratis para el Foro Mazda

La feria se realizará del 9 de enero al 4 de febrero en León Guanajuato

Cuándo inicia la Feria León

Tunden en redes a Nodal por sus propósitos para el 2026: “¿La de ser papá no te la sabes?”

Entre sus metas para el año 2026, Nodal habló de priorizar sus proyectos musicales y su boda con Ángela Aguilar

Tunden en redes a Nodal

Recapturan a exalcalde de Chiapas por liderar grupo armado: ya había sido condenado a 110 años de prisión por asesinato

El ahora detenido fue alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Recapturan a exalcalde de Chiapas

México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La dupla originaria de Sonora hará historia al compartir el diamante en el Clásico Mundial por primera vez

México suma a los hermanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman la localización de cuatro

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

ENTRETENIMIENTO

Cuándo inicia la Feria León

Cuándo inicia la Feria León 2026 y cómo conseguir boletos gratis para el Foro Mazda

Tunden en redes a Nodal por sus propósitos para el 2026: “¿La de ser papá no te la sabes?”

Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

Encuentran un episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

DEPORTES

México suma a los hermanos

México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres