Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Enfrentamiento en la comunidad de Nombre de Dios en Durango. (X/@heber_GH)

Un ataque entre civiles armados y fuerzas de seguridad en la carretera Durango-Zacatecas provocó la muerte de dos elementos de la Guardia Nacional y de un niño de 12 años, además del cierre total de la vía y un intenso despliegue de seguridad en la región.

El incidente ocurrió la tarde del martes 6 de enero, en pleno Día de Reyes Magos, en las inmediaciones del municipio de Nombre de Dios.

De acuerdo con información difundida por El Sol de Durango, una patrulla de la Guardia Nacional fue interceptada por un grupo de civiles armados cerca del kilómetro 245, en el tramo conocido como El Saltito, sobre la carretera federal 45 que conecta Durango y Zacatecas.

El ataque desató un intercambio de disparos de alta intensidad, lo que obligó a las autoridades federales y estatales a cerrar la circulación por varias horas, estableciendo filtros de revisión y restringiendo el tránsito vehicular para evitar mayores riesgos a la población.

El enfrentamiento dejó tres personas muertas. (X/@citlazoe)

Las patrullas atacadas fueron un automóvil Charger y una camioneta tipo Durango de la Guardia Nacional, mientras que los agresores presuntamente se desplazaban en una camioneta Ford pickup blanca.

El saldo final

Durante el ataque se reportaron decenas de disparos, cuyas ojivas impactaron no sólo los vehículos oficiales, sino también a un tractocamión y varios automóviles particulares que circulaban por la zona.

Fuentes policiales indicaron que durante el ataque, uno de los elementos de la Guardia Nacional murió en el lugar, mientras que su compañero, gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después.

Se desconoce si hay más personas heridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saldo inicial de la agresión ascendió a tres víctimas fatales, incluyendo a un menor identificado como Gabriel, de 12 años, quien viajaba en un automóvil particular y, según los primeros reportes, fue alcanzado por una bala perdida.

El menor recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja y fue llevado de emergencia al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, donde se confirmó su fallecimiento.

Activaron código rojo

Tras la agresión, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno —incluyendo a la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, además de integrantes del Gabinete de Seguridad— desplegaron un amplio operativo en la región para localizar a los presuntos responsables, quienes escaparon del lugar tras el enfrentamiento.

Se activó código rojo en la ciudad tras el enfrentamiento. (X/@RosyGaucin)

Durante la balacera, se activó el código rojo en la ciudad de Durango, lo que generó una movilización urgente de las autoridades y el cierre total de la carretera federal 45. La interrupción del tránsito derivó en largas filas de automóviles varados mientras se realizaban las labores periciales y operativos de búsqueda. Según datos extraoficiales, además de los fallecidos, habría más personas heridas, aunque hasta ahora no se ha confirmado un número oficial.

La zona donde ocurrió el ataque ha registrado episodios de violencia relacionados con la disputa de grupos delictivos.